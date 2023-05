Roope Hintz dominoi NHL:n pudotuspelejä – esitti tärkeän huomion huipputärkeän voiton jälkeen

Roope Hintz pelaa suurenmoista kautta ja pudotuspelikevättä. Kahdeksan voittoa ei riitä vielä mihinkään, sillä hän haluaa voittaa Stanley Cupin.

Dallas

Siinä meni sekuntia vaille 36 minuuttia, kunnes punalamppu viimein syttyi.

Asialla oli vanhalta pelikaveriltaan Jamie Oleksiakilta kiekon riistänyt Roope Hintz, joka kiihdytti kohti Philipp Grubauerin vartioimaa maalia ja ampui kiekon reppuun.

Hintz vei Dallasin 1–0-johtoon Seattle Krakenia vastaan.

Maali oli lähellä jäädä ottelusarjan ratkaisseen seitsemännen ottelun ratkaisuosumaksi, mutta Oliver Bjorkstrandin 19 sekuntia ennen loppua tekemän kavennusmaalin ansiosta voittomaali meni Wyatt Johnstonille, joka aiemmin kolmannessa erässä teki tyylillä Dallasin 2–0-maalin.

– Heidän veskarinsa pelasi hyvin. Minullakin oli pari tonttia jo ennen sitä maalia. Oli kyllä vastustajallakin pari aika pahaa paikkaa alussa, mutta meidän veskari (Jake Oettinger) oli kyllä hyvä, Hintz sanoi ottelun jälkeen.

– Tosi hyvältä tuntuu. Meillä oli kaikki neljä kenttää hyviä. Seattle sai muutaman paikan, mutta kyllä me aika hyvin hallitsimme. He ovat olleet hyviä 5–5-pelissä, ja nyt ei ollut hirveästi jäähyjä. Johnston teki ison maalin.

Seitsemän pelin sarja oli tiukka, ja kuten oikeastaan muissakin ottelusarjoissa, kärjistetysti voi sanoa yksittäisten pelien hallinnan vaihdelleen sen mukaan, kumpi joukkue sai vastustajansa aggressiivisella karvauspelillä vaikeuksiin.

Ylilyöntejä ei Dallasin ja Seattlen välillä nähty, vaikka välillä mailaa annettiin kovaa – ja esimerkiksi Hintz antoi joka kerta samalla mitalla takaisin.

– Vähän erilainen kuin se meidän ensimmäinen sarja. Siinä tuli koko ajan jotain rajamailla olevia juttuja. Nyt pelattiin kovaa, mutta kuitenkin puhtaasti, Hintz sanoi.

Roope Hintz kuritti Seattlea.

Vahvasti kahteen suuntaan pelaava Hintz on tehnyt 13 ottelussa 19 (9+10) pistettä ja johtanut Dallasia eturivistä. Pudotuspelipörssissä edellä on vain Edmontonin Connor McDavid, joka teki pinnan enemmän – mutta jonka kausi on jo paketissa.

– Hyvin on mennyt, mutta eihän niitä ikinä pysty yksin tekemään. Kenttä- ja joukkuekaverit ovat olleet myös hyviä, Hintz sanoi.

Heti perään hän huomautti, että voittoja on vasta kahdeksan. Mestaruuteen vaaditaan 16.

– Hyvä, että on kulkenut, mutta me olemme vasta puolessa välissä. Pitää pystyä jatkamaan tästä. Nyt ei saa yhtään lopahtaa, Hintz linjasi.

fakta Pudotuspelien pistepörssi Connor McDavid, Edmonton, 12, 8+12=20, -1 Roope Hintz, Dallas, 13, 9+10=19, +5 Leon Draisaitl, Edmonton, 12, 13+5=18, -1 Evan Bouchard, Edmonton, 12, 4+13=17, -4 Matthew Tkachuk, Florida, 12, 5+11=16, +10

Tunnelma Dallasin kotiareenassa oli katossa.

– Tänään oli kyllä tosi hyvä fiilis. Siistiä pelata, kun on koko ajan möykkä päällä.

Jopa Käärijän Cha Cha Cha kajahti areenan kaiuttimista.

– Huomasin, kun se lähti. Olin juuri vaihdossa. Dj vähän antoi meille suomalaisille pientä, Hintz myhäili.

Konferenssin finaaleissa nähdään 13 suomalaista.

Ja kolme suomalaista ykkössentteriä: Hintz, Sebastian Aho ja Aleksander Barkov.

– On se hienoa nähdä, että suomalaisia on päässyt työn kautta sellaiseen asemaan. Tämä on sellainen sarja, että vapaapäiviä ei voi ottaa. Koko ajan pitää tehdä hommia, että myös pysyy siellä ja pystyy tekemään tulosta, Hintz muistutti.