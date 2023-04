Bowen Byramin ja Mikko Rantasen rutiini toistuu jokaisen ottelun alkulämmittelyissä.

Bowen Byramilla ja Mikko Rantasella on vekkuli tapa.

Seattle

Rutiineja on erilaisia.

Monilla jääkiekkoilijoilla ne tuppaavat olemaan melko erikoisiakin ja taikauskoisiakin, kun pelaajat psyykkaavat itseään pelimoodiin.

Mikko Rantasella on alkulämmittelyiden aikana tapana käydä hörppimässä vettä ja urheilujuomaa vuorotellen eri pulloista.

Kun Rantanen menee toista kertaa alkulämmittelyissä vaihtoaitioiden luo juomaan, seuraan liittyy puolustaja Bowen Byram, jonka kanssa he sitten juovat vuorotellen samoista pulloista.

– Nämä ovat näitä jääkiekkoilijoiden taikauskohommia, joista ei ikinä puhuta mitään. Minäkään en ole ikinä Byramin kanssa siitä mitään puhunut, Rantanen kertoi aiemmin Total NHL Foreverissa.

– Jotenkin minä olen aina ollut siinä juomassa, ja hän on tullut siihen hörppimään. Jotenkin siitä on saatu sellainen hyvä yhteinen sinfonia, kun samaan aikaan otetaan aina hörppyä, Rantanen nauroi ja hymähteli ”jopa sairaille” tavoille, joihin jääkiekkopiireissä törmää.

Entä mitä Byram sanoo yllä mainitusta ja videolla näkyvästä rutiinista? Mistä kaikki sai alkunsa?

– En ihan rehellisesti edes muista, miten se oikein alkoi. Se meni varmaan ihan niin, että Mikko meni aina juomaan vettä, ja jossakin pelissä päädyin aition luo juomaan samaan aikaan hänen kanssaan, Byram kertoi IS:lle.

– Mikkoa otti varmaan päähän, että tulin pilaamaan hänen rutiininsa. Sitten siitä kehittyi tuollainen. Mutta kuten sanoin, luulen, että aluksi hän ei tykännyt siitä, Byram nauroi.

Byram kuvattuna Helsingissä viime syksynä.

Byram, 21, sanoo, että hänen omat jäälämmittelynsä eivät ole erityisen pakkomielteiset.

– Suurimmaksi osaksi lämmittelyni on aina sama. Tiettyjä juttuja on, jotka teen tietyllä kellonlyömällä, mutta tekemiseni jäällä on aika vapaamuotoista – pois lukien tuo juttu, jonka teemme Mikon kanssa.

Rutiinit syntyvät huomaamatta.

– Aluksi sitä ei tajuakaan, ja sitten teet saman jutun 82 kertaa vuodessa ja pudotuspeleissä päälle.