16 vuoden putki poikki! NHL:n pudotuspelijoukkueet selvillä

Pittsburgh Penguinsin kausi päättyi runkosarjaan viimeksi keväällä 2006.

NHL:n pudotuspelijoukkueet ovat selvillä.

New York Islanders lunasti viimeisen paikan voittamalla Montreal Canadiensin kotonaan maalein 4–2.

Samalla päättyi Pittsburgh Penguinsin pyristely ja 16-vuotinen pudotuspeliputki. Penguins jäi viimeksi ulos pudotuspeleistä kapteeninsa Sidney Crosbyn tulokaskaudella 2005–06.

Penguins ajoi itsensä ahtaalle edellisyön kierroksella, kun se hävisi liigan surkimuksiin lukeutuvalle Chicagolle kotonaan.

Pittsburghilla on jäljellä ottelu Columbusta vastaan. Se ei voi enää nousta Islandersin edelle, ja Floridankin kanssa vain tasapisteisiin. Panthersilla on enemmän varsinaisen peliajan voittoja (36–31), joten peli on pingviinien osalta taputeltu.

Vaikka kaikki pudotuspelijoukkueet ovat selvillä, varmaa on ainoastaan se, että avauskierroksella kohtaavat Toronto ja Tampa Bay. Loput peliparit ovat selvillä viimeistään lauantaiaamuna Suomen aikaa.