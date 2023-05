NHL-tähti pelasi pikkupoikana Käärijän kanssa samassa porukassa – heitti kommentin viisuista ruotsalaiselle joukkuekaverilleen

Kiekko-Vantaan juniorijoukkueessa pelasi 2000-luvun alussa kaksi poikaa, joista toisesta tuli huippupuolustaja NHL:ään ja toisesta Suomen euroviisuedustaja.

Seattle

Dallas Starsin puolustaja Esa Lindell hymyilee yllättyneenä, kun saa kuulla toimittajan tiedosta: Lindell pelasi nuoruudessaan jääkiekkoa samassa joukkueessa Jere Pöyhösen eli Suomea Eurovision laulukilpailussa edustavan Käärijän kanssa.

Elettiin 2000-luvun alkupuolta Vantaalla.

– Hän on minua vuoden vanhempi. Pelasimme pikku-Lohessa (Kiekko-Vantaan juniorit) vähän aikaa yhdessä. En enää muista ihan tarkasti, kuinka kauan. Olemme samoilta hoodeilta kotoisin, Lindell, pian 29, kertoo.

Lue lisää: Tätä et tiennyt Käärijästä – pelasi jääkiekkoa nykyisen suomalaisen NHL-tähden kanssa

Pöyhösestä tuli kansallisesti tunnettu hahmo Uuden musiikin kilpailussa.

– Kun hänet valittiin Suomen edustajaksi, oli hauskaa nähdä haastattelu hänen läheisimmistä kavereistaan. Tiedän heidätkin. Olemme kaikkien kanssa silloin pienenä pelanneet yhdessä samassa joukkueessa.

Lindell sanoo, ettei ole Pöyhösen kanssa aktiivisesti tekemisissä.

– Viime kesänä taidettiin ehkä kerran nähdä. Morotettiin ja vaihdettiin peruskuulumiset.

Tätä haastattelua tehdään Climate Pledge Arenan, Seattle Krakenin kotihallin, vierasjoukkueen pukuhuoneessa. Dallas Stars on juuri voittanut ja tasoittanut NHL:n toisen kierroksen pudotuspelisarjan voitot 2–2:een.

Aiemmin pelipäivänä varmistui, että Käärijä selviytyi viisufinaaliin. Lindell on tästä luonnollisesti tietoinen.

Käärijä esiintymässä Liverpoolissa keskiviikkona asussa, jonka värit ovat kuin Dallas Starsin kolmospaidasta.

Finaali on lauantaina, jolloin Stars pelaa taas Seattlessa.

– Viisut alkavat Suomessa kymmeneltä illalla eli tätä aikaa kello 12. Saa nähdä, ehtiikö katsomaan, vai olenko päikkäreillä. Mutta on ollut mielenkiintoista. Biisi on hyvä, ja olen seurannut Jeren menestystä.

Lindell on tietoinen, että Käärijä lukeutuu Ruotsin Loreenin kanssa viisufinaalin ennakkosuosikkeihin.

– Vähän tuossa jo Nils Lundkvistille pumppasin, että joko me tai he voitamme.

Onko paikallaan haastaa ruotsalainen vedonlyöntiin?

– No, katsotaan. Itse asiassa voisin kyllä ehkä. Minulla on kova luotto Jereen.

Lindell sanoo, ettei ole sinänsä yllättynyt, että vanha pelikaveri on yhtäkkiä lavalla euroviisuissa.

– Hän on tehnyt musaa pitkään. Tämä oli oikeastaan viimeinen läpilyönti. Nyt hän on koko kansan Käärijä. Siistiä, miten hän on onnistunut ja oma juttu on toiminut. Hän varmasti nauttii.

Huonosti ei ole mennyt Lindellinkään ammatinvalinta.

Otsikoissa hän paistattelee harvakseltaan, mutta jotain kertoo se, että Dallas Stars on tehnyt hänelle sopimuksia yli 40 miljoonan dollarin arvosta.

Nykyistä, kuusivuotista ja 34,8 miljoonan dollarin arvoista diiliä on jäljellä tämän kauden jälkeen vielä kaksi sesonkia.

Kulunut runkosarja oli Lindelliltä erittäin vahva. Monipuolinen, etunenässä puolustavana puolustajana profiloitunut Lindell teki 82 ottelussa 24 (8+16) pistettä. Plusmiinuslukema +29 oli NHL-uran paras.

– Aika käsi kädessä meni jengin kanssa. Paransimme viime kaudesta. Uskoisin, että se johtui pitkälti eri pelitavasta ja siitä, että meidän joukkue on löytänyt laajuutta. Jokainen kenttä pystyy tekemään tulosta – ja sitä myös vaaditaan jokaiselta, Lindell sanoo.

– Vaikka me enemmän olemmekin oman pään luutia, Lindell viittaa itseensä ja pakkipariinsa Jani Hakanpäähän.

Viime kesänä Starsin ruoriin tullut Pete DeBoer muutti joukkueen pelityyliä Rick Bownessin ajasta. Roiskiminen vähentyi, ja hyökkäysalueelle mennään useammin kiekottelemalla. Puolustajat saavat tukea hyökkäyksiä.

Sellaistakin nähtiin helmikuussa, että pakkipari Lindell–Hakanpää paahtoi hyökkäyksen kärjessä. Tilanne päättyi Hakanpään maaliin.

– Se kuvastaa aika hyvin koko kautta.

Lindell voitti viime keväänä MM-kultaa Leijonissa.

Lindell lähti aikoinaan maailmalle kiekollisena pakkina, joka teki Ässissä läpimurtokaudellaan 2014-15 peräti 35 (14+21) pistettä 57 ottelussa. Myös sitä seurannut AHL-kausi oli tuottoisa: 42 (14+28) pinnaa 73 ottelussa.

Hän pelasi alkuun NHL:ssäkin ylivoimaa. Kulunut kausi oli ensimmäinen, kun ylivoimaminuutit putosivat käytännössä täysin nolliin. Tämäkin on ollut osaksi DeBoerin valmennustiimin filosofiaa, jossa vastuuta jaetaan tasaisesti. Lindell on Dallasin alivoiman ykköshärkä.

Profiilista on tullut korostuneesti puolustavan puolustajan.

Haluaisiko Lindell kuitenkin vielä pelata myös isommassa kiekollisessa roolissa?

– Olisi väärin sanoa, etten haluaisi pelata myös ylivoimaa ja hyökkäävämpääkin roolia. Onhan se paljon kivempaa pelata kiekolla kuin myskätä kulmissa, vaikka kyllä minä siitäkin tykkään.

Tykkää – ja pääsee vastustajien ihon alle. Mikko Rantanen totesi aiemmin tällä kaudella, että Lindell on koko sarjan ärsyttävin vastustaja, joka painaa poikittaista mailaa koko illan ja hymyilee vielä perään.

Juuri Rantasen Colorado, hallitseva mestari, putosi pudotuspelien avauskierroksella Krakenille, joka on nyt pannut Dallasin tiukille.

– Tämä on ollut hyvä haaste. Luin jo Mikon ja Nathan MacKinnonin kommentteja heidän sarjastaan. Olisi ollut isoin virhe lähteä ajattelemaan, että Seattle aika uutena jenginä olisi jotenkin helppo vastustaja.

– Emme aliarvioineet heitä. He tekevät paljon töitä ja ovat koko ajan iholla.