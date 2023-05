NHL-tuomio: Irvokas näytelmä toistuu jälleen – tämäkö on sitä kaivattua äijämeininkiä?

NHL-tuomiossa pureudutaan pudotuspelien tapahtumiin.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Roope Hintz. 11 ottelua, 18 pistettä. Pudotuspelien saldo on jo kaikkien aikojen 14. kovin suomalaisnoteeraus. Nimi alkaa, vihdoin ja viimein, vähitellen tulla tunnetuksi myös Dallasin ulkopuolella. Seattle-sarjan alku oli tuloksellisesti tahmea, mutta nyt takana on kaksi statement-peliä ja voittoa.

Roope Hintzillä kulkee.

Puheenaihe

Jopa historiallinen suomalaiskattaus finaaleihin? Floridalta vaaditaan yksi voitto Torontosta, niin loppuotteluissa on varmuudella vähintään kolmen suomalaisen joukkue. Jos lisäksi Dallas kairaa lännestä tiensä finaaleihin, luvassa olisi kahden suomalaisen ykkössentterin yhteenotto: Roope Hintz vastaan Sebastian Aho tai Aleksander Barkov. Jesperi Kotkaniemi, Eetu Luostarinen ja Anton Lundell takaavat, etteivät suomalaiset huippusentterit lopu kesken (Luostarinen on toki pelannut laidassa). No, matka on vielä pitkä. Voi sieltä tulla vielä vaikka Toronto–Edmonton-sarjakin.

Suomalainen

Dallasin puolustuksen kapellimestarin Miro Heiskasen kasvot kokivat kovia. Heiskanen palasi akvaario päässä seuraavaan peliin, kasvot turvonneena ja ison arven kanssa, ja pelasi 31 minuuttia. ”Suomalaisessa juomavedessä on pakko olla jotain erikoista, koska nämä jätkät ovat ihan eläimiä”, totesi Max Domi.

Farssi

Suomessa kritisoidaan vuodesta toiseen Sampo Liusjärven putkaa ja SM-liigan kurinpitoa. NHL:ssä ei edes yritetä. George Parrosille on annettu tehtäväksi määrätä olemattomia muka-rangaistuksia. ”Department of Player Safety” eli pelaajaturvallisuusosasto on irvokas nimi, mutta loppukädessä tämä linja tuntuu kelpaavan myös pelaajayhdistys NHLPA:lle eli pelaajillekin. Viimeisin tuomio, Alex Pietrangelon yksi ottelu viikateiskusta Leon Draisaitliin jatkoi tuttua linjaa.

Yllätys

Nyt tulokset ovat vähän tasoittuneet, mutta isossa kuvassa toisella kierroksella on nähty ihmeen runsasmaalisia voittoja. Monesti vielä yksittäiset momentum-hetket ovat kääntäneet pelejä, kun toinen joukkue on latonut pikatahtiin kiekkoa häkkiin.

Sami Hoffrén

Tähti

Carolinan ykkösvahti Frederik Andersen palasi komeasti tolppien väliin. Turhauttavien loukkaantumisten jälkeen Andersen oli täyttä rautaa Devils-sarjassa. Andersen löi tylysti laudalta vastapäätä hapuilleet Akira Schmidin ja Vitek Vanecekin. Jos laskuista jätetään pois heikko kolmospeli, Carolinan juuttivahdin torjuntaprosentti oli neljässä ottelussa jäätävän kova 94,9.

Puheenaihe

NHL:n pudotuspeleissä saa surutta vahingoittaa vastustajaa. Se on ihan ok NHL:n kurinpidon linjausten mukaan, kuten nyt nähtiin Alex Pietrangelon tapauksessa. Taas kerran pudotuspeleissä peli on muuttunut, ja väkivaltaisiakin temppuja saa harrastaa tuon tuosta. Kaipa tämä on sitä uljaan viihdekoneiston haluamaa äijämeininkiä, joka tuo kassoihin dollareita.

