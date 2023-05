Kun NHL:ssä jysähti sensaatio, pelikaveri lähetti heti viestin Joonas Donskoille – näin kovia kokenut suomalainen voi nyt

Joonas Donskoi on pystynyt nauttimaan Seattlen kiekkohuumasta, vaikka hän ei itse pystykään pelaamaan.

Hymy on herkässä. Sen on tänä keväänä saanut todistaa, kun on törmännyt Joonas Donskoihin Seattle Krakenin kotiareenan Climate Pledge Arenan pukukoppikäytävällä otteluiden jälkeen.

Donskoista, 31, on paistanut valtava ilo joukkueensa suorituksista, vaikka hän ei olekaan kyennyt pelaamaan uransa seitsemännen diagnosoidun aivotärähdyksen jälkeen.

Hän elää täysillä Seattlen kiekkohuumassa.

– Olen nauttinut. Vaikken ole päässyt askiin, saan olla joukkueen mukana. Olemme kuin yhtä perhettä. Vähän meinaa kyllä katsomossa jännittää, kun ei pysty vaikuttamaan pelintapahtumiin, Donskoi naurahtaa.

Seattle Krakenin kotiareena Climate Pledge Arena lukeutuu liigan hulppeimpiin.

Toista kauttaan NHL:ssä pelaava Kraken näkyy ja kuuluu Seattlen katukuvassa. Tunnelma kotiotteluissa on ollut erinomainen – ja mikä on ollessa, kun takana on jo kuusi pudotuspeliottelun voittoa.

Hallitseva mestari Colorado Avalanche kaatui seitsemän ottelun sarjassa. Nyt Seattle johtaa Dallasia voitoin 2–1.

Krakenin organisaation hyvähenkisyys ja ammattimaisuus paistaa kauas.

– Täällä on paljon hienoja ja ammattilaisia ihmisiä. Kun katsoo, miten toimiston väki operoi, niin ei se sattumaa ole, että Krakenista on tullut näin iso juttu. Suunnitelmat ovat päivästä yksi lähtien olleet selvät. Täällä on hienot omistajat ja mahtavat peli- ja harjoitushalli, Donskoi sanoo.

Donskoi on ollut mukana yhteisön toiminnassa muun muassa vierailuillaan paikalliskanavan Kraken-aiheisessa ohjelmassa sekä vierailemalla kouluissa jakamassa lapsille lippuja otteluihin.

– Kaikkea tämmöistä pientä. Olen päässyt jollain tavalla jeesaamaan, kun en kentällä pysty.

Palataan vielä Coloradoon, joka kaatui avauskierroksella.

Se oli seura, jota Donskoi edusti ennen kuin siirtyi laajennusdraftissa Seattleen toissa kesänä.

Donskoin viime kausi Krakenin paidassa oli todella vaikea ja tuotti vain kaksi maalia. Kesällä Avalanche juhli Stanley Cupin voittoa.

Miltä se tuntui?

– Oli se kieltämättä sikäli vaikea hetki, että minun kausi oli mennyt ihan vihkoon, ja siellä juhlittiin mestaruutta, Donskoi sanoo.

– Jätkät ansaitsivat sen. Mikko (Rantanen), (Nathan) MacKinnon, (Gabriel) Landeskog ja kumppanit olivat siellä jo, kun he olivat sarjan viimeisiä. Olin tietysti iloinen heidän puolestaan.

Mikko Rantasen maalit eivät riittäneet Coloradolle sarjassa Seattlea vastaan.

Vaikka Donskoi ei itse pelannutkaan, Coloradon kaataminen maistui nyt makealta.

– Tuntui hyvältä, varsinkin (Philipp) Grubauerin puolesta. Hän on pelannut todella hyvin ja laittoi heti ratkaisupelin jälkeen viestiä, että harmi, etten minäkin saanut kokea sitä ja olla mukana viime vuoden mestarien kaadossa.

Saksalaisvahti Grubauer siirtyi hänkin Coloradosta Seattleen kesällä 2021.

Donskoin arkeen on jo pidemmän aikaa kuulunut myös oheisharjoittelu, mutta jäälle hän ei ole palannut.

Hän sanoo, ettei pelaa ainakaan tällä kaudella, mutta muuta sanottavaa ei tulevaisuudesta jääkiekkoilijana ei tässä vaiheessa ole.

Mikä tärkeintä, hän kertoo voineensa hyvin.

– Kun poitsu vipeltää kotona, se laittaa aina asioita perspektiiviin ja tärkeysjärjestykseen. Jääkiekko on kuitenkin vain jääkiekkoa.

Kohta vipeltää toinenkin, sillä Donskoi kertoi huhtikuussa vaimonsa Devinin kanssa ilouutisen: pariskunnan Declan-poika saa pikkuveljen.

Osa Donskoinkin kokemista aivotärähdyksistä on ollut seurausta törkeistä päähän kohdistuneista taklauksista.

NHL:ssä ei tällä kaudella ole jaettu kolmea ottelua pidempiä pelikieltoja. Päävammat ja liigan sanktiopolitiikka ovat puhuttaneet.

– Paljon kovempia sanktioita pitäisi tulla, kun taklataan kuolleesta kulmasta suoraan päähän. Ihmetyttää, ettei niistä tule pidempiä pelikieltoja. Aivotärähdykset ovat iso ongelma lajille.

– Puhtaistakin taklauksista voi sattua ikävästi, mutta suoraan päähän osuneisiin pitäisi ehdottomasti puuttua kovemmalla kädellä, Donskoi näkee.