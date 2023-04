Jysäyttääkö Seattle Kraken jymypaukun? Coloradolla on useita ongelmia – ja Cale Makarin taklaus saattoi olla kuumaksi äityneen ottelusarjan käännekohta, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Ehdottomasti vaikein ensimmäisen kierroksen joukkue, joka on tullut vastaan.

Näin linjasi Colorado Avalanchen supertähti Nathan MacKinnon Seattle Krakenista, kun joukkueiden välistä ottelusarjaa oli takana kolme peliä.

Myös Mikko Rantanen kertoi IS:lle olevansa samoilla linjoilla kaksysin kanssa vastustajan kovuudesta.

Silloin Avalanche oli vielä 2–1-johdossa.

Nyt puntit ovat tasan.

Avalanche, joka on jäänyt nykyisen pudotuspeliputkensa aikana ensimmäiselle kierrokselle vain sen alussa, keväällä 2017, on joutunut tiukkaan paikkaan. Ei Colorado itse asiassa ole kuuteen vuoteen hävinnytkään edes kahta peliä avauskierroksella.

Vastakkain on kaksi hyvin erilaista ryhmää.

On hallitseva mestari Colorado, jonka joukkue on huomattavasti kapeampi kuin vuosi sitten. Sillä on supertähdet MacKinnon, Mikko Rantanen ja Cale Makar, mutta syvyyttä puuttuu – etenkin kun kapteeni Gabriel Landeskog on ollut koko kauden sivussa ja venäläisjässikkä Valeri Nitshushkin katosi kokoonpanosta mystisesti.

Nathan MacKinnon ja Mikko Rantanen kantavat Coloradoa.

Ja sitten on Seattle, neljällä kentällä kentän kaikilla osa-alueilla vahvasti jyskyttävä työläisnippu, joka keräsi kollektiivillaan runkosarjassa sata pistettä – ja voitti itse asiassa enemmän otteluita varsinaisella peliajalla kuin Colorado.

Coloradolla oli sarjan alussa ongelmia saada koneitaan käyntiin ja hävisi ensikohtaamisen kotonaan mutta haki kotiedun takaisin kolmannessa pelissä.

Seattle teki hölmöjä virheitä ja menetti kiekkoja. MacKinnon, Rantanen ja Makar hoitivat pelin Avalanchelle. Kuului puhetta, ettei Seattle yksinkertaisesti mahda Coloradon kärkihevosille mitään.

Nelospelissä Rantanen kantoi joukkuettaan kahdella maalilla, mutta se ei riittänyt.

Jokaisen ottelun avausmaalin naulannut Seattle suorastaan dominoi ottelun alkua hurmioituneen kotiyleisönsä edessä ja meni taas pikatahtia johtoon.

Sitten Yanni Gourde hölmöili järjettömän jäähyn suututtuaan taisteluparilleen Bowen Byramille ja yritettyään repiä tätä tappeluun. Byramia, jolla ei ollut järjen hiventäkään lähteä heiluttelemaan nyrkkejä ihan siitäkään syystä, että hän on jo 21-vuotiaana ollut aivan tarpeeksi syvissä vesissä aivotärähdysten takia.

Gourden jäähy tappoi Seattlen momentumin vain hetkeksi. Meni minuutti, kun nähtiin uusi käänne, joka voi olla jopa ratkaiseva sarjan kannalta.

Makaria on vaikea vieläkään pitää likaisena pelaajana, mutta hän syyllistyi silti nyt räikeään ylilyöntiin ja teloi Jared McCannin sairastuvalle.

Seattlella ei ole tähtiä, mutta 40 maalin McCann voitaneen luokitella lähimmäksi sellaista. Menetys totta kai kirpaisee, mutta Seattle ei ollut millään lailla hänen varassaan (4, 0+1).

Makar säästyi kyseenalaisesti ulosajolta mutta oli yleisön vihollinen numero yksi eikä saanut oikein mitään aikaiseksi. Samalla sarja roihahti uudenlaiseen liekkiin. Isäntien peliin tuli lisänapsu aggressiivisuutta, joka ei kuitenkaan mennyt yli. Siitä tuli vääryyttä kokeneena entistä vahvempi, ja kotiyleisön tuki vain vahvistui.

Rantanen toi yksikätisesti (osin kirjaimellisesti ensimmäisessä maalissa) Coloradon tasoihin, mutta Seattle otti ansaitun voiton. MacKinnon pimennettiin – hän ei 74. pudotuspeliottelussaan saanut yhtään laukausta maalia kohti. Vastaavaa oli nähty vain kahdesti aiemmin.

Colorado ei Rantasen yksilösuorituksia lukuun ottamatta saanut luotua oikein mitään. Philipp Grubauer, jonka keskinkertainen taso tiedetään Coloradossa varsin hyvin, selvisi maalillaan vähällä.

Mikko Rantanen on tehnyt viisi maalia neljässä ottelussa.

Makar sai ansaittua pelikieltoa – yhden pelin. Byram, Devon Toews ja Samuel Girard ovat huippupuolustajia, mutta Makarin 25 minuutin peliajasta osa menee viidennessä pelissä myös esimerkiksi Josh Mansonille, jolla on ollut vaikea ja rikkonainen kausi.

Manson pelasi viime pelissä vain 12 minuuttia ja otti jatkoajalla kalliin jäähyn, jonka Kraken ja Jordan Eberle hyödynsivät.

Juuri jäähyt – ja pudotuspeleissä isoa rooli näytelleet tuomarit – sekä hermokontrollin pitäminen voivat kääntää sarjan kummalle tahansa, vaikka Coloradon ylivoima on toistaiseksi ollut ihmeen heikkoa. Rantasen viime pelissä yli 2,5-minuuttiseksi venyttämässään vaihdossa tekemä ylivoimamaali on ollut joukkueen ainoa onnistuminen. Lisää kaivataan.

Sekään ei helpota Coloradoa, että profiilihyökkääjä Nitshushkin on paitsi poissa myös synnyttänyt kovilla kierroksilla käyvän huhumyllyn.

Valeri Nitshushkin pelasi vahvasti ottelusarjan toisessa ottelussa ennen katoamistaan kokoonpanosta.

Toimittajat ovat spekuloineet erinäisillä vahvistamattomilla tiedoilla. Daily Faceoffin sisäpiiritoimittaja, PHWA:n eli jääkiekkotoimittajien yhdistyksen puheenjohtaja Frank Seravalli sanoi Sportsnetin radio-ohjelmassa, että hänen kuulemiensa tietojen mukaan ”jotain tapahtui joukkueen hotellilla” ja että ”alkoholilla oli osuutta asiaan”.

Nitshushkinin agentti on kiistänyt väitteen. Coloradon päävalmentaja Jared Bednar on kertonut, että kyse on henkilökohtaisesta syystä.

Coloradon kärkihyökkääjiin lukeutuvan Artturi Lehkosen isä Ismo puolestaan sanoi Urheilucastissa, että Nitshushkinia tuskin nähdään enää kaukalossa tällä kaudella – ja että virallista viestiä poissaolon syystä saadaan odottaa.

Spekulaatiot ja tiedonmurusten kaivuu sen sijaan eivät laannu, eikä läpi kauden murjotun Coloradon pudotuspelimatka ole millään mittarilla helpottumassa.

Voi tosin olla, että se matka ei enää kestä kauaa, vaikka Colorado on yhä tähtivoimansa ja kotietunsa ansiosta hienoinen suosikki. Seattlella on ilman McCanniakin iso mahdollisuus jysäyttää jymypaukku ja pudottaa hallitsevat mestarit.