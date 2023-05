Kommentti: Kaikkien aikojen finaalit? NHL:ssä historiallinen suomalaisnäkymä

NHL:ssä on kaikkien aikojen mahdollisuus historialliseen suomalaishuipennukseen, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Suomessa on tuskailtu MM-kisojen vaisua tähtikattausta – vaikka Leijonat saikin riveihinsä supertähti Mikko Rantasen lisäksi vielä Euroopan huippujen rinnalle NHL:stä laatupelaajat Olli Määtän, Kaapo Kakon, Kasperi Kapasen ja Joel Armian.

Kävi Tampereen turnajaisissa miten kävi, tästä voi silti tulla kaikkien aikojen suomalainen kiekkokesä ja -kevät.

NHL:n pudotuspeleissä muhii nimittäin todella poikkeuksellinen tilanne.

Vaikka suomalaiset supertähdet ovat viime vuosina rynnineet NHL:n eturiviin ennennäkemättömällä laajuudella, nimiä on kaiverrettu Stanley Cupiin vielä suorastaan laihanlaisesti.

Mikko Rantasesta ja Artturi Lehkosesta tuli viime kesänä ensimmäiset suomalaisvoittajat sitten Olli Määtän kesällä 2017.

Nyt tilanne on sellainen, että on pakko mennä vähän asioiden edelle.

On täysin mahdollista, jopa todennäköistä, että konferenssin finaaleissa on mukana peräti 13 suomalaista – ja neljästä joukkueesta kolmessa suomalainen ykkössentteri!

Kun Määttä voitti Cupin vuosina 2016 ja 2017, koko pudotuspeleissä esiintyi 12 suomalaista kenttäpelaajaa.

Viiden suomalaispelaajan Carolina eteni jo itäisen konferenssin finaaleihin.

Jesperi Kotkaniemi on yksi Carolinan suomalaisista.

Carolinan potentiaalisella vastustajalla Floridalla on vielä kolme käyttämätöntä ottelupalloa sarjassa Torontoa vastaan. Jos Panthers etenee jatkoon, vähintään kolmen suomalaisen joukkue on varmuudella loppuotteluissa.

Lännessäkin Dallas on enää voiton päässä konferenssin finaalipaikasta. Myös Starsilla on riveissään viiden suomalaisen tiivis mafia. Eeli Tolvasen (ja Joonas Donskoin) edustama Seattle, Dallasin vastustaja, on toinen mahdollinen lännen ”suomalaisjoukkue” finaaleihin.

Vain lännen toinen ottelusarja Edmonton–Vegas on suomalaiskattaukseltaan olematon. Markus Niemeläinen on Oilersin mukana ja pelasi runkosarjassa parikymmentä peliä, mutta isokokoinen puolustaja on tammikuun jälkeen pelannut vain AHL:ssä.

Näkymä on tässä vaiheessa myös sellainen, että historian ensimmäinen suomalainen Conn Smythe -voittaja (pudotuspelien arvokkain pelaaja) on täyttä realismia.

Sebastian Aho on Carolinan varakapteeni ja johtotähti. Jos pytty jaettaisiin nyt, Carolinalla olisi muitakin hyviä ehdokkaita kuten vaikkapa Jordan Martinook tai Jaccob Slavin, mutta Aho olisi ehdottoman vahvoilla.

Floridassa ei tällä hetkellä ole suomalaista mvp-ehdokasta. Matthew Tkachuk on ollut Floridan paras pelaaja Sam Bennettin ja Sergei Bobrovskin kompatessa häntä.

Mutta jos Florida menisi päätyyn asti, Aleksander Barkov tekisi joka tapauksessa historiaa. Kukaan suomalaiskapteeni ei ole vielä voittanut Cupia.

Ja sitten on vielä Dallas, jonka pitää toki raapia vielä Seattlesta yksi voitto ja pystyä finaaleihin selvitäkseen lyömään vielä Edmonton tai Vegas.

Maailman eliittiin viimeistään tällä kaudella noussut Roope Hintz paahtaa pudotuspelien pörssikärjessä ja Miro Heiskanen vetää akvaario päässään liigan peliaikakuninkaana. Kumpi tahansa olisi nykynäytöillä Conn Smythen arvoinen.