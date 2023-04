Kommentti: Jarmo Kekäläinen on kovien valintojen edessä

Brad Larsenille potkut antaneella Jarmo Kekäläisellä riittää päänvaivaa, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

Kello löi 9.00 Columbuksessa lauantaiaamuna, kun seuran tiedote läväytettiin maailmalle: Brad Larsen ei jatka seuran päävalmentajana.

Potkuista kerrottiin liki välittömästi edellisiltana päättyneen kauden jälkeen.

GM Jarmo Kekäläinen sanoi, että kyseessä oli ratkaisu, joka oli pakko tehdä.

Se oli odotettu päätös, vaikka Kekäläinen ehtikin aiemmin viikolla kommentoida, että Larsenia ei arvioida pelkästään tuloksen eli voittojen ja tappioiden perusteella.

Kekäläinen pestasi Larsenin kaksi vuotta sitten, kun hän nousi apuvalmentajan tontilta John Tortorellan korvaajaksi.

Nyt Columbus oli niukalla erolla sarjataulukon 31:s eli viimeistä edellinen.

Chicago Blackhawks keräsi saman verran pisteitä kuin Blue Jackets mutta voitti enemmän otteluja varsinaisella peliajalla.

Sen ansiosta Columbuksella on toiseksi parhaat mahdollisuudet kesän varaustilaisuudessa saada sukupolvilahjakkuus Connor Bedard (13,5 prosenttia). Kekäläinen saa myös varmuudella varata neljän ensimmäisen joukossa.

Lue lisää: Tässä ovat Jarmo Kekäläisen Columbuksen mahdollisuudet saada superlupaus Connor Bedard

Paremmat asemat on vain Anaheimilla (25,5 prosenttia, kolmen parhaan joukossa), joka päästi päävalmentajansa Dallas Eakinsin menemään. Eakinsia ja Larsenia on kuvailtu ”pelaajien valmentajiksi” ja pidetyiksi persooniksi.

Mutta peli kaukalossa oli sekavaa – ja molempien vaatimustaso on herättänyt kysymyksiä.

Erik Gudbranson kritisoi kauden aikana Columbuksen harjoittelua. Zach Werenski sanoi lauantaina kauden päätöshaastattelussaan, että standardit on asetettava entistä korkeammalle.

Brad Larsen sai potkut.

Columbus menetti heti kauden alussa ykköspakkinsa Werenskin loppukaudeksi sairastuvalle.

Joukkuetta runneltiin niin perä- kuin hyökkäyspäästäkin niin kovalla kädellä, että seurassa voidaan ihan aidosti mennä vammakierteen taakse. Pudotuspeliunelma oli

utopiaa.

Jackets kohtasi seurahistoriansa pahimman loukkaantumissuman. Joukkueen laskettiin menettäneen miesvahvuutta 563 ottelun edestä.

Pahimmillaan puolustus oli AHL-tasoa. Hyökkäyksestäkin puuttuivat valtaosan kaudesta esimerkiksi Jakub Voracek ja Justin Danforth, joille oli laskettu tuloksentekovastuuta. Patrik Lainekin pelasi vain 55 ottelussa.

Kentällä nähtiin myös enemmän pelaajia kuin koskaan aiemmin seurahistoriassa eli 47. Maalivahteja näistä oli kuusi, sekin ennätys.

Lukemat kasvoivat loppukaudesta, kun Kekäläinen teki ymmärrettäviä ratkaisuja ja heikensi Larsenin työkaluja entisestään.

Ensi kesän varausikäluokan timantinkova kärki kruununaan Bedard sai esimerkiksi Chicagon täyteen tanking-moodiin jo viime kesänä. Myös Kekäläinen puhui niin ennen kautta kuin sen alettuakin siitä, että voittaakseen NHL:ssä on käytävä aivan pohjalla ja saatava kärkivarauksia.

On kuitenkin myös niin, että Columbuksen kausi käynnistyi erittäin heikosti jo ennen kuin esimerkiksi Werenski putosi kauden 13. ottelussa pois. 12 ensimmäisestä ottelusta tuli vain kolme voittoa.

Joonas Korpisalon toipuminen pelikuntoon piristi marraskuussa hetkellisesti tuloskuntoa, vaikka sairastuvalla oli jo tungosta. Columbus kävi Ottawankin edellä sarjataulukossa ennen kuin vajosi pohjalle – Senators taisteli pudotuspelipaikasta lähes runkosarjan loppusuoralle.

Hienon kauden pelanneen Korpisalon sopimus oli Vladislav Gavrikovin tapaan umpeutumassa. Heidät kaupattiin siirtorajalla Los Angelesiin.

Tästä päästään asiaan, joka on aiheuttanut Kekäläiselle lisäpäänvaivaa.

Larsenin ohella kenkää sai maalivahtivalmentaja Manny Legace. Se oli ymmärrettävä ratkaisu, sillä lähivuosien ykkösvahdiksi kiinnitetyn Elvis Merzlikinsin taso romahti karmeaan aikaan.

Latvialainen on sidottu neljään jatkosopimuskauteen 5,4 miljoonan dollarin keskikausiansioilla. Merzlikinsin täytyy palata tasolle, johon hän on aiemmin pystynyt, tai sopimuksesta tulee kallis riippakivi. Daniil Tarasovkin on ailahdellut, ja hänestä ei ole vielä NHL-joukkueen ykkösvahdiksi.

Blue Jackets kiitti perjantain päätösottelunsa jälkeen Columbuksen yleisöä.

Kekäläinen sanoi lauantaina, että Columbus haluaa palata pudotuspeleihin. Ja pian.

Tämä oli julkilausuttu tavoite jo viime syksynä, vaikka Kekäläinen tiedosti realiteetit ja sen, että joukkueen uskotaan olevan menestyskypsä vasta lähivuosina.

Lupauslaaria pidetään yhtenä NHL:n laadukkaimpana. Kesällä tähän joukkoon liittyy kovan luokan talentti kuten mahdollisesti joku kolmikosta Bedard, Adam Fantilli ja Leo Carlsson.

Ohiossa riittää kuitenkin hommia, että pohjalta noustaan vuodessa pudotuspeleihin.

Sisäinen kasvu voi tuottaa Columbukseen joitakin laatupelaajia ensi kauden NHL-kokoonpanoon, mutta sellaisia pitää löytää myös siirtomarkkinoilta.

Lisäksi Kekäläisen pitää löytää valmentaja, joka panee pelin kuntoon.

Valinta on hänen tähänastisen uransa tärkeimpiä, sillä vaikka pesti on kestänyt yli kymmenen vuotta, harva GM pääsee palkkaamaan neljää päävalmentajaa ennen kuin joutuu itse lähtemään.