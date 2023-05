Miro Heiskasen uskomaton kausi jatkuu – maailman paras? Käärijä yllätti kesken ottelun: ”Hyvä veto dj:ltä”

Miro Heiskanen pelaa huimaa kautta. Espoolainen pelasi taas yli 30 minuuttia, kun Dallas löi Seattlen pihalle NHL:n pudotuspeleistä.

Miro Heiskanen on Dallasin ylivoimainen peliaikakuningas.

Dallas

32 minuuttia ja seitsemän sekuntia.

Siinä Miro Heiskasen peliaika Dallasissa, kun Stars taisteli 2–1-voiton Seattle Krakenista ja samalla 4–3-voiton pudotuspelisarjasta.

Voitto siivitti Dallasin konferenssin finaaleihin eli neljän parhaan joukkoon.

Heiskasen rooli tässä on ollut kultaakin arvokkaampi Dallasille.

– Hyvältä tuntuu. Se on kiva, kun luotetaan ja peli kulkee, Heiskanen totesi Ilta-Sanomille Dallasissa.

Heiskanen, 23, tunnetaan vaatimattomana urheilijana.

Mutta sen hän on joskus sanonut ääneen, että tavoitteena on olla maailman paras puolustaja.

Ainakin tämän kevään pudotuspeleissä hän on ollut vähintäänkin lähellä tuota titteliä.

Missä hän kokee itse menevänsä tavoitteensa kanssa?

– Ihan hyvässä vauhdissa ollaan. Minusta tuntuu koko ajan hyvältä ja pystyn auttamaan joukkuetta joka ilta. Se on ollut tavoitteena. Olen kehittynyt koko ajan ja ottanut taas hyvän askeleen eteenpäin viime kaudesta. Koetan parantaa peli peliltä.

Heiskanen on peliaikakeskiarvoltaan 28.15 ollut pudotuspelien ykkösnimi. Yhä kauttaan jatkavista pelaajista lähimpänä on Floridan Brandon Montour (25.56).

Lue lisää: Roope Hintz täräytti ison maalin, Miro Heiskanen loisti! Dallas vei trillerin – Käärijä pauhasi areenassa

Dallasin toinen supertärkeä suomalainen on Roope Hintz. Hän on yhä kauttaan jatkavien pelaajien pistepörssin kärjessä. Muutenkin edellä on vain Connor McDavid.

Hintz on tehnyt 13 ottelussa 19 (9+10) pistettä ja latasi taas tärkeän avausmaalin.

Heiskasen tapaan myös Hintzin arvo joukkueelle on paljon enemmän kuin pelkkiä tehopisteitä.

– Hinekin parantaa vain koko ajan. Varmasti häneltä löytyy vieläkin lisävaihteita. Aina kun tarvitsemme, hän tekee jotain tärkeää. Iso maali taas tänään. Hän tekee kovaa duunia ja hoitaa myös puolustuksen niin hyvin kuin mahdollista. Kiva pelata yhdessä.

Löytyykö Heiskaselta lisävaihteita?

– Kyllä niitä pitäisi löytyä. Varsinkin tehokkuuteen. Maalitili on vielä avaamatta. Ehkä seuraavassa sarjassa.

Seiskapelissä Seattlea vastaan ylärimaa kolkutellut Heiskanen on syöttänyt pudotuspeleissä yhdeksän maalia.

Eurovision laulukisassa Euroopan valloittanut Käärijän Cha Cha Cha -kappale raikasi maanantaina myös Dallasin kotiareenassa pelikatkolla ottelun kolmannessa erässä.

– Ihan hyvä veto dj:ltä laittaa suomalaista soimaan, Heiskanen hymyili.

– Olemme pari kertaa soittaneet sitä kopissa. Jengi on päässyt vähän kuulemaan, mutta ei ihan hirveästi. Oli aika yllätys, että dj löysi sen.