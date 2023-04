NHL:ssä historiallinen jättikierros – Matias Maccelli astui esiin ratkaisuhetkillä, Roope Hintz upotti Vegasin

NHL:ssä pelattiin ensimmäistä kertaa koskaan peräti 16 ottelun kierros eli kaikki nykyiset 32 joukkuetta olivat tositoimissa.

Arizona Coyotes katkaisi yhdeksän ottelun tappioputkensa - ja pidensi Anaheim Ducksin tappiokierteen kymmenen pelin mittaiseksi.

Matias Maccelli laukoi Arizonan tasoitusmaalin 35 sekuntia ennen loppua. Maccelli sai oivan tarjoilun Clayton Kelleriltä ja osui paikalta, johon hän itse yleensä jakelee syöttöjään.

Jatkoajan voittomaalin rakensivat Coyotesin entiset ilvekset, kun Barrett Hayton upotti ratkaisun Maccellin ja Juuso Välimäen syötöistä.

Maccelli on tehnyt 62 ottelussa 48 (11+37) pistettä. Tulokkaiden pistepörssissä hän on toisena edellään vain Seattlen Matty Beniers, jolla on 56 (23+33) pistettä 76 ottelusta.

Dallas Starsin 2–1-voitto Vegasista tuli voittomaalikisan jälkeen ja suomalaisvoimin.

Varsinaisella peliajalla Dallasin maalista vastasi napakalla kudillaan Joel Kiviranta. Voittomaalikisassa Roope Hintz oli ainoa onnistuja kuudesta laukojasta.

Keskisen divisioonan voitosta kamppailevat Dallas, Colorado ja Minnesota ovat kahden pisteen sisällä toisistaan.

Idän pudotuspeliviivan huippujännittävä tilanne pysyi ennallaan. Sekä Florida, New York Islanders että näistä pisteen päässä oleva Pittsburgh voittivat ottelunsa. Kaikilla kolmella joukkueella on jäljellä kaksi ottelua.

Florida kohtaa kotonaan idän kärkijoukkueisiin lukeutuvat Toronton ja Carolinan, Islanders vierailee Washingtonia ja isännöi Montrealia. Pittsburghilla on jäljellä ottelut liigan pohjakerroksen Chicagoa (koti) ja Columbusta (vieras) vastaan.

Kolmikosta huonoimman kausi päättyy runkosarjaan.

Winnipeg ja Nashville kohtasivat lännen pudotuspeliviivan jättiottelussa, jonka Jets voitti kotonaan 2-0. Pitkälti Juuse Sarokseen nojaava Nashville on nyt kolme pistettä perässä Jetsiä ja viimeistä pudotuspelipaikkaa, kun joukkueilla on pelaamatta kolme ottelua. Väliin mahtuu vielä tasapisteissä Nashvillen kanssa Calgary, joka on tasatilanteessa Vancouverissa.

Ei kautta ilman maalia, näytti New York Rangersin Niko Mikkola, joka ohjasi lähietäisyydeltä Rangersin kolmannen maalin vierasjäällä Columbuksessa.

Rangers voitti 4–0. Blue Jackets on tappionsa ansiosta sarjan jumbojoukkue, kun Anaheim sai Arizonalta pisteen.