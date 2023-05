NHL-valmentaja näki Eeli Tolvasessa jo hyytymisen merkkejä – sitten rävähti

Seattle Krakenin sensaatiomainen taru sai jatkoa. Eeli Tolvanen nousi esiin, kun joukkueen kausi oli katkolla.

Seattle

Seitsemäs ottelu – legendaarinen game seven, se on edessä Seattle Krakenin ja Dallas Starsin välisessä pudotuspelisarjassa.

Kraken pakotti Starsin lisäotteluun, kun se oli kotonaan Seattlessa selvästi parempi ja otti voiton lukemin 6–3.

Krakenin päävalmentaja Dave Hakstol sanoi suomalaislaituri Eeli Tolvasen näyttäneen jo viime peleissä siltä, että tankki olisi tyhjenemässä, mutta mitä vielä: nyt Tolvanen löysi uuden vaihteen ja sai tehtyä taululle tulosta: 1+2.

Tolvanen oli mukana joukkueensa kolmessa ensimmäisessä maalissa.

– Oli pakko voittaa. Hyvä, joukkueen voitto, Tolvanen summasi.

Kauneusvirheen toivat Dallasin kolme maalia, jotka syntyivät kaikki pikatahtia Seattlen omien onnistumisten jälkeen.

– Vaihtojen ja maalien jälkeen pitäisi olla herkimmillään. Tuollaista kuitenkin sattuu ja pelasimme hyvin. Mielestäni kaikki uhrautuivat niin hyökkäys- kuin puolustuspäässäkin koko ottelun ajan.

Seattlella on pudotuspeleissä ollut peräti 18 maalintekijää.

– Meillä on yhtenäinen neljän ketjun joukkue. Niilläkin (Dallasilla) on, mutta tuntuu, että me löydämme joka peliin uuden ketjun, joka tekee tehot. Se on aika hienoa.

Jos Kraken joutui olemaan omissa, se puolusti laadukkaasti oman maalinsa edustaa, eikä Dallas herkutellut huipputonteilla – vaikka esimerkiksi Joe Pavelski ja Jason Robertson kilauttivatkin kolmannen erän alun takaa-ajossa tolppia.

– Viime pelissä annoimme vähän löysää ja helppoja maaleja. Vastustaja tulee kovaa. Tänään otimme sen aika hyvin pois.

Joonas Donskoi on ollut koko kauden sivussa. Tolvanen on Krakenin ainoa suomalainen.

Vastustajalla Dallasilla on peräti viisi suomalaista, heistä Miro Heiskanen oli Tolvasen joukkuekaveri jo nuoruusvuosina Espoossa Bluesissa.

Huutelu ja trash talk suomalaisten kesken on kaukalossa jäänyt vähiin.

– Ei ole ollut mitään. Ei viitsi, Tolvanen hymähti.

Tolvanen kamppaili Roope Hintzin kanssa.

Tolvasen kolmen pisteen ilta oli Krakenin lyhyen seurahistorian ennätys pudotuspeleissä. Jordan Eberle nousi pelin lopussa Tolvasen rinnalle, kun hän laukoi tyhjään maaliin loppulukemat 6–3.

Kraken pelasi jo avauskierroksella seitsemän pelin sarjan. Silloin se haki ratkaisupelistä voiton Denveristä ja pudotti hallitsevan mestarin Coloradon.

– Noo, kai se auttaa. Yhden hoidimme jo. Mutta se on kuitenkin yksi peli muiden joukossa. Meillä oli jo tänään painepeli ja pakko voittaa.

– Nämä ovat hauskoja pelejä, joita varten painetaan koko kausi.

Tunnelma Seattlen kotiluolassa oli taas katossa.

– Huikea meininki. Välillä ei kuullut vihellyksiä tai ketä koutsi haluaa jäälle.

On mahdollista, että läntisen konferenssin finaaleissa nähdään tuoreimpien laajennusseurojen eli viime kaudella liigaan liittyneen Krakenin ja 2017–18 debytoineen Vegas Golden Knightsin välinen koitos. Vegas johtaa Edmontonia otteluvoitoin 3–2.

Itäisen konferenssin finaalipari on jo selvillä. Carolina Hurricanes kohtaa Florida Panthersin sarjassa, jonka alkamisajankohtaa ei ole vielä julkistettu.