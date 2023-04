Savon syrjäseudulla on kahden hengen firma, jonka tuotteita maailmantähdet himoitsevat

Aviopari Topi ja Noora Auvisen yrityksen asiakkaina on useita kymmeniä NHL-maalivahteja.

Rautalampi

Kyltti tienvarressa Rautalammilla Savossa ei juuri vaatimattomampi voisi olla. Siitä törröttää pari mailanlapaa. Perillä teollisuuskiinteistön ulkopuolella on kaksi parhaat päivänsä nähnyttä jääkiekkomaalivahdin mailaa. Ovessa lukee ”Kova Goalie”.

Kun ovesta astuu sisään, seinustalla rivissä on maalivahdin patjoja, ponttoneita. Yhdet niistä ovat reilun kymmenen vuoden takaa ja aika erikoisen näköiset.

– Omalaatuiset, mutta ne ovat edelleen suosikkipatjani, sanoo Topi Auvinen, harrastajamaalivahti ja ennen muuta Kova Goalie -yrityksen perustaja, toimitusjohtaja ja toinen työntekijöistä. Toinen on hänen puolisonsa Noora Auvinen.

Patjat ovat erityiset, sillä Auvinen, 43, on tehnyt ne itse. Yrityksen päätuote ei kuitenkaan ole patjat, vaan maalivahtien kaulasuojat ja henkselit, joita käyttävät muun muassa useat kymmenet NHL-maalivahdit.

Lisäksi yritystä työllistävät maalivahtien varusteiden tuunaaminen – meneillään olevissa SM-liigan finaaleissa se näkyy etenkin Tapparan maalivahdin Christian Heljangon varusteissa. Lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat koirien kaulapannat.

” ”Kyseenalaistin kaiken.”

Topi Auvinen laittoi päälleen ensimmäiset valmistamansa patjat. Myös räpylä ja kilpi ovat Auvisen tuotantoa.

Kaikki alkoi käytännössä jo silloin, kun Auvinen oli juniorimaalivahtina Suonenjoen Kiekko-Karhuissa. Hän ei pitänyt räpylästään ja kilvestään. Niinpä 15-vuotias Auvinen teki itse paremmat.

– Halusin tehdä melkein päinvastaiset. Kyseenalaistin kaiken.

Lopputulokseen hän on edelleen, lähes 30 vuoden jälkeen, tyytyväinen.

– Mitä kehitin ensimmäiseen räpylään vuonna 1995, niitä (innovaatioita) tuli muiden valmistajien räpylöihin vasta 2010-luvulla.

Auvinen kaivaa todisteen esille, melko omaperäisen räpylän ja kilven. Räpylässä on muun muassa ”kelluva rannekiristys”, joka on yleistynyt vasta viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Auvisella oli hyvä pohja tekemiseen, sillä hänen äitinsä oli käsityönopettaja. Hän neuvoi ompelussa. Materiaalit löytyivät kodista.

– Vanhaa nahkatakkia ja sohvanahkaa on ensimmäisissä räpylöissä ja kilvissä.

Lukion jälkeen Auvinen opiskeli Kuopion muotoiluakatemiassa ja myöhemmin vielä Lapin yliopistossa, mutta jääkiekkovarusteiden tekeminen oli joksikin aikaa jäänyt. Sitten häntä pyydettiin vuonna 2011 harrastevuorolla pelaamaan.

– Saman tien varustehommat rupesivat kiinnostamaan ja perustin muutaman kuukauden jälkeen sivutoimisen firman. Silloin rupesin muillekin korjailemaan kamppeita. Aluksi ei ollut asiakkaita juuri ollenkaan.

Tieto kuitenkin levisi ja liikevaihto käytännössä tuplaantui vuosittain. Ensimmäinen ”verstas” oli asunnon yksi huone kerrostalossa Jyväskylässä.

– Yksi huone oli täynnä varusteita ja materiaaleja, ja siellä oli myös ompelukone. Siinä tarvittiin vaimolta aika paljon ymmärrystä, sillä meillä oli myös pienet lapset.

Noora Auviselta ymmärrystä tuli ilmeisen paljon, sillä idea työhuoneesta oli tullut häneltä.

