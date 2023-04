NHL-tuomio: Etsikää Aleksander Barkov välittömästi! Mitä ihmettä seurapomo oikein ajattelee?

NHL-tuomiossa pureudutaan pudotuspelien puheenaiheisiin.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Ville Touru.

Tommi Koivunen

Tähti

Nathan MacKinnon pani lauantaina Seattlessa pystyyn melkoisen show’n. Coloradon tähdet MacKinnon, Mikko Rantanen ja Cale Makar näyttävät yksinkertaisesti olevan liikaa Krakenille, joka kyllä muuten pystyy haastamaan Avalanchen täysin tasapäisesti. Erityisen eroottinen oli alla näkyvä maali, jossa Ryan Donato ei ihan pysynyt MacKinnonin mukana.

Puheenaihe

Tampan ja Toronton sarjassa räiskyy. Valmentajat käyvät omaa mediapeliään, ja Leafsin GM Kyle Dubaskin kuvattiin poikkeukselliselle videolle, jossa seurapomo louskuttaa aitiosta leukojaan rahvaalle.

Oliko kolmospeli jopa sarjan käännekohta? Samat tähdet olivat avainhahmoja kolmannen erän mylläköissä ja jatkoerän ratkaisumaalissa, jossa Ryan O’Reilly kaivoi aloituksen Brayden Pointilta ja Morgan Rielly ratkaisi.

Suomalainen

Onko Aleksander Barkovista johtamaan joukkuettaan menestykseen pudotuspeleissä? Tätä monet ovat kyselleet viime vuosina. ja Floridan kipparin panos on jäänyt vaisuksi: neljässä ottelussa kaksi maalisyöttöä. Panthersilla olisi ollut iskun paikka repaleista Bostonia vastaan, mutta se tarvitsisi maalivahdeiltaan ja tietyiltä kärkipelaajiltaan kuten Barkovilta enemmän.

Farssi

Parranpärinää tuomareista syntyy aina väkisinkin keväisin, mutta nyt heistä on jouduttu puhumaan valitettavan paljon. Jäähyt ohjaavat tietysti aina peliä, mutta ne ovat nyt erityisen merkittäviä, kun ylivoimaprosentit ovat parhaita vuosikymmeniin. Huonoja vihellyksiä tulee liikaa.

Yllätys

Carolinalla oli tahmea runkosarjan loppu. Se kärsii pahoista loukkaantumisista. Kova työnäyte Rod Brind’Amourilta tiimeineen, että sarja on jo katkolla Hurricanesille – olkoonkin, että se oli ennakkosuosikki ja Islanders villin kortin joukkue.

Sami Hoffrén

Tähti

Leon Draisaitl on ollut toistaiseksi pudotuspelien dominoivin hahmo. Edmonton Oilersin 27-vuotias saksalaistankki on pannut taas tutun kevätvaihteen silmään, ja tulos on sangen vakuuttavaa (4, 5+4). Draisaitl johti tehoilla 2+1 orkesteria nelospelin takaa-ajossa, kun Oilers tasoitti Losissa ottelusarjan 2–2:een. Oilers on tehnyt neljässä pelissä 14 maalia, ja Draisaitl on ollut jäällä jokaisen osuman aikana.

Leon Draisaitl johtaa pudotuspelien pistepörssiä.

Puheenaihe

Pudotuspelien ensimmäiseen kierrokseen ei kyllästy koskaan. Lähes kaikki sarjat ovat auki enemmän tai vähemmän ja pelin vaade on illasta toiseen huimaa luokkaa. Kun tempo, intensiteetti, fyysisyys ja taktinen valveutuneisuus lyövät kättä päälle, lopputuloksena on timanttista kiekkoherkkua kierroksesta toiseen.

