Kaapo Kakko kertoo, miten New Yorkin katukuva on muuttunut – ”Tämä on iso juttu”

Kaapo Kakko yllättyi huomatessaan, että New Jersey Devilsiä pidetään ennakkosuosikkina kuumaan paikallissarjaan.

Vancouver

Noin 20 kilometriä.

Se on New Jersey Devilsin kotiareenan Prudential Centerin ja New York Rangersin legendaarisen kotipyhätön Madison Square Gardenin välimatka.

Kuuma paikallistaistelu, NHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen sarja, käynnistyy keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa Newarkissa Devilsin kotiluolassa.

Kiekkohuuma yltyy New Yorkissa, vaikka esimerkiksi New York Knicks, jota Rangersin suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko seuraa tarkasti, taistelee sekin NBA:n pudotuspeleissä – kuten myös Brooklyn Nets.

– Tuntuu, että pelit Devilsiä vastaan ovat jopa isompia kuin New York Islandersia vastaan. Ne ovat aina kiihkeitä pelejä, Kakko sanoo IS:lle.

– Mediasta ja lehdistä pystyy näkemään, että tämä on iso juttu. Kaduillakin on näkynyt enemmän lippiksiä ja ihmiset ovat toivottaneet tsemppiä.

Iso merkitys on silläkin, että Rangersilla on käsissään hurja tähtisikermä, jota kuorrutettiin ennen siirtorajaa Vladimir Tarasenkolla ja Patrick Kanella, joka on kenties historian suurin yhdysvaltalaiskiekkoilija.

Kane on ollut lukemattomien nykyisten NHL-pelaajien suuri idoli – Kakonkin.

– Ei tässä nyt voi enää ihan fanipoikana sanoa olevansa vieressä. En kuitenkaan ole ainoa meidän joukkueesta, joka on aikoinaan katsellut hänen highlight-videonsa läpi.

34-vuotiaan supertähden nimi näkyy runsain määrin esimerkiksi fanipaidoissa ja on nostanut Rangers-buumin uudelle tasolle.

– Kasikaseja on kaikkialla. Olihan se jääkiekkomediassakin valtava juttu ja näkyi heti, kun hän tänne siirtyi. Kyllä sen pystyy ihan aistimaan kävelemällä hallin läheisyydessä, Kakko kertoo.

Kakon omiakin paitoja näkyy katukuvassa.

– Aika paljon niitä itse asiassa näkyy, mikä on totta kai hienoa. Kyllä niitäkin on ihan myyty. En tosin tiedä, kuinka paljon enää nykyään, kesän 2019 kakkosvaraus naurahtaa.

Hän on luonnollisesti ehtinyt tottumaan kiekkotähteyteen, eikä oman nimen näkeminen enää suuremmin hetkauta.

– Tepsissä aikoinaan koetin alkuun vaihtopenkiltä katsella, että kuinka monella on minun paitani päällä, Kakko hymähtää.

Kaapo Kakko aloittaa pudotuspelit vierasjäällä.

Devils oli runkosarjan suursensaatio, joka yllätti kaikki vahvalla alullaan ja paahtoi kovassa tahdissa kauden loppuun. Pirupaidat tekivät seurahistoriaa 52 voitollaan ja keräsivät 112 pistettä, viisi enemmän kuin Rangers.

– Mitä olen ymmärtänyt, niin meitä pidetään jopa altavastaajina. En oikein tiedä, miksi. Jos katsoo paperilla, niin kyllä esimerkiksi kokemus on meidän puolellamme, Kakko näkee.

– Kova nippu on toki vastassa. Nuori joukkue, joka pelaa aika hyvää lätkää.

Rangers meni viime kaudella konferenssin finaaleihin ja on nyt vahvistunut Kanen ja Tarasenkon kaltaisilla Stanley Cupin voittajilla.

Viiden vuoden tauon jälkeen pudotuspeleissä esiintyvä Devils onnistui runkosarjassa nopealla suunnanmuutospelillään, mutta monet sen pelaajista punnitaan pudotuspeleissä nyt ensi kertaa.

– Meidän pitää olla kiekolla hyviä. Heillä on pieniä ja taitavia pelaajia, jotka kääntävät peliä nopeasti ja ovat hyviä vastahyökkäyksissä. Pakit heillä ovat mielestäni aika hyviä ja osaavat myös puolustaa hyvin, Kakko näkee.

– Runkosarjassa mentiin paljon päästä päähän. Monesti heitimme kiekon päätyyn, kävimme karvaamassa ja lähdimme takaisin omalle alueelle. Olemme jahdanneet kiekkoa, mutta nyt meidän pitää saada heidät juoksemaan itsensä puhki.

