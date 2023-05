Dallas Starsin tähtihyökkääjä Roope Hintz on mysteeripelaaja.

– Monen pelaajan kohdalla vauhti tappaa taidon, mutta Roope Hintz on vauhdissa mukavuus­alueellaan. Hänen vauhtireservinsä on kova, Raimo Summanen sanoo.

Teksasin ylle on syttynyt kirkas tähti NHL:n pudotuspelien aikaan. Tuo tähti on Dallas Starsin Roope Hintz, 26.

Hintzillä on takanaan uransa paras NHL:n runkosarja, jonka aikana Starsin timantti takoi 73 otteluun 75 tehopistettä (37+38). Hintz teki runkosarjassa noin 1,03 pistettä per peli.

Kevään peleissä tahti on kiihtynyt entisestään. Tamperelainen oli pudotuspelien avauskierroksen tehokkain pelaaja nakutettuaan kuudessa ottelussa hirmutehot 5+7.

Toisella kierroksella tahti on hieman hyytynyt. Hintz on kerännyt Seattle-sarjan kolmessa ottelussa yhden syöttöpisteen.

IS:n jääkiekkoasiantuntija Raimo Summanen analysoi, miten ja miksi Hintz on noussut nähdylle tasolle, yhdeksi koko sarjan valovoimaisimmista pelaajista.

– Taito on kaiken perusta. Hän ei ole mikään älytön räplääjä, mutta jalat kyllä liikkuvat. Hintzillä on lisäksi käsittämättömän hyvä ja tasapainoinen peliasento. Siihen voi vaikka rekalla tulla, mutta hän ei horju, Summanen avaa.

Raimo Summanen on IS:n jääkiekkoasiantuntija.

Summanen näkee, että Hintzin ulottuva, 191 sentin ja lähes sadan kilon kroppa auttaa suomalaista merkittävästi vaativassa NHL-ympäristössä.

– Hintzin toimintasäde ja -alue pelata on jotakin, mitä ei ole monella pelaajalla. Sitten kun tämä yhdistetään keskikaistan pelaamiseen, esiin nousee kaksi todella harvinaista seikkaa.

– Hänen vauhtinsa repii vastustajan pakkaa auki ja antaa lisää aikaa ja pelivaihtoehtoja. Hänen jämäkkä ja tasapainoinen asentonsa yhdistettynä isoon kokoon takaa sen, että Hintz pystyy suojamaan kiekkoa, mikä antaa edelleen lisäaikaa tehdä pelejä.

” Hintzin liikkeessä on vähän samaa kuin Sergei Fedorovilla.

Vaikka Hintz on oman ketjunsa – ja jopa joukkueensa – pelillinen moottori, hän ei omi kiekkoa.

– Hintz ei pyri sentterinä pelaamaan ylipaljon kiekon kanssa. Pelien ei ole pakko kulkea hänen kauttaan, vaikka ne usein kulkevatkin. Hänelle riittää give & go -pelaaminen.

Hintz on yksi NHL:n parhaista suoraluistelijoista ja vauhtiin päästessään todella vaikea pysäytettävä ilman rikkomista.

Summanen vertailee suomalaisen ja toisen äärimmäisen taitavan liikkujan, maailman parhaaksi pelaajaksi tituleeratun Connor McDavidin luistelua.

– Kun Hintz saa vauhdin päälle, hänellä on kaksi jalkaa tukevasti jäässä. Hänen ei tarvitse hirveästi potkia vauhtia. Hänen liikkeensä on ikään kuin puristus jäätä kohti. McDavid taas tikkaa armottomasti. Hintzin liike on vähän piilossa. Vauhtia on enemmän kuin ihmiset näkevät.

– Hintzin liikkeessä on vähän samaa kuin Sergei Fedorovilla, Summanen pohtii.

Myös luistelussa Hintzille on etua isosta kropasta.

– Hintz on iso jätkä, ja hänen kiihdytyksensä jälkeinen huippunopeus on todella kova. En voi painottaa liikaa, kuinka keskikaistan pelaajana Hintz hallitsee kenttää toimintasäteensä ansiosta enemmän kuin laki sallii.

– Se ei ole tyypillistä. Jos syötöt eivät napsu kohdilleen ja peli ei muuten oikein kulje, Hintz pystyy ankaralla keskikaistan vauhdilla pistämään vastustajat aikamoiseen kuseen.

Raimo Summanen hehkuttaa Roope Hintzin peliasentoa.

