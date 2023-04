Mikko Rantasen isä kertoo – tällä tyylillä ylpeät vanhemmat juhlivat poikansa komeaa NHL-saavutusta: ”Tulihan se sieltä”

Hannu Rantanen kertoi tunnelmista, kun hänen poikansa Mikko Rantanen oli rikkonut NHL-kaudella 50 maalin rajapyykin.

Colorado Avalanchen Mikko Rantanen rikkoi varhain perjantaina Suomen aikaa 50 maalin rajapyykin kuluvalla kaudella.

Hyökkääjän vanhemmat Hannu Rantanen ja Hannamaija Rantanen katsoivat aamuviiden jälkeen alkanutta ottelua televisiosta kotonaan Nousiaisissa. Tunnelma nousi, kun Mikko napautti rajapyykin rikki.

– Hieman siinä toisiamme vilkaistiin ja tuuletettiin, että tulihan se sieltä. Ei siinä samppanjapulloja avattu, rauhassa katseltiin. Iloisia tietysti olemme, että raja meni rikki, Hannu Rantanen kertoi perjantai-iltana.

Suomalaistähti teki San Jose Sharksia vastaan 6–2-vierasvoitossa hattutempun eli kolme maalia ja kasvatti kauden maalimääränsä 52:een.

Vanhemmat eivät olleet vielä perjantai-iltana ehtineet jutella Mikon kanssa, mutta viestinvaihtoa oli jo käyty.

Kuinka ylpeitä olette poikanne saavutuksesta?

– Mielestämme olemme terveellä tavalla ylpeitä, kuten kaikki vanhemmat ovat lapsistaan ylpeitä. Nautitaan, kun menee hyvin, ja vaikeina jaksoina pyritään tukemaan, isä-Rantanen vastasi.

Hän tuntee ylpeyttä enemmän kokonaisuudesta kuin tehopisteistä tai yksittäisistä tähtihetkistä. Poika näyttää siltä, millaiseksi häntä on haluttu kasvattaa.

– Lapsille on pienestä pitäen opetettu, että joukkue on se tärkein juttu. Ehkä se kuuluu myös Mikon jutuista.

Lue lisää: Mikko Rantasen vanhemmat kertovat NHL-tähden uskomattomasta palosta – ”Nyt se meidän jaksaminen ehkä antaa kiitoksen”

Rantasen perheessä koti-Suomessa katsotaan tarkasti käytännössä kaikki Avalanchen ottelut. Pelaajan uran alkuvaiheissa jännitti enemmän kuin nykyään. Rutiini ja kokemus ovat rauhoittaneet.

– Jännitys on tasaantunut. Vaimo ehkä elää enemmän tunteella kuin minä, mikä hänelle suotakoon. Jos tulee tappio, niin en enää ota sitä niin tunteella. Alussa pienetkin vastoinkäymiset tuntuivat raskaammilta, mutta nyt pystytään nollaamaan asiat aika hyvin, Hannu Rantanen kertoi.

Mikko Rantasen vanhemmat Hannu ja Hannamaija Rantanen kuvattuina Colorado Avalanchen kotikaupungissa Denverissä 24.6.2022.

50 rikki! Ensimmäisenä Mikko Rantasta (kesk.) riensi onnittelemaan Nathan MacKinnon (29).

Hän on käynyt tällä kaudella kolme kertaa Pohjois-Amerikassa. Alustavissa suunnitelmissa on vielä uusi reissu pudotuspeleihin, joissa hallitseva Stanley Cup -mestari Colorado pelaa.

Hannu Rantanen oli aistinut poikansa pelaamisesta pientä jännitystä viime otteluissa, kun 50 maalin maaginen raja häämötti edessä. Asiasta ei kuitenkaan ollut puhetta Mikon aikana.

– Ei ole sanaakaan puhuttu pisteistä tai saavutuksista perheen kesken. Puhumme yleensä pelistä yleisellä tasolla.

Mikko Rantasen ura on edennyt nousujohteisesti. Siksikään 50 maalin saavuttaminen yhdessä kaudessa ei tarjoillut pelaajan vanhemmille jättiyllätystä. Isä uskaltaa odottaa, että pojalla on edessään vielä useita uusia huippukausia.

– Hän on 26-vuotias ja pelaa varmasti parhaita vuosiaan tästä eteenpäin, jos saa terveenä olla – mikä tietysti on kaiken lähtökohta. Tietyllä tavalla tässä on ollut rentous ja sisäinen tieto siitä, että hän pystyy vielä saavuttamaan asioita, Hannu Rantanen sanoi.

Rantasesta tuli vasta kolmas suomalaispelaaja, joka on pystynyt tekemään NHL:ssä vähintään 50 maalia yhdellä kaudella. Aiemmin saavutukseen ovat yltäneet Jari Kurri ja Teemu Selänne.

Coloradon jässikän tehopisteet tällä kaudella San Jose -ottelun jälkeen ovat 52+46 eli suomalainen todennäköisesti rikkoo kaudella myös 100 pisteen rajan, jos pysyy terveenä.

Joukkueella on pelaamatta viisi runkosarjaottelua.

Rantanen rikkonut tällä kaudella sekä maali- että tehopiste-ennätyksensä. Hänen paras maalimääränsä ennen tätä kautta oli 36 ja pistemääränsä 92 – molemmat viime kaudelta.

Pelaajan vanhemmat olivat viime kesänä Pohjois-Amerikassa todistamassa Coloradon ja poikansa Stanley Cup -mestaruutta. Kun he ovat seuranneet tätäkin kautta erittäin tarkasti, niin tietysti kysytään, että pystyykö joukkue uusimaan ykkössijansa.

– Helppoa se ei ole, Hannu Rantanen vastaa heti kärkeen.

– Vastassa on kovia joukkueita ja loukkaantumisia on edelleen paljon. Uskon silti, että joukkue sai viime kaudelta tietyllä tavalla henkeä ja latausta.