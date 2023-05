NHL:ssä jättiottelu – nouseeko tuttu suomalainen puskista sankariksi? ”Siitähän se tunnetaan”

Dallas Stars ja Seattle Kraken kohtaavat ottelusarjan viimeisessä ottelussa.

Dallas

Tulos tai ulos. Se on pelin henki Dallasissa, kun Stars isännöi Seattle Krakenia ottelusarjan seitsemännessä ottelussa.

Dallasin puolustaja Esa Lindell sanoo heränneensä kohtalonpäivään melko lailla samoissa tunnelmissa kuin mihin tahansa pelipäivään.

– Eilen oli enemmän sellainen fiilis, että kutkutti ja odotin jo peliä, kun seiskapelien merkitys ja mahdollisuus olivat mielessä, Lindell kertoi aamujäiden jälkeen.

Voittaja etenee lännen konferenssifinaaleihin, häviäjän kausi päättyy.

Joel Kiviranta nousi puheenaiheeksi kesän 2020 kuplapudotuspeleissä, kun hän täräytti hattutempun Colorado Avalanchen verkkoon toisen kierroksen seiskapelissä. Tulokaskauttaan pelannut Kiviranta oli tätä ennen tehnyt NHL:ssä yhden runkosarjamaalin.

Onko Tuusulan miehestä taas urotekoihin?

– Siitähän se tunnetaan. Luotto on kova, Miro Heiskanen totesi.

Heiskanen sai kolmannessa pelissä kiekon rajusti kasvoihinsa. Siitä muistuttava arpi on yhä hänen vasemmassa poskessaan. Päässä on ollut koko kasvot suojaava kypärämalli.

– Näkyvyys on vähän huonompi, etenkin jos kiekko on jaloissa. Vähän se vaikuttaa, mutta ihan ok sillä on pelata. Ei se niin iso ero kuitenkaan ole, totesi Heiskanen, joka on kellottanut tuttuja 25–31 minuutin peliaikoja.

Miro Heiskanen pelaa ”akvaario” päässään.

Dallasilla oli katkaisun paikka jo viime ottelussa Seattlessa, mutta aggressiivinen kotijoukkue Kraken oli selvästi parempi ja vei pelin 6–3.

– Emme olleet ihan valmiita. Vastustaja tuli kovaa. Teimme tyhmiä virheitä emmekä olleet ihan valmiita siihen vauhtiin. Nyt pitää olla hereillä alusta asti, Heiskanen sanoi.

Lindellin ja pakkipari Jani Hakanpään ilta oli synkkä. Lindell oli jäällä kaikkien Seattlen maalien paitsi viimeisen, tyhjään maaliin syntyneen osuman aikana.

– Peli meni minulta todella huonosti. Siitä on opittu ja menty eteenpäin. Mennyttä ei voi enää muuttaa, Lindell totesi.

– Tänään pitää tehdä asioita, joissa olemme olleet hyviä. Neljän kentän rytmi, tiivis viisikkopeli ja kovaa maalien edustoilla. Meidän pitää puolustaa tiiviimmin ja tehdä omista paikoista maalit.