Sebastian Aho iski tärkeän maalin, Carolina eteni jatkoon – Floridan suomalaiset astuivat esiin, edessä seitsemäs ottelu!

Carolina Hurricanes eteni jatkoon, Florida Panthers ja Boston Bruins kohtaavat seiskapelissä.

Carolina Hurricanes nousi 2–1-jatkoaikavoittoon vierasjäällä ja pudotti New York Islandersin jatkosta voitoin 4–2.

Islanders johti pitkään Cal Clutterbuckin avauserän maalilla. Carolinan ykköstähti Sebastian Aho iski maalin kulmalta tasoituksen hieman ennen kolmannen erän puoliväliä.

Ensimmäistä jatkoerää pelattiin tasan kuusi minuuttia. Carolinan nelosketjun Derek Stepan katkaisi Adam Pelechin syöttöyrityksen. Pelech pelasi itsensä ulos, ja Paul Stastny iski voittomaalin. Jesse Puljujärvi tarjosi syöttöpaikkaa Stastnylle, joka kuitenkin yllätti maalivahti Ilja Sorokinin laukauksellaan miinuskulmasta maalin takaa.

Aho on ollut Carolinan tehokkain pelaaja pudotuspeleissä. Hän teki Islandersia vastaan kuudessa ottelussa neljä maalia ja syötti kolme.

Antti Raannan sijaan Carolinan maalilla aloitti nyt Frederik Andersen. Tanskalainen torjui 34 laukausta.

Hurricanes kohtaa toisella pudotuspelikierroksella New Jersey Devilsin tai New York Rangersin, joiden sarja on Devilsille 3–2. Carolinalla on Metropolien divisioonan voittajana kotietu.

Eetu Luostarinen ratkaisi

Runkosarjan ylivoimaisen ykkösen Bostonin ja viime tipassa pudotuspeleihin rimaa hipoen selvinneen Floridan sarja menee seitsemänteen otteluun. Florida johti kolmanteen erään lähdettäessä 3-2 Aleksander Barkovin maalilla, mutta Boston kävi päätöserässä niin 4-3- kuin 5-4-johdossakin.

Eetu Luostarinen laukoi Panthersin voittomaalin ajassa 54.22. Anton Lundell poimi viimeisessä erässä kaksi syöttöpistettä, Barkov oli maalinsa lisäksi joukkueen avausosuman kakkossyöttäjä ensimmäisessä erässä.

Sam Reinhart teki loppulukemat 7–5 tyhjään maaliin.