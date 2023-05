Kammottava joukkoammuskelu osui lähelle Suomen NHL-tähtiä – ”Vetää tosi sanattomaksi”

Texasissa ammuskeltiin Dallasin NHL-pelaajien suosimassa ostoskeskuksessa. Karmea tragedia järkyttää.

Seattle

Sandy Hook, Parkland, Nashville. Jopa viisivuotiaita uhreja.

Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer aloitti aamun lehdistötilaisuutensa sunnuntaina Seattlessa luettelemalla menneiden vuosien joukkoammuskeluita Yhdysvalloissa.

Tapahtumia, joiden kauhun hän sanoi iskeytyvän tajuntaan vasta, kun sellaista tapahtuu omalla takapihalla.

Allenissa, Texasissa, Starsin kotipitäjän Dallasin kupeessa kuoli lauantaina yhdeksän ihmistä, kun 33-vuotias mies avasi tulen ostoskeskuksessa.

– On vaikea ajatella otteluita, kun herää sellaisiin otsikoihin. Me käymme siellä shoppailemassa, DeBoer sanoi ja haki sanojaan.

Kanadalaisvalmentaja sanoi, että hän ei tiedä, miten tällaiset tapahtumat saataisiin loppumaan, mutta:

– Jollakulla on oltava vastauksia tähän.

Murhaaja oli varustautunut RWDS-tunnuksella, jonka viranomaiset uskovat tarkoittavan "Right Wind Death Squadia", CNN raportoi. Sosiaalisessa mediassa hän oli jakanut uusnatsisista materiaalia.

Yhdeksän kuolleen lisäksi seitsemän loukkaantui ammuskelussa ennen kuin poliisi ampui murhaajan. Lauantain ammuskelun jälkeen Yhdysvalloissa on tapahtunut jo useita uusia ammuskeluita.

Tänä vuonna niitä on ollut yli kaksisataa, Texasissa toistakymmentä. Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbottin mukaan aselakien kiristykselle ei ole tarvetta, vaan nyt tulee keskittyä mielenterveystyöhön. Vuonna 2015 Abbott kirjoitti Twitterissä olevansa häpeissään, kun osavaltio oli vasta kakkospaikalla uusien aseiden ostomäärissä.

Allenissa on surtu joukkoammuskelussa kuolleita.

Allen Premium Outlets on nimensä mukaisesti outlet-kauppojen keskittymä.

Ja tuttu paikka Dallasin pitkäaikaiselle avainpuolustajalle Esa Lindellille, 28. Hän kertoo käyneensä siellä viimeksi noin kuukausi sitten.

– Sinne on parikymmenen minuutin matka meidän kotoa. Harkkahallilta sinne on kymmenen minuuttia. Tosi lähellä se siis on, Lindell kertoi Ilta-Sanomille.

Kun Lindellin ja hänen puolisonsa kotona käy vieraita, ostoskeskus on tullut tutuksi.

– Olemme etenkin vieraiden kanssa käyneet usein siellä. Se on ollut paikka, johon viemme vieraita ostoksille. Se on oikeastaan ainoa lähistöllä oleva outlet-ostari.

– Pysäyttävä juttu. Tosi surullinen tragedia... En tiedä, vetää tosi sanattomaksi.