Suomalaistähden ilmeet herättävät huomiota NHL:ssä: ”Varmaan ärsyttää vastustajia”

Raleigh

Carolinan johtotähti Sebastian Aho vilkaisee pukukopin poikki.

– Tuossahan tuo virnuilee taas. En tiedä, mistä johtuu. Aina tuollainen perusporilainen virne naamalla.

Ykkösketjun sentteri Aho, 25, tarkoittaa kakkosketjun sentteriä Jesperi Kotkaniemeä, 22.

Ja niin se on: kun Kotkaniemeä seuraa katseellaan Carolina Hurricanesin aamujäällä Raleigh’ssa, hän hymyilee jos ei nyt jatkuvasti niin kuitenkin enemmän kuin kukaan muu.

Samaan kiinnittyy helposti huomio ottelulähetyksissä.

– Se varmaan ärsyttää vastustajaa. Se on vain sen luonne. Välillä se vetää treeneissä kiekon päähän ja menee kulmaan naureskelemaan, huutaa sieltä sitten sori, sanoo maalivahti Antti Raanta, 33.

– Jepulla on itseluottamus kasvanut ja sitä kautta tullut pisteitä. Hyvä olo tulee varmaan sieltäkin.

Kotkaniemellä on todella syytä hymyyn. Pudotuspelien toisella kierroksella New Jersey Devilsiä vastaan hänen johtamansa kakkosketju otti vastuuta Ahon ykköseltä. Carolina eteni konferenssifinaaleihin eli liigan neljän parhaan joukkoon.

Kotkaniemi laukoi ratkaisuottelun ratkaisukudin jatkoajalla. Ruotsalaislaituri Jesper Fast ohjasi sen maaliin.

– Hyvältä maistuu, sanoo Kotkaniemi, joka on tehnyt pudotuspeleissä kolme maalia, kaikki New Jerseyn verkkoon.

Erityinen yllättäjä on ollut Kotkaniemen kanadalainen laituri Jordan Martinook, 30, joka ei tehnyt yhtään pistettä ensimmäisellä pudotuspelikierroksella mutta tehtaili toisella peräti 3+7.

– Yleensä olemme vähän puolustavampia kavereita. Kiva, että on saatu myös tulosta taululle.

Kotkaniemi (vas.) on tehnyt tämän kevään pudotuspeleissä kolme maalia.

Uusia ratkaisijoita on kaivattu siksikin, että Carolinan tämän kauden ainoan tähdistöottelupelaajan, venäläisen Andrei Svetshnikovin pelit päättyivät maaliskuussa polvivammaan ja Ahon toinen luottolaituri Teuvo Teräväinen mursi kätensä pudotuspelien toisessa ottelussa.

Teräväinen oli torstaina ensi kertaa taas jäällä joukkueen kanssa, mutta hänen paluunsa pelikuntoon ei ole ihan vielä käsillä.

– Harmittaa kaverin puolesta, että hän missaa tällaisia pelejä. Tämä on jääkiekkoilijan parasta aikaa, jota varten koko vuosi on painettu. Kovia pelejä tiuhaan tahtiin, Aho sanoo.

– Teukka toisi peliälyä, pelinopeutta, syöttötaitoa, on tosi luotettava molempiin suuntiin. Ihan milloin vain ottaisin hänet taas omaan kenttään.

Jos Teräväinen ehditään nähdä vielä tänä keväänä tositoimissa, se luultavasti tarkoittaisi Carolinan yltäneen lähelle tavoitettaan, historiansa toista Stanley Cupia.

Runkosarjan ylivoimaisen ykkösen Boston Bruinsin sokkiputoaminen ensimmäisellä kierroksella Floridaa vastaan teki Carolinasta entistä suuremman suosikin. Viime kausina sen tie oli katkennut juuri toiselle pudotuspelikierrokselle, jonka se nyt selvitti.

Aho uskoo, että joukkueella on entistä paremmat eväät menestykseen, koska runko on pysynyt kasassa, mutta mukaan on saatu muutama olennaiseksi osoittautunut vahvistus, kuten kokenut tehopuolustaja Brent Burns, 38.

Itäisen konferenssin finaaleissa eli NHL:n neljän parhaan joukossa saatetaan nähdä suomalaisten superkohtaaminen. Carolinaa vastaan näyttää tulevan Aleksander Barkovin, Anton Lundellin ja Eetu Luostarisen Florida Panthers, joka johtaa omassa sarjassaan Toronto Maple Leafsia voitoin 3–1.

Carolinan ainoa mestaruus on vuodelta 2006, jolloin joukkueessa ei ollut yhtään suomalaista.

Nyt se on NHL:n suomalaisin joukkue. Dallas Starsin edustusjoukkueen ringissä on viisi suomalaista, mutta Hurricanesilla on viisi ja puoli: Aho, Kotkaniemi, Raanta, Teräväinen, Jesse Puljujärvi – ja Seth Jarvis.

Aho ja kumppanit kutsuvat kanadalaishyökkääjä Jarvisia, 21, puolisuomalaiseksi. He ottivat Jarvisin siipiensä suojaan, kun tämä saapui joukkueeseen viime kaudella tulokkaana.

Kyllästyttyään hotellielämään Jarvis muutti toviksi Ahon luo. Kotkaniemi puolestaan lahjoitti tälle pelikonsolin, jonka käyttöjärjestelmä oli asetettu suomeksi. Nykyään Jarvis asuu samassa kerrostalossa kuin Kotkaniemi.

Carolina Hurricanesin Seth Jarvis syötti hankalasta asennosta torstain kotiottelussa New Jersey Devilsiä vastaan.

Jarvis vahvistaa tuntevansa itsensä kovinkin suomalaiseksi, vaikka sanavarasto on toistaiseksi lähinnä painokelvotonta lajia. Hän luettelee nopeasti kaikkien suomalaistoveriensa luonteenlaadut:

– Bosa [Teräväinen] on hiljainen mutta hulvaton, KK [Kotkaniemi] ei hiljene koskaan, Fishy [Aho] on juuri välimallin jätkä, Rants [Raanta] on isähahmo ja nyt on Pulju [Puljujärvi], joka hänkin hymyilee jatkuvasti.

Jarvis kertoo viettäneensä suomalaisten parissa NHL:n tähdistöottelutauon ja jo kahdesti jouluakin.

– Sitä lohitahnaa ruskean leivän päällä... Mieletöntä!

Carolinan suomalaistuminen on kuitenkin aiheuttanut myös harvinaisen ongelman. Jarvis ehti tottua Ahon luona tämän pihasaunaan, mutta enää kutsuja lauteille ei kuulemma heru riittävän usein.

Sen seurauksena Carolinan väkevin saunakulttuuri vaikuttaa valuvan pois suomalaisten käsistä. Kanadalainen veteraanipuolustaja Burns on rakennuttanut kotiinsa saunan.

– Ja kivan saunan onkin. Sinne pääsen useammin, Jarvis sanoo.