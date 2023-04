Suomalaispelaaja lähti NHL-seurasta hylkiönä – nyt häntä ylistetään uudessa joukkueessa: ”En voisi pyytää enempää”

Juuso Välimäki on helmikuusta alkaen luutinut isoja minuutteja Arizonan takalinjoilla. Takana on kausi, josta hän on nauttinut suuresti.

Seattle

Ainahan tietysti voisi mennä vielä paremmin...

Vai voisiko? Juuso Välimäen NHL-kausi on henkilökohtaisella tasolla ollut niin hieno, että edellä mainittua fraasia hän ei nyt pysty allekirjoittamaan.

– En kyllä oikeastaan voisi pyytää enempää. Kyllä minä tämän nykytilanteeni ottaisin vastaan ihan koska tahansa, Välimäki sanoo IS:lle.

Vielä harjoitusleirillä Välimäki oli Calgary Flamesissa, jossa hän ei pystynyt lyömään läpi tai saanut luottoa.

Sitten Välimäki lähetettiin waivers-listalle, josta Arizona Coyotes poimi hänet.

Nyt takana on 77 runkosarjaottelua kojoottina. Kasassa on 34 (4+30) tehopistettä keskimääräisellä peliajalla 18.05.

Helmikuun alun jälkeen Välimäki on pelannut 31 ottelussa tehoin 2+20. Jääaikaa on tullut 22.30 per peli. Hän on ollut Jakob Chychrunista ja Shayne Gostisbeherestä luopuneen Arizonan ykköspuolustaja.

– Kun kausi lähenee loppuaan, pikkuisen tulee mietittyä, että miten tässä on mennyt. En oikein voi muuta itselleni sanoa kuin olla tyytyväinen ja ylpeä siitä, mihin olen päässyt ja pystynyt.

Juuso Välimäki on löytänyt Arizonasta uuden kodin.

Vaikka takana oli vaikeita, vakavan polvivammankin sisältäneitä, vuosia, Välimäen visio lokakuussa oli kirkas. Hän sanoi haluavansa olla sellainen pelaaja kuten nuoruudessaankin: pelata yli- ja alivoimaa, olla kahden suunnan puolustaja, joka on ”joku päivä iso nimi tässä liigassa”.

Oikea tie löytyi aavikolta.

– Aika lailla sen suunnitelman mukaan tämä on mennyt. Pelasin alussa hyvin ja pystyin näyttämään, että kuulun kokoonpanoon, Välimäki sanoo.

Kun kauden alussa loukkaantuneena ollut Chychrun palasi marraskuussa askiin, Välimäen peliaika putosi runsaasti.

– Siinä täytyi pysyä henkisesti kasassa.

Oli yleisesti tiedossa, että Chychrun siirtynee kauden aikana muualle.

– Tiesin, että kun näyttöpaikka tulee, pääsen pelaamaan isoja minuutteja. Kun sain mahdollisuuden, pystyin käyttämään sen. Toivottavasti niin hyvin, että saan loppu-uran pelata tällä lailla, Välimäki myhäilee.

Yli 30 tehopistettä on sekin mainio lukema – ja kuten todettua, helmikuun alusta lähtien pistetahti on ollut erittäinkin kova ja ihan vertailukelpoinen liigan parhaimmiston kanssa.

– Se on jo kiitettävä määrä pisteitäkin. On ollut mukava nähdä, että pystyn oikeasti tekemään tulostakin tässä sarjassa.

Arizona pelaa kotiottelunsa piskuisessa Mullett Arenassa.

Välimäki sanoo, että fiilikset ovat viime aikoina hetkellisesti olleet huonompiakin. Coyotes on hävinnyt paljon.

Kokonaisuutta katsoessa joukkueen kautta voi kuitenkin pitää oikein onnistuneena.

Arizonaa ennustettiin lähes poikkeuksetta eri kausiennakoissa sarjan jumboksi.

Taakse jää kuitenkin vähintään neljä joukkuetta, ja nekin selvällä erolla: San Jose, Anaheim, Columbus ja Chicago. Myös Montreal on ainakin toistaiseksi takana.

Coyotesin nippu on liigan halvin ja nimettömin, mutta sillä on ollut luonnetta.

– Lähes jokainen peli on ollut yhden maalin matsi. Jatkoajalla olemme hävinneet tosi paljon (13) tiukkoja vääntöjä, emmekä koskaan ole luovuttaneet pelin sisällä. Se on ollut yksi iso teema. Haluamme rakentaa sen identiteetin varaan ja saavuttaa aseman hardest working team in the leaguena (liigan työteliäimpänä joukkueena), Välimäki perkaa.

Myös Arizonan päävalmentaja Andre Tourigny sanoo IS:lle olevansa ylpeä joukkueestaan ja sen pelaamasta kaudesta.

– Olemme taistelleet kovaa joka ilta. Pojat ovat näyttäneet luonnetta. Siirtotakarajan jälkeen on ollut aika rankkaa, mutta jätkät ovat tehneet kovaa töitä. Olemme varmasti yllättäneet monet ihmiset kilpailukyvyllämme, Tourigny sanoo.

Joukkueen esitysten lisäksi Tourigny muistuttaa, että pelaajat ovat kehittyneet. Moni on pelannut odotusten mukaan tai sitä paremmin – ja useat ovat pelanneet uransa parhaat kaudet.

Näihin pelaajiin lukeutuu tietysti myös Välimäki.

– Pidän todella hänen rohkeudestaan ja kilpailullisuudestaan. Hän on jätkä, joka on valmis lyömään itsensä likoon ja maksamaan hintaa, Tourigny sanoo.

Andre Tourigny luotsaa Arizona Coyotesia.

Arizonalla on laadukas katras nuoria pelaajia ja mammuttimainen määrä varausvuoroja lähivuosiksi. Rakenteilla on joukkue, joka voi muutaman vuoden päästä olla liigan eliittiä.

Tourignyn mukaan suomalaisilla Välimäellä ja Matias Maccellilla on siinä iso rooli. Välimäki teki kauden aikana vuoden jatkosopimuksen. Maccellin uutta diiliä ei ole vielä saatu valmiiksi.

– He ovat iso osa joukkueemme ydintä nyt ja tulevaisuudessa.