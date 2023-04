Raju paljastus NHL-vahti Robin Lehnerin rahankäytöstä – luottokortilla jättimäisiä ostoksia erikoisesta kaupasta

Robin Lehnerin sanotaan käyttäneen luottokorttia tilanteessa, jossa hän tiesi olevansa maksukyvytön.

Ruotsalaisen NHL-maalivahdin Robin Lehnerin rahankäytöstä on paljastunut uusia yksityiskohtia. Lehnerin kerrotaan käyttäneen luottokorttiaan yli miljoonalla kruunulla tietäessään, että ei pysty maksamaan velkoja takaisin. Asiasta kertoo Expressen verkkosivuillaan.

Viime tammikuussa Lehnerin uutisoitiin hakeutuneen konkurssiin. Lehner haki konkurssia vedoten pykälään, jota käyttämällä velkojat eivät saisi saataviaan takaisin sen jälkeen, kun konkurssihakemus menee läpi.

Nyt luottokorttiyhtiö American Express ja Aliya Growth Fund -rahasto ovat haastaneet Lehnerin oikeuteen törkeistä petoksista konkurssihakemuksen takia.

Expressenin uutisen mukaan Lehner hankki konkurssiasianajajan 7. joulukuuta. Joulukuun 15. päivästä alkavan kahden viikon ajanjakson aikana Lehner ja hänen vaimonsa käyttivät American Expressin luottokortteja kaikkiaan 77 kertaa. Ostojen yhteisarvo oli yli miljoona kruunua, eli tämän hetkisellä kurssilla reilut 86 000 euroa.

American Express katsoo, että ostokset tehtiin tietoisena siitä, että niitä ei pystytä maksamaan takaisin. Luottokorttiyhtiö katsoo, että hankinnat on tehty niin lähellä konkurssihakemuksen jättämistä, että henkilökohtaisen konkurssin toteutuminen ei saa johtaa niiden maksamatta jäämiseen.

Oikeusasiakirjojen mukaan 880 000 kruunun osuus Lehnerin luottokorttiostoista on mennyt Aquatic Treasures -nimiseen kauppaan, jossa maalivahti on tehnyt vesieläinostoksia. Expressen ei saanut selvitettyä, mitä kauppa myy näissä hintaluokissa.

Lehnerin alkuperäisten velkojen keskeinen lähde on käärmeissä. Hänen on kerrottu ostaneen käärmekokoelman miljoonalla eurolla ja käyttäneen miljoonia käärmeistä huolehtimiseen.

American Expressin lisäksi Lehneriä syyttää Aliya Growth Fund -rahasto, jolta maalivahti on ottanut 50 miljoonan kruunun lainan, jotta voisi maksaa muut lainansa pois.

Rahaston mukaan Lehner on jättänyt kertomatta muista lainoistaan totuudenmukaisesti. Samoin hän on salannut käynnissä olleita oikeuskäsittelyitä, joihin on sisältynyt lisävelkaantumisen riski.

Lehnerillä on tällä hetkellä sopimus Vegas Golden Knightsiin NHL:ssä. Hänen viisivuotisen sopimuksensa yhteisarvo on Capfriendly-sivuston mukaan 25 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.