Suomalainen

Erik Haula teki tahtomattaan erikoista NHL-historiaa. New Jersey Devilsin pikakiiturihyökkääjästä tuli NHL:n ensimmäinen pelaaja, jonka kausi on päättynyt kolmena keväänä peräkkäin samaa joukkuetta vastaan, mutta joka kerta eri joukkueen riveissä. Kaksi vuotta sitten Haula edusti Nashville Predatorsia. Vuosi sitten porilainen edusti Boston Bruinsia. Yhtä kaikki Haula (12, 4+2) pelasi ehjät pudotuspelit Devilsin nutussa.

Erik Haulan edustaman New Jerseyn kausi päättyi varhain perjantaiaamuna.

Farssi

Vihdoin! Kirous on murrettu! Toronton torille! Toronto Maple Leafs lähti toisen kierroksen sarjaan Florida Panthersia vastaan kovassa nosteessa, mutta pantterilauma on raadellut raa’alla tavalla Leafsia. Toronton ykköstähdet ovat vetäneet huolella penaaliin tähän asti. Mitch Marner (1+2, -2) sai sentään hanaa auki viime pelissä, mutta Auston Matthews (0+2, -1) ja John Tavares (0+0, -3) ovat kadonneet täysin kuvasta. William Nylanderilta (1+1, -2) odotetaan myös enemmän.

Ei riitä. Mitch Marner ja Auston Matthews ovat alisuorittaneet Floridaa vastaan.

Yllätys

Jevgeni Dadonov on solahtanut saumattomasti Dallas Starsin hyökkäyskalustoon. Ei olisi uskonut siinä vaiheessa, kun hänet kaupattiin tuhnujen esitysten jälkeen Montrealista siirtorajalla. ”Daddy Dadonov” on iskenyt 11 peliin tehot 4+4 ja tehotilasto on joukkueen paras +6.

Ville Touru

Tähti

Floridan kolmosketju Eetu Luostarinen–Anton Lundell–Sam Reinhart on ollut yksi näiden pudotuspelien parhaista vitjoista – etenkin edistyneiden tilastojen valossa. Tämä kolmikko kääntää jatkuvasti pelin virtausta Floridalle. Numerotulostakin on tullut, mutta se ei kerro kaikkea tämän ketjun arvosta.

Puheenaihe

NHL:ssä pelaa kolme suomalaista ykkössentteriä. Heistä Sebastian Aho johdatti jo joukkueensa konferenssifinaaleihin. Roope Hintz ja Aleksander Barkov ovat yhden voiton päässä. Tässähän on tulossa kaikkien aikojen suomalaishuipennus NHL-kaudelle, jos (ja todennäköisesti kun) neljän parhaan joukossa on kolme ”suomalaisjoukkuetta”.

Suomalainen

Jatketaan edellistä hekumointia. Jos Dallas voittaisi Cupin, Hintz olisi tällä haavaa selvä ykkössuosikki pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Trophyyn. Carolinallakin Aho komeilee pudotuspelien pörssikärkenä. Floridalla Barkov on pimentänyt vastustajien ykköstähdet toistaiseksi sensaatiomaisen hyvin, mutta hänelläkin on vielä rahkeita ladata tauluun joukkueensa kovimmat tehopisteet. Voi veljet, mikä Suomi-kattaus!

Farssi

Ennen kautta ja sen aikana Toronton suurimpana kysymysmerkkinä on pidetty maalivahtiosastoa. Kauden tärkeimmällä hetkellä kaksi kärkivahtia Ilja Samsonov ja Matt Murray ovat telakalla, joten torjuntavastuun kantaa tulokas Joseph Woll. Tosin hän on aloittanut Leafs-uransa paremmin kuin yksikään toinen historiassa: 10 voittoa 12 ensimmäisestä ottelusta. Tappioon ei olekaan varaa ainakaan kolmen seuraavan ottelun aikana.

Yllätys

Carolinan taustaviulisteilta on huudettu tehoja, ja niitä toden totta tuli. Devils-sarjan viidessä ottelussa joukkueen tehokkaimmat olivat Jordan Martinook (3+7), Jesper Fast (3+3), Jordan Staal (2+4), Jesperi Kotkaniemi (3+2) ja Seth Jarvis (2+2). Käsittämätöntä mutta mutta: pohjaketjujen raastajana tunnettu Martinook on selvällä erolla koko toisen pudotuspelikierroksen tehokkain pelaaja!