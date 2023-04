Kommentti: Mikko Rantasen sanat auton takapenkillä kertovat, mitä hän oikeasti ajattelee

Mikko Rantasen kausi on ollut historiallisen upea. Jopa maalimäärää kovempana temppuna voi pitää sitä, millä tasolla ja mitä minuutteja hän on pystynyt pelaamaan ilman poissaoloja, kirjoittaa IS:n NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Koivunen.

– Teikäläisiä varmaan v-tuttaa, kun ei mitään saa irti, mutta tämä on tätä. Kehutaan ketjukavereita, joskus kiekot vain pomppivat ja olen itsekin tekemällä tehnyt jonkun maalin.

Näin velmuili Mikko Rantanen helmikuussa ja teki samalla pientä pilaa kiekkokliseistä – olkoonkin, että vinha perä niissäkin on.

Puhe oli Rantasen 50 maalin jahdista, joka huipentui perjantain vastaisena yönä hattutemppuun. Nyt kasassa on 52 maalia.

Onneksi on epävirallisempiakin haastatteluita, sillä Rantanen linjasi NHL without a map -ohjelmassa suorasanaisemmin viime kesänä, mitä pisteet pelaajille merkitsevät:

– No hei. Kyllähän se niin on, että jos ammattijääkiekkoilija sanoo, ettei mieti omia pisteitään, niin huijaa. Se on ihan fakta. Mutta ne ovat näitä Urheiluruutu/Ilta-Sanomat-vastauksia, että joukkueen peli edellä mennään, kiekkoa päätyyn ja tehdään töitä, Rantanen myhäili Turun kaduilla auton takapenkillä.

– Kyllähän nekin pitää paikkansa, mutta pelaajalle kuin pelaajalle on kiva saada joku maali ja syöttöpiste.

Kun rajapyykki meni rikki, Rantanen linjasi taas tv-kameroille, että kyseessä on vain numero – joskin se on kiva ylittää.

Mutta kuten edeltä näkee, varmasti numero merkitsee Rantasellekin vähän enemmän kuin hän haluaa ulos kertoa.

Syytä onkin. 50 maalia yhteen kauteen on NHL-kiekon ikonisimpia rajapyykkejä ja todella kova saavutus.

Hän on pystynyt siihen vasta kolmantena suomalaisena Jari Kurrin ja Teemu Selänteen jälkeen.

Maalipörssin voitto menee Connor McDavidille, joka on tehnyt kymmenen maalia enemmän, mutta tasakentällisin Rantanen on iskenyt kiekkoa pönttöön kaikkein eniten – hurjat 41 kertaa. Voittomaalejakin on komeat yhdeksän.

Numeroiden takaa löytyy hieman hänen NHL-uransa keskimääräistä laukaisuprosenttia (16,1) korkeampi onnistumisprosentti 17,7 sekä ennen kaikkea kasvanut volyymi: 293 laukausta, joka on huomattavasti enemmän kuin koskaan aiemmin.

Hurjimmillaan kutimäärät olivat joulukuussa, kun suomalaishärkä otti synkän loukkaantumissuman keskellä harteilleen normaaliakin isomman vastuun joukkueen johtamisesta. 19–23. joulukuuta hän ampui käsittämättömät 31 kertaa maalia kohti kolmessa ottelussa.

Nathan MacKinnon onnitteli Rantasta kauden 50. maalista.

Johtajahahmona läpi uransa tunnettu Rantanen on tällä kaudella ollut Coloradolle arvokkaampi kuin koskaan. Jopa maalimäärää kovempana suorituksena voi pitää sitä, millä tasolla hän on pystynyt pelaamaan joukkueensa kaikissa 77 ottelussa ilman yhtään poissaoloa.

Takana oli Stanley Cupin mestaruusjuhliin päättynyt kesä ja normaalia lyhyempi harjoituskausi, mutta Rantanen on silti pystynyt pelaamaan kauden kaikki ottelut peliaikakeskiarvolla 22.15, joka on lähes minuutin enemmän kuin listan toisella laitahyökkääjällä, kevytrakenteisella Toronton Mitch Marnerilla.

Marnerin saama mediahuomio on muuten hieman eri luokkaa kuin Rantasella, jonka loistokkuus on Pohjois-Amerikan kiekkomediassa jäänyt yhä hämmentävän pienelle huomiolle jopa oman joukkueen sisällä, kun Nathan MacKinnon ja Cale Makar imevät huomion.

Mikko Rantanen on Coloradon varakapteeni.

Eri aikakausia on liki mahdoton vertailla, mutta vilkaistaan silti vielä aiempia 50 maalin suomalaisia.

Suomalainen edelläkävijä Kurri paiskoi rajapyykin rikki neljällä kaudella – joka kerta Wayne Gretzkyn, ylivertaisen pelinrakentajan, rinnalla.

Maalipörssin Kurri voitti kaudella 1985–86, kun hän teki 68 maalia. Kova temppu seitsemän maalin erolla Mike Bossyyn, mutta sarjan selvästi parhaassa joukkueessa. 163 syötön Gretzky teki silloin kaikkien aikojen piste-ennätyksen, 215 pinnaa.

Selänne on runkosarjan kokonaislukemallaan 684 historian paras suomalainen maalintekijä.

Hän on myös vertaansa vailla, kun tutkitaan yksittäisiä kausia. Tuntuu, että osa Selänteen magiasta on viime vuosina päässyt monilta jopa unohtumaan.

On hyvä paikka kerrata käsittämätöntä uraa.

Ensin on tietysti unohtumaton 76 maalin tulokaskausi 1992–93, jolloin hän jakoi maalipörssin voiton Alex Mogilnyn kanssa.

Teemu Selänne loisti tulokkaana Winnipegissä.

Pian tämän jälkeen liigassa alkoi vähitellen niin sanottu kuolleen kiekon aikakausi, kun puolustusvoittoinen kahvakiekko valtasi alaa.

Kaudella 1996-97 Selänne iski 51 maalia mutta hävisi maalipörssin yhdellä Keith Tkachukille, joka pelasi kolme matsia enemmän.

Sitten hän voitti pörssin 52 maalilla ja 47 maalilla.

Nämä tapahtuivat keskinkertaisessa Anaheim Mighty Ducksissa, jonka kokoonpano oli kuin Coloradolla sen synkimmän loukkaantumissuman aikana.

Oli Selänteeltä melkoinen temppu paiskoa 52 maalia 73 ottelussa 1997-98, kun Paul Kariya oli valtaosan sesongista sairastuvalla ja joukkueen toiseksi paras maalintekijä teki 17 häkkiä.

Sekin oli 36-vuotiaalta Selänteeltä ihan kohtalainen suoritus painaa 48 maalia Anaheimin mestaruusjoukkueessa 2006-07, jolloin hän oli maalipörssin kolmonen ja joukkueensa ylivoimainen ykkönen. Unohtamatta 31 maalia (ja 80 pistettä) yli nelikymppisenä 2010–11.

Se historiasta.

Ennen runkosarjan loppua Rantasesta tullee vielä 2000-luvun ensimmäinen sadan tehopisteen kauden pelannut suomalainen – ja tässäkin yhteensä vasta kolmas Kurrin ja Selänteen jälkeen.

Mikko Rantanen on 26-vuotias. Hän pelaa ehdottomassa huippujoukkueessa – ja tekee viimeistään kesällä 2025 sopimuksen, joka saattaa hyvinkin olla suomalaisen NHL-pelaajan rahakkain koskaan.

Rantanen kirjoittaa sinivalkoista kiekkohistoriaa vielä monta kertaa.