NHL:n varauslotto kuohuttaa tunteita – ”Uskomatonta”

Chicago Blackhawksin lähimenneisyys on skandaalinkäryinen. Seuran voittama varauslotto puhuttaa.

NHL:n varauslottoon kohdistui tänä vuonna tavanomaistakin suurempi kiinnostus, sillä ikäluokan ykköspelaajaa Connor Bedardia pidetään niin sanottuna sukupolvitalenttina ja käänteentekevänä kiekkoilijana.

North Vancouverin omalla pojalla Bedardilla, 17, oli pienet mahdollisuudet päätyä lapsuutensa suosikkijoukkueeseen Vancouver Canucksiin. Suurin todennäköisyys varausloton voittoon oli Anaheim Ducksilla ennen Columbus Blue Jacketsia ja Chicago Blackhawksia.

Viime kesänä voimakkaasti joukkuettaan tarkoituksella heikentänyt Chicago voitti loton. Se kuohutti välittömästi tunteita sosiaalisessa mediassa.

Chicagolaistoimittajat raportoivat Blackhawksin myyneen jo kausikortteja yli parin miljoonan dollarin edestä. Juuri kaksi miljoonaa dollaria oli ”sakkosumma”, jonka Blackhawks joutui maksamaan NHL:lle toissa kesänä hyväksikäyttöskandaalistaan ja vuoden 2010 tapahtumien peittelystä.

Esimerkiksi New Jersey Devilsiltä riistettiin 2010-luvun alussa sen ykkösvuoro, kun Ilja Kovaltshukin mammuttisopimuksen moitittiin olleen palkkakaton kiertämistä. Vuoro palautettiin myöhemmin, mutta 30. valintana avauskierroksen lopussa.

Arizona Coyotesilta vietiin vuonna 2020 kakkos- ja ykköskierroksen varausvuorot, kun seuran todettiin järjestäneen sääntöjenvastaisia testejä varausikäisille pelaajille.

Blackhawks peitteli hyväksikäyttöskandaalia yli vuosikymmenen ajan mutta saa nyt riveihinsä Bedardin.

Niin NHL:n komissaari Gary Bettman, Bedard, Blackhawks kuin Kyle Beachkin nousivat esimerkiksi Twitterin puhutuimpien aiheiden joukkoon.

– On uskomatonta, että Chicago ei menettänyt ykkösvuoroaan. Heidän käytöksensä oli merkittävästi huonompaa kuin huono sopimus tai harjoitukset. Tämä kertoo prioriteeteista, Rachel Doerrie kommentoi Twitterissä.

– Toivon, etteivät jääkiekkofanit syytä Bedardia, kun hän tekee sopimuksen Chicagoon. Nämä asiat eivät ole hänen vikansa. Tämä on heidän vika, jotka sallivat kaiken tämän tapahtua alkaen hyväksikäytöstä siihen, että Hawks sai varausvuoron.

Doerrie on New Jersey Devilsissä ja Vancouver Canucksissa työskennellyt analyytikko, joka joutui lähtemään Canucksista pikatahtia. Hän on syyttänyt seuraa syrjinnästä.

Entinen tähtipakki, tv-asiantuntijana nykyään toimiva P.K. Subban hehkutti Bedardin siirron Chicagoon tekevän hyvää koko NHL:lle. Subban sai kommenteistaan valtaosaksi murskapalautetta.

Blackhawksin skandaalinkäryisen lähimenneisyyden lisäksi salaliittoteoriat järjestetystä varauslottoarvonnasta ovat jälleen nostaneet päätään kansan keskuudessa, sillä NHL ei televisioi varsinaista lottopalloarvontaa.

Tv-lähetyksessä varakomissaari Bill Daly esittelee järjestyksen, joka on jo sisäpiirin tiedossa etukäteen.

Chicago kuuluu ison markkinan klassikkojoukkueisiin, mikä on kiihdyttänyt puheita ”järjestetystä” arvonnasta.

Nämä teoriat ovat kuitenkin ohuella pohjalla.

Varsinainen riippumattoman tahon avustama lottopalloarvonta tapahtuu tilassa, jossa kaikilla seuroilla on mahdollisuus läsnä olevana todistajaan. He eivät saa raportoida näkemästään ulkopuolelle ennen tv-ohjelman esittämistä.

NHL on epäilyjen hälventämiseksi julkaissut viime vuosina jälkikäteen videon myös varsinaisesta lottoarvonnasta.