– En olisi sitä itse ehdottanut.

Vähitellen huone ja parveke olivat liian pieniä ”haiseville varusteille”, kuten Topi Auvinen asian ilmaisee. Hän hankki omat tilat vuonna 2014 Jyväskylästä, ja pariskunta lapsineen päätyi maaliskuussa 2018 Rautalammille, joka on molempien syntymäpaikkakunnan Suonenjoen kupeessa.

Päätuotteiksi tulivat nopeasti maalivahtien kaulasuojat ja henkselit. Tähän oli selkeä syy. Räpylöiden tekeminen kesti liian kauan, ja Auvinen oli myös itsekriittinen.

– Totesin, että en ollut itse tyytyväinen, vaikka asiakkaat tykkäsivät räpylöistä ja kilvistä. Ne eivät olleet maailman parhaita kuten nämä kaulasuoja ja henkselit ovat.

” ”Tällä kaudella 40–50 maalivahtia NHL:ssä käyttää Kova Goalien kaulasuojia ja / tai henkseleitä.”

Maalivahdin kaulasuojus on Kova Goalien päätuote.

Auvisen oivalluksen ansiosta kaulasuojus on miellyttävä ihoa vasten – siinä ei ole muun muassa hankaavia saumoja.

Pääosin Topi ja Noora Auvinen tekevät edelleen kaiken kaksistaan, mutta jonkin verran he tilaavat ompelua alihankintana kuopiolaiselta yritykseltä. Suurin asiakasryhmä on 30–40-vuotiaat harrastemaalivahdit.

– Sellaiset maalivahdit, joilla on varaa ja kiinnostusta varusteisiin.

Laadun lisäksi Kova Goalien varusteisiin saa brodeerauksen eli niihin tulee pelaajan nimi ja pelinumero.

Brodeerauskoneella varusteeseen saa pelaajan nimen.

Suurin osa kaulasuojista ja henkseleistä menee Yhdysvaltoihin, mutta vienti alkoi hyvin pienin askelin. Sana levisi jääkiekkovarusteisiin keskittyvissä Facebook-ryhmissä. Lopulta mukaan tulivat myös NHL-maalivahdit.

– Aivan ensimmäinen oli Mikko Koskinen.

Kyse oli enemmän tai vähemmän sattumasta. Auvisen tuntema huoltaja Marko Vuorela toimitti Koskiselle suojapaitoja. Silloin kävi ilmi, että Koskisen käyttämään kaulasuojaa ei enää valmisteta.

– Marko kysyi, että voitaisiinko tehdä jotain vastaavaa. Muokkasimme meidän suojaa vähän erilaiseksi, ja siitä se lähti. Samana syksynä (vuonna 2018) hyvin tuntemani maalivahti Veini Vehviläinen harjoitteli Rinteen Peksin (Nashville Predatorsin Pekka Rinne) kanssa. Pyysin tarjoamaan meidän henkseleitä. Sitä kautta Nashvillesta tilattiin kaikille molareille.

Lisää seurasi seuraavana syksynä. Nyt kohteena oli Florida Panthersin Sergei Bobrovski ja hänen henkselinsä, mutta venäläistä ei tavoitettu Vierumäen harjoitusleiriltä. Auvinen laittoi vielä viestin Instagramissa.

– Hän yllättäen vastasi ja otti henkselit, kaulasuojan ja kärkiremmit (joilla patjat sidotaan luistimiin) testiin. Hän totesi ne hyviksi ja halusi niitä lisää.

Lisää seurasi saman kauden NHL:n All Stars -ottelussa, jossa sana levisi pienestä rautalampilaisesta yrityksestä.

Kuinka monta NHL-maalivahtia nyt on asiakkaina?

– Tällä kaudella 40–50 maalivahtia NHL:ssä käyttää Kova Goalien kaulasuojia ja / tai henkseleitä.

Pudotuspeleissä Kova Goalien tuotteita käyttävien määrä Auvista hieman harmittaa.

– Olisiko ollut vain kaksitoista maalivahtia. Jotenkin heikompi edustus kuin normaalisti.

” ”Olemme vain tehneet hyviä tuotteita ja katsoneet, mitä tapahtuu.”