Historian saatossa laiturin tonteilla on nähty pelaajia, jotka ovat liikkuvia ja nopeita, kun taas keskikaistaa ovat miehittäneet peliä rytmittävät ja hyvin kahteen suuntaan pelaavat yksilöt.

– Jääkiekon evoluutio on koko ajan menossa siihen suuntaan, että keskikaistalla onkin se kovinta vauhtia menevä pelaaja eikä välttämättä kiekon räplääjä ja parhaan pelikäsityksen pelaaja, jonka kautta pelin pitäisi kulkea koko ajan. Hintzin tyylinen pelaaja laitettaisiin hyvin herkästi laituriksi.

” Se on minulle mysteeri.

Huimasta taitokapasiteetista huolimatta Hintzin taito pelata jääkiekkoa ilmenee jäällä muuten kuin kikkailuna.

– Hintzin käsien liikkeet eivät ole kovin monimutkaiset. Hän ei juurikaan kikkaile.

Starsin vuoden 2015 toisen kierroksen varaus kykenee pelaamaan äärimmäisen korkealla tasolla sekä ison jään vauhtikiekkoa että pienen tilan suojaus- ja suunnanmuutospeliä.

Suomalaiskiituri on laadukas viimeistelijä yli 20 prosentin laukaisutarkkuudellaan, mutta hän on lisäksi fiksu, laajan syöttövalikoiman tarjoilija. Juuri Hintzin maalintekopotentiaalia kummastuttaa huippuvalmentajaa.

– Se on minulle mysteeri, että miten Hintz niitä maaleja heittelee. Hänelle on todennäköisesti paljon hyötyä nykymailoista. Ei hänen laukauksensa näytä siltä, että nyt laitetaan helvetin tulta liikkeelle.

Summanen näkee Hintzin vahvan peliasennon olevan avaintekijä Dallasin ykköstähden tuhoisassa laukauksessa.

– Jalkojen asento on aika leveä. Se ei ole suoraluisteluun optimaalinen, kun paino on keskellä. Mutta kun Hintz pääsee pienestä kaarteesta laukomaan leveällä asennolla, niin siinä hän onkin maailmanluokkaa. Hän pystyy painonsiirroilla säätelemään laukaustaan.

– Hintz vaihtaa laukaisulinjaa säätelemällä painoa jalalta jalalle. Hän vaihtelee linjoja todella vähän käsillään. Tämäkin perustuu siihen dynaamiseen luisteluun. Vaikka näyttää, ettei hän tee isoja liikkeitä, yhtäkkiä laukaisulinjassa onkin 20 sentin ero. Se on kuin yö ja päivä.

Roope Hintzin laukaus on tulinen.

Suomalaisen supertähden yksi hurjasti kehittynyt ominaisuus on pudottaa Summasen tuoliltaan. Hintz on nimittäin raapinut aloituksia käynnissä olevissa pudotuspeleissä 58,1-prosenttisesti.

Vaikka Hintzin tapauksessa aloitusmäärät vaihtelevat otteluiden välillä paljon, kehitys viime vuoden pudotuspeleistä on ollut hurjaa. Hintzin aloitusprosentti edelliskauden kuudessa pudotuspeliottelussa oli 41,8.

– Se on ihan saatanan kova. Tämä vaikuttaa todella moneen asiaan. Näin kasvat voittavaksi pelaajaksi, kun kehität tällaisia peliin suuresti vaikuttavia osa-alueita.

Hintz, Jason Robertson ja Joe Pavelski ovat muodostaneet kahden viime kauden aikana yhden NHL:n vaarallisimmista hyökkäystrioista.

Runkosarjassa kyseinen ketju oli vähintään 700 minuuttia yhdessä pelanneista koostumuksista NHL:n toiseksi paras, mitä tulee maaliodottamaan. Ketju vei maaliodottaman 59,1 prosenttisesti suhteessa vastustajiin.

Pavelskin loukkaannuttua pudotuspelien avauskierroksella ketjun on täydentänyt Tyler Seguin.

Suomalaisen pikajunan merkitys on ketjulle suuri.

– Hintz on sekä haalarijätkä että ketjun liima – se ei ole ihan normaalia. Luulen, että jos tuohon ketjuun laitettaisiin hitaampi ja puolustavampi sentteri tai vastaavasti vielä hyökkäysvoittoisempi, jälki ei olisi näin tuhoisaa.

Summanen heittää Hintzistä varovaisen mutta lupaavan ajatusleikin.

– Tuo hänen aloitusprosenttinsakin on parantunut niin käsittämättömän paljon, että mietin, onko hänellä takataskussa vielä jotakin, mitä ei ole nähty.