Roope Hintz loistaa NHL:n pudotuspeleissä – oli ratkomassa jättimäistä voittoa: ”Se olisi ollut tosi paha”

Roope Hintz on aloittanut NHL:n pudotuspelit erittäin tehokkaasti.

Roope Hintz on Dallasin avainpelaaja.

Seattle

Neljä ottelua, neljä maalia ja neljä syöttöpistettä.

Dallas Starsin Roope Hintz on johtanut joukkuettaan eturivissä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Kuuma sarja Minnesotaa vastaan on tasatilanteessa 2–2.

– Aika fyysistä on ollut ainakin meidän ottelusarjassa tähän asti. Kiva on pelata, ja molemmissa halleissa on ollut fiilis kohdallaan. Viime pelin voitto oli iso, kun saimme kotiedun takaisin, Hintz sanoo IS:lle.

Tappiolla Dallas olisi joutunut jo veitsi kurkulla seuraavaan otteluun kotonaan – eikä sillä olisi varaa enää yhteenkään tappioon.

– Se olisi kyllä ollut tosi paha.

Dallasin suurimmaksi sankariksi nousi Minnesotassa kasvanut maalivahti Jake Oettinger.

– Torjui varmaan kolme läpiajoa, ja lopussakin vielä otti ison torjunnan, kun Marcus Johansson pääsi aika hyvältä paikalta vetämään. Oettinger on ollut muutenkin todella hyvä.

Sarjan avauspelissä Dallas hallitsi jatkoerien tapahtumia, mutta Ryan Hartman pääsi kuin varkain iskemään vieraiden voittomaalin.

Toisen Dallas voitti murskalukemin 7–3. Hintz iski hattutempun Wildin maalille yllättäen komennetun Marc-Andre Fleuryn selän taakse.

– Pari kertaa pääsin siinä läpi. Kolmanteen sain (Jason) Robertsonilta aika hienon syötön. Ei tarvinnut kuin osua kiekkoon. Oli se siistiä, kun oli aikamoinen fiilis hallissa ja saatiin sarja silloinkin tasoitettua.

Roope Hintz teki pudotuspelikevään ensimmäisen hattutempun.

Hintzin ja Robertsonin ketjukaverina Dallasin ykkösnyrkissä jo vuosia pelannut Joe Pavelski loukkaantui sarjan avauspelissä Matt Dumban rajusta taklauksesta eikä ole sen jälkeen pelannut.

Pavelski näytti loukanneen päänsä pelottavan näköisessä tilanteessa.

– Onhan se varsinkin aluksi aina pysäyttävää. Siinä näki, miten Pavelski makasi siellä eikä oikein ollut edes missään luontaisessa asennossa vaan oudosti olkapäänsä päällä. Sellaisessa tilanteessa vain miettii, että toivottavasti kaikki on hyvin, Hintz sanoo.

Yhdysvaltalaiskonkari ei ole pystynyt sen jälkeen pelaamaan mutta voi olosuhteisiin nähden hyvin.

– Onneksi ei kuitenkaan mitään sen vakavampaa tapahtunut.

Pavelski nähtiin maanantaina jäällä. Hintz ei ollut tästä edes tietoinen.

– En itse ollut hallilla ollenkaan, niin en tiedä yhtään.

Hän kertoi itse olleensa toisaalla hoidettavana.

– Availtiin paikkoja. Pidetään kroppa koko ajan hyvässä kunnossa, Hintz kertoo välipäivän ohjelmasta.

– Ei tässä muuten mitään ihmeellistä ole, aika normaalia arkea. Jos jaksaa, niin välipäivinä tulee vähän katseltua muiden sarjojen pelejä.

Sarjan neljännessä eli viime ottelussa Hintz syötti Dallasin kaikki kolme maalia.

Tyler Seguin, joka on tullut Pavelskin paikalle ykkösketjuun ja ykkösylivoimaan, teki kaksi.

– Olemme saaneet pelin hyvin toimimaan hänenkin kanssaan.

Dallas ja Minnesota ovat 2–2-tasatilanteessa.

Kolmesta maalista keskimmäisen teki jäähyaitiosta vapautunut Jevgeni Dadonov.

Dallasin pelaajat kuten Hintz ovat läpi kauden puhuneet joukkueen aiempaa kiekollisemmasta pelitavasta, jonka uusi käskijä Pete DeBoer toi mukanaan.

Se näkyi myös tässä 2–0-maalissa, kun Hintz vielä alivoimavaihdon päätteeksi sai syötön Esa Lindelliltä, jatkoi kiekon keskialueella Dadonoville ja lähti itse ajamaan maalille.

– En tiedä, olisiko joskus aiempina vuosina jo Esa heittänyt vain purkukiekon. Hän odotti vähän ja pelasi minulle hienosti pienen keskelle. Se oli iso maali.

Pudotuspelien yhdeksi puheenaiheeksi on noussut tuomarilinja, jota myös pelaajat ovat paikoin kritisoineet rajusti.

Hintz toteaa, että peli muuttuu pudotuspeleissä kovemmaksi. Ja kommenteista huomaa, että aina ei ole niin helppoa tietää, mitä saa ja mitä ei saa tehdä.

– Viime pelissä oli aika kova linja eikä tullut hirveän pienistä jäähyjä. Yhdessä aiemmassa pelissä tuli paljon helpommin jäähyjä. Vähän siinä pitää katsoa, millaisen linjan he ottavat peliin.

Tuomarit ovat kovassa paikassa.

– On se vähän vaikeaa välillä, jos joku tilanne menee ohi ja 20 000 ihmistä rupeaa huutamaan, mutta ei niitä oikein voi jälkikäteen viheltämään. Runkosarjassa ei kuitenkaan ihan koko halli rupea yleensä samalla lailla antamaan painetta.

Roope Hintz on huudattanut Dallasin kotiyleisöä maaleillaan.

Hintzin ystävä ja vanha pelikaveri Siim Liivik eli Märkä-Simo julkaisi viime viikolla kevään kiekkorallatuksen eli Hokijargonii-nimisen kappaleen.

Se on soinut myös Texasissa.

– Sain sen jo ajat sitten, kun Siim lähetti sen. Siistiä, että se tuli nyt kaikkien kuunneltavaksi. Siinä on hyvä biisi ja flow. Pikku shoutoutinkin sain, Hintz sanoo viitaten lyriikoihin, joissa hänet mainitaan.

– Biisi sopii hyvin juuri tähän kohti kevättä, kun SM-liigassa on finaalit menossa ja MM-kisat ovat tulossa.