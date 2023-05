NHL-tuomiossa niputetaan pudotuspelien ensimmäinen kierros.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

New Jersey hävisi kaksi ensimmäistä peliä. Sitten maaliin käskettiin Akira Schmid, jonka kanssa sarja kääntyi ja vaisu New York Rangers lähti lauluun. Schmid torjui neljä voittoa ja kaksi nollapeliä torjuntaprosentilla 95,1. Ainoa kauneusvirhe oli sarjan kuudes ottelu, jossa omiin meni viisi. Päästettyjen maalien keskiarvo silti 1,38. 22-vuotias sveitsiläinen nousi puskista mvp:ksi.

Seiskapelissä nollapelin torjunut sensaatiovahti Akira Schmid (oik.) lähetti Rangersin virkaveljen Igor Shestjorkinin kesälomalle.

Puheenaihe

Peräti seitsemässä sarjassa jatkoon meni joukkue, joka oli ottelusarjan aikana tappiolla. Näin kävi toista kertaa NHL-historiassa. Vain Carolina ei ollut kertaakaan tappiolla. Vierasjoukkueet voittivat 50 ottelusta 31, eniten koskaan, ja 14 jatkoajasta 11. Kaikilla 16 joukkueella oli vähintään yksi vierasvoitto, tämäkin toinen kerta historiassa. Kaikki tilastoja, jotka kertovat niin sarjan tasaisuudesta kuin runkosarjan vähäisestä merkityksestä.

Suomalainen

Roope Hintz, Mikko Rantanen, Sebastian Aho ja myös Erik Haula olivat kaikki joukkueidensa parhaita pistemiehiä avauskierroksella. Haula nosti tässä eniten profiiliaan runkosarjasta. Äänekäs koppipelaaja. Teki seitsemään otteluun komeat neljä maalia ja syötti kaksi. Kokenut pudotuspeliratsu on tärkeä mies kokemattomassa joukkueessa.

Farssi

Jo viime kesänä oli huhuja Rangersin GM:n Chris Druryn käyneen kuumana Artemi Panarinin pudotuspelisuorituksista. Mitenköhän nyt? 81 miljoonan dollarin mies veti seitsemän pelin sarjan tehoilla 0+2. Molemmat syöttöpisteet tulivat sarjan ensimmäisessä ottelussa.

Yllätys

NHL:n viralliseen bracket-veikkaukseen osallistui lähes miljoona ihmistä. Kansa on puhunut: suurin yllätys on Floridan jatkopaikka, sillä Panthersia mestariksi veikkasi vain 0,5 prosenttia ihmisistä. Seattlen saldo oli 0,9 prosenttia.

Sami Hoffrén

Tähti

Parhaiden pelaajien pitää olla parhaita pudotuspeleissä. Dallas Starsin supertähti Roope Hintz toteutti tehtävänannon ensimmäisellä kierroksella täsmällisesti. Hintz loistaa tällä hetkellä kevättanssien tehokkaimpana pelaajana muhkealla saldolla 5+7. Hintz jäi Minnesotaa vastaan vain yhdessä pelissä ilman pisteitä. 26-vuotias tamperelainen on pelannut NHL-urallaan 50 pudotuspeliä, mikä on suomalaispelaajista jo 34. eniten.

Roope Hintz liekehti pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Puheenaihe

Toisella kierroksella nähdään kiehtovia kaksintaisteluja. Neljästä ottelusarjasta ainoastaan Carolina ja New Jersey ovat kohdanneet aiemmin pudotuspeleissä. Kaikissa muissa sarjoissa edessä on neitsytmatka. Idässä piinaavan ykköskierroksen kirouksensa voittanut Toronto on vain vankistanut ykkössuosikin asemaansa. Lännen suursuosikit ovat Dallas ja Vegas.

Suomalainen

Leijonien GM Jere Lehtisen ja päävalmentaja Jukka Jalosen suunnitelmat menivät uusiksi. Floridan veljille oli luultavammin ennakkoon piirretty isoa ruutua, mutta nyt kisakoneeseen olisikin tyrkyllä Coloradon mestarikaksikko Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen ja Rangersin Kaapo Kakko. Rantanen olisi koko MM-turnauksen ylivertaisin NHL-vahvistus, mutta Nousten mies on pelannut hengästyttävän paljon jääkiekkoa kuluneen vuoden aikana. Lehkonen on kärsinyt vammasta. Kakko, 22, lienee näistä todennäköisin MM-tulija.

