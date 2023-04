Sinivalkoiset värit olivat esillä niin hyvässä kuin pahassa, kun Athletic arvioi NHL-joukkueiden tämän kauden sankareita ja antisankareita.

Urheiluaviisi Athletic listasi jokaisen NHL-joukkueen tämän kauden suurimmat yllättäjät ja flopit. Listalle pääsi myös suomalaisväriä.

Kunniaa Athletic jakoi mainiota tulokaskautta pelaavalle Matias Maccellille. Turkulainen nostettiin Arizona Coyotesin kauden suurimmaksi yllättäjäksi.

Maccellia, 22, kehuttiin sarjan pohjalla kyntäneen Arizonan selvästi parasta tulosta takoneeksi tulokkaaksi. Laitahyökkääjä on joukkueensa kolmanneksi paras pistelinko. Koko NHL:n tulokaspistepörssissä suomalainen on toisena.

– Maccelli on ensisijaisesti pelintekijä, mutta hänellä on taidot pelata uudelleenrakennuksen alkuvaiheessa olevan joukkueen kärkiketjuissa, Athleticin toimittaja Eric Duhatschek suitsutti.

Lista oli vähemmän mairitteleva nihkeää kautta pelaavalle Teuvo Teräväiselle. Suomalaishyökkääjä oli nostettu Carolina Hurricanesin tämän kauden suurimmaksi pettymykseksi.

Teräväinen, 28, on summannut vain 37 pistettä, kun viime kaudella tikkejä tuli 65.

– Hän on Hurricanesin avainpelaaja. Loukkaantumiset ovat runnelleet Carolinan maalinteko-osastoa, joten pudotuspeleissä menestyäkseen joukkue kaipaa tasaisuutta Teräväiseltä, Carolinaa seuraava toimittaja Cory Lavalette kirjoitti.

Listauksessa ei jaettu risuja ja ruusuja pelkästään pelaajille. Myös erinäiset osa-alueet olivat joidenkin joukkueiden suurimpia yllätyksiä ja pettymyksiä.

Pyyhkeitä saivat San Jose Sharksin ja Buffalo Sabresin maalivahtiosastot. Molemmissa on suomalaisväriä.

Kaapo Kähkösen tähdittämä San Josen maalivahtipeli ei kerännyt kehuja.

Ukko-Pekka Luukkonen on torjunut tällä kaudella 33 peliä Buffalon tolppien välissä. Koppi on tarttunut 89,1-prosenttisesti ja omissa on pölissyt keskimäärin 3,61 kertaa pelissä.

Sharksin nuottaa tilkinneen Kaapo Kähkösen vastaavat lukemat ovat sangen kehnot 87,1 ja 3,90. Hän on pelannut 36 peliä tällä kaudella.

Kehuja Athletic antoi Seattle Krakenin maalinteolle. Erityismaininnan sai kesken kauden waiwer-listalta poimittu Eeli Tolvanen, jota aviisi kehui loistavaksi kaappaukseksi.

Suitsutusta sai myös muutama SM-liigasta tuttu maalivahti.

Ilveksessä vuodet 2018–2021 torjunut tshekkivahti Lukas Dostal, 22, oli Athleticin mielestä Anaheim Ducksin tämän kauden suurin yllättäjä.

Vastaavan kunnian Colorado Avalanchessa sai Aleksandr Georgijev. 27-vuotias venäläisveskari edusti Turun Palloseuraa vuodet 2014–2017.