Hattutemppu! Roope Hintz ilmiliekeissä – Miro Heiskasen kanssa pistepörssin kärkeen

Roope Hintz paukutti hattutempun Minnesotan verkkoon.

Vancouver

Roope Hintz iski hattutempun ja johti Dallasin 7–3-voittoon, jolla ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarja tasoittui 1–1:een.

Dallas joutui peliin ilman ykkösketjunsa oikeaa laitahyökkääjää Joe Pavelskia, joka loukkasi päänsä Matt Dumban taklauksesta avauskoitoksessa.

Ensimmäisen ottelun voittanut Minnesota aloitti taas hyvin, mutta Roope Hintz vei Dallasin johtoon sen ensimmäisellä laukauksella.

Joel Kiviranta pelasi kiekon alivoimalla keskialueelle, josta Hintz polki läpi ja yllätti Marc-Andre Fleuryn, joka oli nyt Wildin aloittava maalivahti Filip Gustavssonin sijaan.

Tyler Seguin oli 2-0-maalissa kuin Pavelski, kun hän ohjasi kiekon lähietäisyydeltä maaliin ylivoimalla.

Seguin oli myös tasakentällisin Pavelskin paikalla Hintzin ja Jason Robertsonin kanssa ykkösketjussa.

Hintzin illan toinen tehopiste tuli ajassa 24.07. Hän kuljetti kiekon ylivoimalla taitavasti alueelle ja syötti Jamie Bennille, joka iski Starsin kolmannen.

Jevgeni Dadonov teki Dallasin neljännen ja viidennen maalin. Wild kävi näiden välissä maalin päässä tehtyään 11 sekunnissa pikamaalit 2-3:een ja 2-4:ään.

Reilut kolme minuuttia ennen toisen erän loppua Hintz karkasi taas läpiajoon ja ohitti Fleuryn toistamiseen.

Hintz iski tilanteeksi 7–3, kun hän ohjasi Robertsonin syötön maaliin ylivoimalla. Se jäi ottelun viimeiseksi maaliksi.

Myös tämän ottelun lopussa tunteet kävivät kuumana, ja kuusi pelaajaa lähti käytösrangaistuksilla isoista ovista ennen loppusummeria.

Miro Heiskanen keräsi Dallasin maaleihin neljä syöttöpistettä.

Hintzillä on nyt kahdesta pudotuspeliottelusta kasassa tehot 4+1. Heiskasella on viisi syöttöä. He paistattelevat nyt pudotuspelien pistepörssin kärkikaksikkona.

Minnesota voitti sarjan ensimmäisen ottelun toisessa jatkoerässä ja ryösti kotiedun.

Yön toisessa lännen ottelussa Edmonton onnistui kaatamaan Los Angelesin.

Kotijoukkue Oilers meni avauserässä 2–0-johtoon.

Toisessa Kings teki kaksi maalia, Joonas Korpisalo torjui kaikki Edmontonin 14 laukausta.

Klim Kostinin laukaus kolmannen erän alussa ratkaisi kuitenkin voiton Oilersille. Evander Kane viimeisteli loppulukemat tyhjiin, eikä Kings päässyt shokeeraamaan toisella vierasvoitolla.