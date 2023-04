Torontolla käsittämätön saldo – New Yorkin tähtisikermä syöksykierteessä, Kaapo Kakko siirrettiin supertähden paikalle

Toronto Maple Leafs hävisi 11. katkaisupelin putkeen. New Jersey voitti NY Rangersin kolmatta kertaa peräkkäin, kun Erik Haula iski tehot 2+1.

Viimeksi keväällä 2004 pudotuspelisarjan voittanut Toronto Maple Leafs hävisi 11. kertaa putkeen ottelun, jossa sillä oli mahdollisuus katkaista ottelusarja hyväkseen.

Maailman arvokkaimman jääkiekkoseuran Leafsin ja viime vuosien kestomenestyjän Tampa Bay Lightningin taisto jatkuu lauantaina.

Tampa nimittäin kaatoi Leafsin Torontossa lukemin 4–2. Leafs johtaa yhä sarjaa, nyt voitoin 3–2, mutta Tampalla on mahdollisuus lyödä peli tasoihin kotikaukalossaan.

Toronto johti ottelua 26 sekunnin ajan Morgan Riellyn maalilla, mutta Anthony Cirelli tasoitti.

Tampan maalivahti Andrei Vasilevski pelasi nyt huipputasollaan ja otti niskalenkin Ilja Samsonovista, joka oli Leafsin maalilla epävarmempi. Lightning sai myös kokoonpanoonsa takaisin avausottelussa loukkaantuneen Michael Eyssimontin, joka iski tehot 1+1.

Toronton loppurynnistys oli hurja. Auston Matthews kavensi 2-3:een ajassa 56.26, kun Leafs pelasi jo ilman maalivahtia. Tampa kesti, ja Alex Killorn puttasi loppulukemat tyhjään maaliin viisi sekuntia ennen päätössummeria.

Leafsin puolustuksessa 12.33 pelanneen Justin Hollin teholukema painui rumasti pakkaselle: -3. Holl on ollut jäällä peräti 14 Tampan tekemän maalin aikana, kun Lightning on koko sarjassa osunut 20 kertaa.

Erik Haula Devilsin tehokkain

Paikallissarjan kahdella voitolla aloittanut New York Rangersin tähtisikermä on ajautunut ahtaalle. Rangers hävisi kolmatta kertaa putkeen, kun New Jersey Devils otti nyt kotikaukalossaan puhtaan 4–0-voiton. Ondrej Palat iski voittomaalin jo avausminuutilla Rangersin tähtipakin Adam Foxin mailan kautta.

Devilsin suomalaishyökkääjä Erik Haula ohjasi toisessa erässä ylivoimalla 2–0:aan ja syötti alivoimalla tyylikkäästi Dawson Mercerin 3–0-maalin. Haula teki päätöserässä loppulukemat tyhjiin.

Sveitsiläistulokas Akira Schmid on nyt pelannut New Jerseyn maalilla kolme pudotuspeliottelua, päästänyt vain kaksi maalia ja pysäyttänyt 80 laukausta.

Rangersin Kaapo Kakko lukeutui joukkueensa parhaimmistoon, mutta hänkin laittoi toisen erän huippupaikastaan kiekon Schmidin räpylään. Turkulainen siirtyi ottelun edetessä Patrick Kanen paikalle ykkösketjuun Chris Kreiderin ja Mika Zibanejadin rinnalle.