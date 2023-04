Matias Maccellin harvinainen kyky ällistyttää NHL:ssä – joukkuekaveri ihmeissään: ”Ei sitä usko itsekään”

Matias Maccellilla on poikkeuksellinen pelisilmä ja syöttötaito.

Matias Maccelli on pelannut huippukauden Arizonassa.

Seattle

Miten ihmeessä syöttö tuli läpi eikä kukaan saanut sitä katkaistua?

Sama ajatus on käynyt NHL-kauden aikana usein mielessä, kun Arizona Coyotesin 22-vuuotias tulokastähti Matias Maccelli on vapauttanut syötöllään pelikaverinsa maalintekoon.

Useimmin syöttämällä hyökkäysalueella vasemmalta siiveltä kiekon takatolpalle vastustajien keskeltä.

Tuuriakaan se ei voi olla, että syöttölinja on niin usein niin täydellinen.

Tätä voi äimistellä katsomossa ja kotikatsomossa. Mutta kyllä sitä ihmetellään kaukalossakin.

– Olen pelaajana jokusen kerran ottanut niitä syöttöjä kiinni. Ei sitä usko itsekään, että kiekko voisi tulla sieltä. Ja oho, sieltä se tippuu lapaan. On se todella spesiaali taito, joukkuekaveri Juuso Välimäki sanoo Ilta-Sanomille.

Välimäki ja Maccelli olivat joukkuekavereita jo Ilveksessä syksyllä 2020, kun koronapandemia viivästytti NHL-kauden alkua.

Välimäki muistaa silloin miettineensä, että Maccellin täytyy ehkä vielä muuttaa pelityyliään.

– Mutta nyt hän tekee samaa hommaa NHL:ssä. Pitää kiekkoa ja kieputtelee ympyrää saaden pakit menemään mihin sattuu. Kenttäkaverit saavat laitella tyhjiin. On erityistä, millä tasolla hän näkee pelin tässä sarjassa ensimmäisellä kaudellaan.

Välimäki näkee, että Maccelli on kehittynyt runsaasti myös puolustuspään pelaamisessa.

– Hän pystyy tekemään hyviä juttuja omissakin ja saa sitä kautta enemmän kiekkoja. Olemme onnekkaita, että hän pelaa tässä joukkueessa.

Maccelli, Välimäki ja Brett Ritchie luistelemassa jäälle 27. maaliskuuta otteluun Edmontonia vastaan.

Coyotesin päävalmentaja Andre Tourigny virnistää, että häntä Maccelli ei tempuillaan yllätä.

– Tiedämme, mitä hän pystyy tekemään. Mutta hän on varmasti yllättänyt monet muut, Tourigny sanoo IS:lle.

Tulokkaiden pistepörssin kakkonen on takonut 63 ottelussa 48 (11+37) tehopistettä. Tehotilastokin on plussan puolella (+2) joukkueessa, josta ainoana hänen lisäkseen samaan on nykymiehistöstä kyennyt Nick Schmaltz.

Maccelli on paitsi tehnyt tehoja ollut luotettava pelaaja valmennukselle.

– Hänen piti näyttää, miten hän pärjää fyysisesti ja puolustuspäässä. Hän on pärjännyt ja kehittynyt. Hän ei heittele vastustajia ympäriinsä, mutta voittaa kamppailuja ja on vaikea vastustaja, Tourigny kehui.