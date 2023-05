NHL-tuomio: Mitä ihmettä! Puheet Aleksander Barkovin suursensaatiosta eivät olekaan pelkkää höpinää

NHL-tuomiossa pureudutaan pudotuspelien tapahtumiin.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Joe Pavelski telottiin karusti sairastuvalle pudotuspelien avauksessa. 38-vuotias, valtavalla voitonnälällä varustettu konkari palasi askiin toiselle kierrokselle: heti ensimmäiseen otteluun käsittämättömät neljä maalia. Maalin edessä vertaansa vailla oleva pelaaja. San Jose päästi hölmöyttään Pavelskin vapaaksi agentiksi kesällä 2019 ja romahti perään.

Puheenaihe

Paul Maurice on jo Florida Panthersin seurahistorian toiseksi menestynein päävalmentaja. No, se kertoo seurahistoriastakin, mutta aika komea pudotuspeliaurinko on noussut Sunrisessa. Sergei Bobrovskin suoritukset ovat nyt olleet suunnilleen linjassa palkkanauhan kanssa.

Floridan maalivahti Sergei Bobrovski tienaa kaudesta 10 miljoonaa dollaria. Nyt hän on myös pelannut sen vaatimalla tasolla.

Suomalainen

Anton Lundell veteli uransa 14 ensimmäistä pudotuspeliottelua surkein tehoin 1+0. Nyt kulkee: neljään peliin kuusi (1+5) pinnaa. Yhteispeli Sam Reinhartin ja Eetu Luostarisen kanssa toimii hienosti.

Farssi

Vielä yksi Floridasta: Sam Bennettin painiotteet ja Matthew Kniesin pään paiskaaminen jäähän eivät kuulu kaukaloon. Pelikiellon paikka, mutta näinköhän NHL:n kurinpito eli Department of Player Safety näki tässäkään mitään terveydelle vaarallista?

Yllätys

Carolinan loukkaantumishuolet ja vaisuhko runkosarjan loppu eivät antaneet odottaa kovin pitkää kevättä. Näkymä on muuttunut radikaalisti, sillä Hurricanes on noussut jopa idän voittajasuosikiksi. New York Islanders kaatui lopulta jopa melko vaivattomasti, ja New Jersey Devilsillä ei ollut mitään palaa toisen kierroksen avauspelissä.

Ville Touru

Tähti

Florida karvaus- ja riistopelaaminen. Panthers on tehnyt pudotuspelijoukkueista ylivoimaisesti eniten maaleja heti kiekonriistoa seuranneesta pelinkäännöstä. Paineistaminen on hienosti organisoitu. Pantterilauma on jatkuvasti heti kiinni Toronton pelinavauksessa. Tämä koitui Bostonin kohtaloksi, ja myös Leafs on ajamassa samaan miinaan. Eikä tämä mikään uusi juttu Floridalla ole. Se oli jo runkosarjassa toiseksi eniten hyökkäyspään riistoista maalipaikkoja luonut joukkue heti Carolinan jälkeen.

Toronton pelaajat eivät saa hetken rauhaa. Nälkäinen pantteri vie karkin.

Puheenaihe

Floridan tarinasta on nimittäin alkanut tulla mieleen jo kevään 2019 St. Louis – muutamassa kuukaudessa pohjalta huipulle. Aleksander Barkovista historian ensimmäinen suomalainen Stanley Cup -kapteeni? Tällaiset puheet olisivat kuulostaneet vielä pari viikkoa sitten täysin utopistiselta höpinältä, mutta ei enää. Tämä sarja on kuitenkin vasta alussa, ja nyt Floridaa testataankin kunnolla 2–0-johdossa. Toistaiseksi se on pelannut pudotuspeleissä joka ottelussa altavastaajana ilman paineita. Nyt niitä on: tätä ei saa päästää enää käsistä.

Suomalainen

Leijonien johto on kertonut seuraavansa myös toisen pudotuspelikierroksen tapahtumia. Tarjolla voisi olla mahdollisesti supertähtiluokan sentteri (Hintz, Aho tai Barkov), mutta sarjojen alun perusteella näyttää, ettei heistä kukaan ole putoamassa ainakaan lyhyessä sarjassa. Dallasilla, Carolinalla ja Floridalla on kaikilla hyvin pullat uunissa.