Kevin Lankiselle tehdyt henkselit.

Kova Goalien asiakkaina ovat muun muassa Nashville Predatorsin Juuse Saros ja Kevin Lankinen sekä Montreal Canadiensin Jake Allen ja Tampa Bayn Andrei Vasilevski.

– Vasilevskilla on ollut meidän henkselit molemmilla kerroilla, kun hän on nostellut kannua (Stanley Cup -pokaalia).

Käytännössä ”NHL-valloitus” on tapahtunut ilman minkäänlaista markkinointia.

– Me emme ole puskeneet näitä minnekään mitenkään. Meillä ei ole minkäänlaista markkinointibudjettia tai missään mitään edustajaa. Olemme vain tehneet hyviä tuotteita ja katsoneet, mitä tapahtuu.

Aina NHL-seurojen kanssa kaikki ei ole kuitenkaan mennyt putkeen.

– Juuri äsken muistuttelin Boston Bruinsia, että lasku on jo 1,5 vuotta myöhässä. Useimmat kyllä hoitavat laskunsa ajallaan.

Toinen tärkeä työkenttä Kova Goalielle on varusteiden tuunaus, parantelu. Näin se tapahtuu: Ennen kuin Warriorin varusteet menevät liigamaalivahdille, ne lähetetään Kova Goalieen tuunattavaksi.

– Eivät muutokset niin isoja ole, Auvinen sanoo vaatimattomaan tapaansa.

Samantien Auvinen oikeastaan kumoaa kommenttinsa.

– Kun Dominik Hrachovina pelasi Tapparassa, varusteet olivat niin isolla kädellä muokattuja, että ne eivät juurikaan muistuttaneet alkuperäisiä.

Nyt SM-liigan finaaleissa pelaavista joukkueista Pelicans ei ole Kova Goalien asiakas, mutta Tappara edelleen on.

– Heljangon patjat ja räpylät käyvät aina tätä kautta ennen kuin menevät käyttöön. Tappara on meidän kautta aikain isoin asiakas johtuen paljolti Dominikista.

Kova Goalie tekee tällä hetkellä ”joitain satoja” kaulasuojuksia vuodessa. Suurin osa menee verkkokaupan kautta, mutta muutamissa liikkeissäkin niitä on myynnissä, tuoreimpana Japanissa tokiolainen varustemyymälä.

Määrä voi tuntua pieneltä, mutta kyse on täysin käsityöstä alusta loppuun. Auvisen mukaan he tulevat kohtuullisesti toimeen.

– Tässä on suhteellisen isot kustannukset, mutta kohtalaista palkkaa pystymme itsellemme maksamaan. Pitäisi hieman kasvaa, jotta olisi enemmän tilaa hengittää.

Uutta kaulasuojaa ei vielä markkinoida.

Auvinen haaveilee uusien tuotteiden kehittämisestä, mutta aika ei tahdo riittää. Kaulasuojasta on uusi versio, joka on jo parilla maalivahdilla, muun muassa Bostonin Linus Ullmarkilla, käytössä, mutta sitä ei vielä yleisesti myydä, koska sen tekeminen on poikkeuksellisen vaikeaa.

Myös myynnissä olevassa kaulasuojassa on työvaihe, jonka vain Topi Auvinen pystyy tekemään.

– Siinä on yksi osa niin vaikea tehdä, että kukaan ei ehkä siksi ole sitä kopioinutkaan. Se on ihan fyysisestikin raskasta, kun käsillä joutuu vääntämään.

Entä esimerkiksi räpylät ja kilvet? Vain yhdet Auvinen on luvannut tehdä.

– Yhdet hanskat (räpylä ja kilpi) lupasin tehdä yhdelle kaverille kaksi vuotta sitten. Hän on kärsivällisesti odotellut, Auvinen sanoo ja nauraa.

Yrityksen nimi herättää huomiota. Se oli aluksi Varusteverstas, mutta ulkomaille laajentumisen myötä nimi täytyi vaihtaa.

– Vanha nimi ei toiminut ollenkaan. Yksi saksalainen asiakas alkoi heittelemään suomenkielisiä sanoja. Yksi niistä oli kova. Se vain jotenkin alkoi tuntua hyvältä.