Kakko lähtee luottavaisena pudotuspeleihin.

Kuva Devilsistä on Rangersin leirissä kristallinkirkas, sillä videopalavereissa on istuttu viime päivinä tiiviisti.

– Varmasti peli muuttuu senkin takia, että runkosarjassa ei katsota näin paljoa vastustajan pelisysteemiä ja mätsätä siihen. Nyt nähdään taktisempaa peliä. Kyllä sen pitääkin näkyä, jos videoita katsotaan joka päivä.

Kakko pelaa vanhassa tutussa ”Kid Linessä” yhdessä Filip Chytilin ja Alexis Lafrenieren kanssa.

Jo viime kevään pudotuspeleissä heidän otteensa keräsivät kehuja, vaikka tulos oli varsinkin Kakon osalta vielä aika vaatimatonta: 19 ottelussa 2+3.

Filip Chytil on Kaapo Kakon ketjukaveri.

Kulunut runkosarja oli Kakon uran tehokkain NHL:ssä: tasan 40 pistettä.

Luku ei räjäytä tajuntaa, mutta on taas kehitystä. Vahvasti kiekkoa suojaava Kakko on ollut tärkeä pelaaja joukkueelleen etenkin 5–5-pelissä. Pisteistäkin lähes kaikki eli 37 syntyivät tasakentällisin.

– Voin olla siihen ihan tyytyväinen, vaikka missäänhän ei tosiaan lue, että tasakentällisin ne melkein kaikki tulivat, Kakko sanoo.

Hän pelasi ensi kertaa urallaan täydet 82 runkosarjan peliä.

Rangers lopetti runkosarjan voittamalla kymmenestä viimeisestä ottelustaan puolet eli viisi.

Viimeinen pätkä oli tärkeä siirtorajalla tapahtuneiden isojen muutosten takia.

– Olimme deadlinen jälkeen muutamassa pelissä aika unessa. Tuli ohipelejä. Oli meille tärkeää, että pääsimme treenaamaan ja nimenomaan pelaamaan yhdessä. Meille tuli niin ison profiilin pelaajia.

Tarasenkon ja Kanen saapuminen vaikuttivat radikaalisti myös Kakon rooliin. Kanen hankinnan jälkeen Kakon peliaika putosi dramaattisesti.

– Viimeiseen 20 peliin en tainnut käydäkään ylivoimalla. Kun peliaika putosi 11 minuuttiin, aloin miettimään, että kiva homma... Viimeisissä peleissä pääsin hiukan enemmän pelaamaan. Katsotaan, miten se jatkuu pudotuspeleissä, Kakko sanoo.

Patrick ”Showtime” Kane vaihtoi Chicagon New Yorkiin.

Ykkösketjussakin tällä kaudella viilettänyt Kakko sai valtaosan kaudesta nauttia suuremmasta vastuusta – parhaimmillaan yli 20 peliminuutista.

Kauden lopulla vastuuta tuli taas vähän enemmän. Kanekin huilasi pari peliä ja Kakko huomasi, että valmennus ei pudotuspelipaikan ratkettua enää peluuttanut niin tarkasti esimerkiksi ykkösketjuaan vastustajan ykkösketjua vastaan.

Kauden 13 viimeiseen otteluun Kakko teki kuusi maalia eli kolmasosan kauden saaliistaan.

Jos kärjistetysti Kakolla on ollut tapana kuljettaa kiekko maaliin, niin nyt hän onnistui tekemään esimerkiksi Tampa Bayta vastaan Andrei Vasilevskille maalin ihan puhtaasti laukomalla. Hän laukoi kyseisessä ottelussa viidesti maalia kohti – poikkeuksellisen korkea lukema Kakolle – ja jatkoi maaliputkeaan kolmeen otteluun.

– Itsekin yllätyin, kun niin kaukaa meni, ja varmaan liigan parhaalle maalivahdille. Aloin miettiä, että voisi laukoa enemmän, kun pystyin todistamaan itselleni, että näiltäkin etäisyyksiltä menee.

– Mietinkin, että en kauempaa ole juuri laukonut. Helppo näitä on tässä heitellä, mutta tuntui hyvältä, kun oli maaliputki päällä. Kyllä se kasvattaa itseluottamusta.

Yksi kauden isoimmista maaleista nähtiin, kun Rangersiin siirtorajalla hankittu Niko Mikkola teki kauden avausmaalinsa Columbusta vastaan. Se oli kauden kolmanneksi viimeinen runkosarjapeli.

– En ole varmaan yhdenkään maalin jälkeen ollut penkillä niin iloinen.