NHL-tuomio: Aleksander Barkovin tilasta paljastui uutta tietoa – ”Todella sairas”

Tommi Koivunen

Tähti

Roope Hintz lukeutuu NHL:n aliarvostetuimpiin pelaajiin. Nyt on tullut sentään inanen näkyvyyttä pudotuspelien pistepörssin kärkipaikan myötä, mutta ei Hintz vieläkään Pohjois-Amerikassa juuri paistattele otsikoissa. Tampereen Fedorov teki ensin hattutempun ja syötti sitten kuusi Dallasin maalia putkeen.

Roope Hintz johtaa pudotuspelien pistepörssiä viiden ottelun tehoillaan 4+7.

Puheenaihe

Voiko Toronto taas sössiä jatkopaikan? 11:s peräkkäinen katkaisupelin tappio ainakin tuli. Ennakoin Leafsia finaaleihin ennen pudotuspelien alkua, mutta jo 3–1-johdon muuttuminen 3–2:ksi ja sarjan siirtyminen Tampaan saavat heti miettimään, mitä tästä vielä tuleekaan... Maalivahtien taisto ratkaisee paljon. Ilja Samsonov ei vakuuttanut vitospelissä.

Suomalainen

Kritiikki Aleksander Barkovia kohtaan on yltynyt. Viime pelissä Barkov näytti vähän enemmän kulmahammasta ja taklasi ahkerasti. Puolustuspäässä Barkov ei kyllä loistanut. Pitää kuitenkin myös muistaa, että Barkov on pitkin kautta kärsinyt erinäisistä terveysongelmista. Nyt Panthersin pääkäskijä Paul Maurice paljasti, että Barkov oli ”todella sairas” ennen pudotuspelisarjan avausottelua.

Farssi

Winnipeg Jetsin kausi loppui mahalaskuun. Pudotuspeleihin Jets sentään ylsi, vaikka kevätkausi oli heikko yllättävän hyvän syksyn jälkeen. Kuulin sisäpiiristä muutama viikko sitten – tämä toki ei ole kovin yllättävä uutinen – että kesällä todella voidaan odottaa Blake Wheelerin ja Mark Scheifelen lähtöä. Sitä myös joukkueen etu taitaa vaatia, mutta tiettävästi on myös muita profiilipelaajia, jotka itse haluavat pois Winnipegistä. Päävalmentaja Rick Bowness antoi rajun ryöpytyksen, kun kausi päättyi: hän ilmoitti olleensa kuvottunut ja lyttäsi joukkueen asenteen.

Vegas lähetti Winnipegin kesälomalle voitoin 4–1. Oliko se Blake Wheelerin (kuvassa) ja Mark Scheifelen viimeinen ottelu Jetsin paidassa?

Yllätys

Sveitsiläisveskari Akira Schmid siihen vaadittiin, että New York Rangersin tähtisikermä sulaa. Schmid on nyt pelannut kolme ottelua, torjunut kolme voittoa ja päästänyt kaksi maalia. Hudson-joen taistelu on kääntynyt päälaelleen. Rangersin päävalmentaja Gerard Gallant vaikuttaa neuvottomalta ja Rangers ihmeen hengettömältä.

Ville Touru

Tähti

Kiekkojumalat, jotka eivät antaneet Toronto–Tampa-klassikkosarjan vielä katketa. Voi veljet, mitä näytöksiä kuutos- ja mahdollisesta seiskapelistä tulee. Ensimmäistä pudotuspelisarjan voittoaan 19 vuoteen jahtaavan Toronton paine kasvaa, eikä vanha mestari Tampa jätä takuulla kiveäkään kääntämättä.

Toronto pääsi yrittämään sarjan katkaisua kotijäällään, mutta tuloksena oli 11:s peräkkäinen tappio katkaisupelissä.

Puheenaihe

Seitsemässä kahdeksasta sarjasta pelataan vähintään kuusi peliä. Vaikka ennakkokaavailuissa monikin sarja saattaa näyttää hyvinkin selvältä, marginaalit joukkueiden välillä ovat hyvin pieniä. Yksittäiset pomput ovat isossa roolissa. Esimerkiksi Rangers oli yhden maalin päässä 3–0-sarjajohdosta, mutta nyt se onkin kuilun partaalla tilanteessa 2–3.

Suomalainen

Erik Haula komeilee kaikessa hiljaisuudessa Devilsin pistetilaston kärjessä, 3+2. Amerikkalaistunut porilainen on noussut isoon rooliin kauden sensaatiojoukkueessa. Vastuuta tulee niin yli- kuin alivoimassa, ja tasakentin Haula on arvokas tuki Jack Hughesin rinnalla. Vaikka Haulan joukkue on vaihtunut viime vuosina tiuhaan, hänen edustamansa seura on mennyt pudotuspeleihin kaikilla 10 kaudella.

Erik Haula on ollut isossa roolissa, kun Devils on noussut sillasta Rangersia vastaan.

Farssi

Coloradon mahtijoukkue on muisto vain. Joukkueen tehot ovat lähes täysin Mikko Rantasen ja Nathan MacKinnonin varassa. Heidän takanaan tusinapuurtajat eivät ole pystyneet tuomaan mitään pöytään. Tulee mieleen parin vuoden takainen Edmonton, jossa pari miestä suorittaa ja muut katselevat. Neljän sylinterin herhiläislauma Seattlella on nyt ansaitusti kaksi ottelupalloa hallitsevan mestarin pudottamiseen.

Yllätys

Vegas Golden Knightsia ei ole kauden aikana suuremmin hehkutettu, mutta se näyttää nyt todella vaaralliselta. Peli loistavasti balanssissa, kolme ratkaisukykyistä ketjua, loistava pakisto ja penkin takana huippuvalmentaja Bruce Cassidy. Ainoa kysymysmerkki on ykkösvahti Laurent Brossoit, mutta pahan päivän varalle naftaliinissa odottelee vielä kahden kannun Jonathan Quick.