Farssi

New York Rangersin kärki petti pahasti Devils-sarjassa. Mika Zibanejad (1), Patrick Kane (1), Artemi Panarin (0) ja Vincent Trocheck (1) saivat yhteensä kasaan vaivaiset kolme maalia. Tämän tähtinelikon yhteenlaskettu cap hit oli 28,3 miljoonaa dollaria. Siinä tuli yhdelle maalille hintaa.

Yllätys

Yllätyksiä tapahtuu aina pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella, mutta ani harvoin tällaisia. Boston Bruinsin sulaminen kesälomille on kaikkien aikojen kovin jättipaukku. Bostonin (1.) ja Floridan (17.) välillä oli runkosarjassa 43 pisteen verran eroa, mikä oli ennätys sekin. Historian parhaan runkosarjan pelannut Boston johti ottelusarjaa jo 3–1, mutta niin vain Panthers raapi tiensä jatkoon. Käsittämätön suoritus.

Oliko se siinä? Bostonin kapteenin Patrice Bergeronin ura saattoi päättyä kirvelevään seiskapelin tappioon.

Ville Touru

Tähti

Maailman kiekkopääkaupunki Toronto tanssii ja soi. Leafs voitti vihdoin mörkönsä – ja ensimmäisen pudotuspelisarjan 19 vuoteen. Karmea painolasti on nyt pois harteilta, mutta on vaikea nähdä, että se tarkoittaisi minkäänlaista ulospuhallusta. Toronto on nyt ykkössuosikki menemään idästä aina Stanley Cupin finaaleihin asti.

Puheenaihe

Suuryllätykset puhuttivat avauskierroksella. Sellaisia olivat Seattle ja Florida. Avauskierroksen kolmanneksi ja viimeiseksi yllätykseksi lasken myös nuoren Devilsin, joka pystyi mukautumaan shokkialun jälkeen upeasti. Erityisesti seiskapeli oli Devilsin huiman tempokiekon näytöstä, ja Rangers oli vain selviytymässä. Muutenkin kaikki avauskierroksen yllätykset pohjautuivat pelillisesti kovaan paineistamiseen ja aloitteellisuuteen, eikä suinkaan minkäänlaiseen kilpikonnaselviytymiseen tai passiivisuuteen.

Suomalainen

Jos Kaapo Kakko on täydessä kunnossa, hänen voisi kuvitella olevan hyvinkin halukas MM-Leijoniin. Kakko kahlittiin vielä neljännelläkin NHL-kaudellaan varsin pieneen rooliin Rangersissa. Esimerkiksi ylivoimavastuu oli lähes olematonta. Kakko on jo parempi pelaaja kuin hänen tilastorivinsä antavat ymmärtää. MM-jäillä Kakolla olisi oiva tilaisuus loistaa vuosien tauon kärkiratkaisijana, mikä tekisi varmasti miehelle hyvää. Edellisistä MM-kisoistaan 2019 Kakko muistetaan Leijonien kultapoikana.

Farssi

Patrick Kane tuotiin isolla kohinalla siirtorajalla Rangersiin, mutta anti jäi laihaksi. Viimeisissä otteluissa entinen megatähti pudotettiin jo ykkös-yv:stä ja kärkiketjuistakin. Kane on nyt vapaa agentti, mutta minne hän oikein sopisi? Pelityyliltään muista täysin irrallinen laiska näpertelijä ei ole enää kärkiratkaisija, eikä tällainen erikoisartisti oikein sovi modernissa tempokiekossa voittavan joukkueen alempien ketjujen harmoniaan. Vaikea myöskään nähdä, että 34-vuotias legenda suuremmin muuttuisi enää uransa viimeisinä vuosina.

Tuttu näky: Patrick Kane (vas.) hiihtelee selkä suorana taustalla.

Yllätys

Kaikkien aikojen runkosarjaennätykset uusiksi pannut Boston, hallitseva mestari Colorado ja kolmen viime kauden finalisti Tampa. Kaikki ulkona. Itse asiassa 16 edelliskauden mestareista yksikään ei ole enää toiselle kierroksella mukana. Kahdeksasta jäljellä olevasta joukkueesta ainoat 2000-luvulla Stanley Cupin voittaneet ovat Carolina (2006) ja New Jersey (2000, 2003).