Farssi

Ennen tätä viikkoa NHL:n pudotuspelihistoriassa vain kolme kertaa oli koettu tilanne, että neljä maalia tehneen pelaajan joukkue oli hävinnyt ottelun. Parissa päivässä lukema melkein tuplaantui, kun Leon Draisaitlin ja Joe Pavelskin neljän maalin illat eivät riittäneet voittoon.

Yllätys

Pudotuspeleissä on vielä mukana 11 yli 1 000 runkosarjaottelun veteraania. Näistä kahdeksan ei ole koskaan voittanut Stanley Cupia. Dallasissa heitä on eniten: Jamie Benn, Ryan Suter ja Joe Pavelski. Torontolla (Mark Giordano ja John Tavares) ja Carolinalla (Brent Burns ja Paul Stastny) kaksi. Floridalla Marc Staal. Kaikki edellä mainitut soturit ansaitsivat kruunun uralleen. Olisi hieno tarina.

38-vuotias Joe Pavelski on yksi kolmesta Dallasin 1000 pelin veteraanista, jotka jahtaavat ensimmäistä Stanley Cupiaan.

Sami Hoffrén

Tähti

Pudotuspelikevät on rohkeiden innovaatioiden aikaa. Carolinan ja New Jerseyn avausottelun sankariksi singahti fani, joka pyrki psyykkaamaan omintakeisella tyylillään Devilsin supertähteä Jack Hughesia. Devilsin vaihtopenkin takana istunut fani piti muokattua kuvaa, jossa Sebastian Aho poseerasi Hughesin äidin rinnalla. Jos Carolina on yhtään hereillä, organisaation on syytä antaa välittömästi kausikortti tälle fanille.

Puheenaihe

Jääkiekko pilkkoutuu kolmeen osaan. On varsinainen 5–5-peli, erikoistilannepeli ja maalivahtipeli. Erikoistilanne- ja maalivahtipelillä on valtava merkitys pudotuspeleissä. Silloin ei välttämättä edes palkita sitä, kumpi joukkue on pelin päällä. Jäljellä olevista joukkueista veskariosastolla pullat ovat parhaiten uunissa Dallasissa. Toisen kierroksen joukkueista Jake Oettinger on pelipaikkansa paras, mikä nostaa Dallasin mestaruusosakkeita. Idän puolella Floridan 10 miljoonan mies Sergei Bobrovski on nostanut häikäisevästi tasoaan.

Suomalainen

Miro Heiskanen (8, 0+7, +3) loistaa pudotuspelien parhaana puolustajana. Eikä yllätä pätkääkään. Dallasin pelillinen moottori on korvaamaton pelaaja tähtipaidoille. Tehokasta, taloudellista ja luotettavaa pelaamista illasta toiseen. Heiskanen kellottaa 29.45 minuuttia ottelua kohti, mikä on koko sarjan korkein lukema.

Miro Heiskanen urakoi Dallasin takalinjoilla.

Farssi

Boston Bruinsin hoviselostaja Jack Edwards ei mahda itselleen mitään. Älyttömistä möläytyksistään tunnetuksi tullut Edwards teki itsestään pellen Bruinsin seiskapelin tappiossa. ”Tämä huviajelu saa hindenburgmaisen lopun”, kailotti Edwards. Mautonta kikkailua verrata lätkäjengin kauden päättymistä 36 henkeä vaatineeseen, sen ajan pahimpaan siviililento-onnettomuuteen.

Yllätys

Florida rakentelee melkoista paukkua idän puolella. Panthersin hyökkäyksessä on tähtiloistoa ja laatua, mutta miten voi olla mahdollista, että pökkelöjalkaisesta 36-vuotiaasta Marc Staalista on yhtäkkiä kuoriutunut puolustuksen peliaikakuningas? Staal luuti Leafsia vastaan kakkospelissä yli 25 minuuttia.