Suomalainen

Kaikki kolme NHL:n suomalaista ykkössentteriä ovat tulessa pudotuspeleissä. Sebastian Aho (4, 2+3) loistaa Carolinan arvokkaimpana pelaajana ja Roope Hintz (4, 4+4) johtaa Dallasin hyökkäystä supertähden elkein, mutta Aleksander Barkov (4, 0+2, -2) on kadonnut täysin kuvasta kevään kovissa peleissä. Turha tässä on tosiasioita kierrellä: Florida tarvitsee kapteeniltaan jämäkämpää johtajuutta.

Farssi

SM-liigan pudotuspeleissä on tänä keväänä älisty filmauksista, mutta NHL:ssä mennään hieman eri sfääreissä. Sunnuntain kierroksella Carolinan Brent Burns jysäytti Islandersin Mathew Barzalin selästä päin laitaa, ja lopputuloksena molemmat joutuivat boksiin. Päätuomari Wes McCauleyn mukaan Barzal filmasi tilanteessa. Ok. Täysin järjetön vihellys.

Yllätys

New Jersey Devils kaivoi ässän hihastaan epätoivoiseen paikkaan. Vitek Vanecek ei onnistunut kahdessa ensimmäisessä pelissä, joten kolmospelissä uunissa oli 22-vuotias sveitsiläisvahti Akira Schmid. Keltanokka nousi uransa ensimmäisessä pudotuspelissä sankariksi ja piti Devilsin jatkohaaveet elossa Rangersia vastaan.

Ville Touru

Tähti

Edmontonin ylivoima on ylivoimaisesti NHL:n vaarallisinta. Toistaiseksi se on häärännyt pudotuspeleissä 55-prosenttisesti (6/11). Kingsin elinehto onkin jäähykuri. Loppukaudesta ykkösylivoiman viivapakiksi nostettu Evan Bouchard on viisikon nimettömin kaveri, mutta ei kauan. Vahva ehdokas voittamaan ensi kaudella puolustajien pistepörssin.

Puheenaihe

Vaikka kolmospelissä tappio tulikin, New York Rangers on ollut ehkäpä kaikista vakuuttavin joukkue. Gerard Gallant on kääntänyt taas pudotuspelikytkimen päälle, ja Rangersin peli on muuttunut selvästi runkosarjasta. Kolme miestä pidetään kurinalaisesti pelin alla, tempoa hidastetaan ja vauhtipeli muutetaan kamppailuksi. Rangersin materiaali on niin laadukas, että tällä puolustusvoittoisella pelivalinnalla joukkue on joka ilta vahvoilla.

New York Rangers oli jo viime kaudella hyvin lähellä yltää Stanley Cupin finaaleihin.

Suomalainen

Sebastian Aho on johtanut joukkojaan ykköstähden vaatimalla tasolla. 4 otteluun tehot 2+3. Aho on niitä harvoja, joilla pudotuspelien pistetahti on uralla kovempaa kuin runkosarjassa: 52 ottelua 20+31=51. Se on todella kova saldo siihen nähden, ettei Aho ole vielä kertaakaan päässyt edes kovin lähelle Stanley Cupia. Vähintään 50 pudotuspeliä pelanneista aktiiveista, jotka eivät ole voittaneet Stanley Cupia, kovempi pistekeskiarvo on vain Bostonin David Pastrnakilla (1,03/peli).

Farssi

En tiedä, kumpi on suurempi farssi. Se, että Boston pelaa ilman ykkös- ja kakkossenttereitään (Patrice Bergeronia ja David Krejciä) vai se, että siitä huolimatta Florida on sarjan edetessä jäänyt tyystin jalkoihin. Bostonilla on siis vielä roimasti varaa nostaa kierroksia, mutta vanhojen herrojen pelikunnosta ei tosin myöskään ole tietoa.

Yllätys

Vegasin sielupelaaja ja kapteeni Mark Stone palasi pudotuspeleihin yli kolmen kuukauden tauon ja selkäleikkauksen jälkeen. Tuloskin on heti ollut totutun kovaa. Stone on henkisenä johtajana ja esimerkkisoturina Vegasille elintärkeä pelaaja. Kun hän nyt on mukana, tällä huippujoukkueella on mahdollisuudet mennä vaikka päätyyn asti.