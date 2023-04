Teemu Selänne ylistää Mikko Rantasta – kuuli suomalaistähden pomolta upean arvion

Teemu Selänne seuraa NHL:n pudotuspelejä tarkalla silmällä. Suomalaistähti Mikko Rantanen on tehnyt suuren vaikutuksen kiekkolegendaan.

Teemu Selänne on vaikuttunut Mikko Rantasen menosta NHL:ssä.

NHL:n pudotuspelit ovat alkaneet yllätyksellisesti ja tasaisesti. Vain yksi sarja, jossa Vegas löi Winnipegin, ratkesi viidessä ottelussa. Suoraan neljässä ottelussa ei ratkennut yksikään sarja.

Jääkiekkolegenda, Stanley Cupin 2007 voittanut Teemu Selänne, 52, on seurannut pudotuspelejä tiiviisti kotisohvaltaan Kaliforniassa.

Selänne sanoo katsoneensa erityisellä tarkkuudella Edmontonin ja Los Angelesin välistä sarjaa, mutta myös muut pelit ovat pyörineet Selänteiden taloudessa tiiviiseen tahtiin. Onpa Selänne ehtinyt katsella yhä Mestistäkin, vaikka hänen poikansa Eetu Selänteen Peliittojen kausi päättyi jo aikaa sitten.

Oilersin ja Kingsin ottelut alkavat ensinnäkin länsirannikolla parhaaseen katseluaikaan eli myöhemmin kuin idän ottelut. Selänne on kuitenkin myös viehtynyt Edmontonin pelitapaan ja sen kärkipelaajiin.

– Edmontonilla on NHL:n kaksi parasta pelaajaa. Oilers on vähän onnistunut sössimäänkin, mutta jos heidän veskarinsa pelaa hyvin, niin sen pitäisi riittää pitkälle. He ovat joukkue, jonka pitäisi joka ottelussa pystyä tekemään vähintään kolme maalia. Sen pitäisi yleensä riittää voittoon pudotuspeleissä, Selänne näkee.

Maailman paras pelaaja on tietysti Connor McDavid.

Leon Draisaitl jää usein julkisessa keskustelussa McDavidin varjoon, vaikka hänkin on muun muassa voittanut kerran NHL:n pistepörssin ja takoo kovaa jälkeä vuodesta toiseen.

Teemu Selänne ihastelee Leon Draisaitlin peliä.

Pudotuspeleissä Draisaitl on ollut Oilersin paras pelaaja ja takonut kovaa tulosta. Selänne pitää Draisaitlia yhä täysin aliarvostettuna pelaajana.

– Draisaitlilla ei ole oikein mitään heikkouksia. Hän on iso, vahva ja liikkuu hyvin. Kemia McDavidin ja muidenkin kanssa on mieletön. McDavid on maailman paras, mutta usein unohtuu, kuinka hyvä Draisaitl on.

Selänne sanoo, että Kingsin paras pelaaja sarjassa on ollut maalivahti Joonas Korpisalo.

Suomalaistähti Mikko Rantanen paukutti runkosarjassa 50 maalin ja sadan tehopisteen rajat rikki ensimmäisenä sitten juuri Selänteen.

Viime kesänä Stanley Cupia finaalien tehokkaimpana pelaajana juhlinut Rantanen, 26, on Suomen kirkkain supertähti.

– Rantanen on koko kauden ajan ollut Coloradon tärkein pelaaja. Varsinkin sen ajan, kun heillä oli hemmetisti loukkaantumisia. Hän kantoi joukkuetta reppuselässä, Selänne sanoo.

– Hän on varmasti ollut suomalaisista ylivoimaisesti paras pelaaja koko kauden mitalla.

Mikko Rantanen on Coloradon kantava voima.

Selänne sanoo, että myös hänen entinen pelikaverinsa ja hyvä ystävänsä Joe Sakic, Coloradon entinen GM ja nykyinen kiekkotoimintojen johtaja, on ylistänyt Rantasen ”käsittämättömiä” taitoja.

– Rantasen käyräkin on varmasti yhä vielä vain ylöspäin. Hän on kuulemma vielä tosi helppo jätkä. En itse tunne Mikkoa, vaikka hän oli aikoinaan minun kiekkoleirilläkin Vuokatissa. Sekin on aika makea juttu, Selänne sanoo.

Selänne oli pelaajana Rantasen suuri esikuva – kuten varmasti monen muunkin, joka syntyi sopivassa välissä seuraamaan 684 runkosarjamaalin uraa vuosina 1992–2014. Rantanen syntyi vuonna 1996.

– Oli kiva niillä leireillä nähdä ”Teme” livenä, ottaa joku yhteiskuvakin ja päästä vaihtamaan muutama sana. Hän oli iso idolini ja on varmasti Jari Kurrin kanssa Suomen kiekkohistorian huipulla. Molemmat lienevät aika samalla tasolla, mutta minun sukupolvi tietysti näki Teemun eri lailla, Rantanen sanoo.

– Hän pelasi huippuvuosiaan, kun olin pikkupoika ja voitti Stanley Cupin, kun olin 10-vuotias. Muistan kaikki uran huippukohdat hyvin.

Rantanen on pelannut vuosikaudet yhdessä toisen supertähden Nathan MacKinnonin kanssa. Viime aikoina he ovat toki pelanneet tasakentällisin hieman enemmän eri ketjuissa, kun Colorado on yrittänyt saada ratkaisuvoimaa kahteen kärkikenttään.

– Tiedän tasan tarkkaan, millainen kemia heillä on MacKinnonin kanssa ja miten helppoa se onkaan. Muistan, kun itse pelasin Paul Kariyan, Andy McDonaldin tai Aleksei Zhamnovin kanssa. Siinä on koko ajan askeleen edellä, Selänne sanoo.

– Sellaista kemiaa ei kauhean usein synny. Kun näkee, että joillakin on se, peli on helpon näköistä.

Roope Hintz on pelannut huippukauden ja loistanut pudotuspeleissä.

Selänne seuraa suomalaispelaajien otteita muutenkin tarkasti.

– Roope Hintz on pelannut loistavan kauden. Hänkin on iso, taitava, liikkuu hyvin ja osaa näköjään tehdä maalejakin. Myös Miro Heiskanen pelaa hienosti, Selänne sanoo.