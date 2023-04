Aleksander Barkov tykitti Leevi Meriläisen vaihtoon – sitten tulikuuma ottelu lähti täysin käsistä, nyrkit heiluivat

Matthew ja Brady Tkachuk lähtivät etuajassa suihkuun tulikuumassa ottelussa. Aleksander Barkov herkutteli pisteillä.

Seattle

Ottawa Senatorsin mahdollisuudet ovat olleet käytännössä olemattomat jo jonkin aikaa, mutta teoreettinenkin sauma nousta pudotuspeleihin meni torstain NHL-kierroksella.

Florida Panthers otti kotikaukalossaan murskavoiton maalein 7–2.

Ottawan tolppien välissä jatkoi Leevi Meriläinen, jonka kausi on ollut satumainen: SM-liiga-, AHL- ja NHL-debyytti samaan kauteen.

Meriläisen toinen NHL-ottelu päättyi ennenaikaisesti, sillä hän lähti maaliltaan ajassa 21.24, kun Aleksander Barkov sivalsi lukemiksi 3–0.

Barkov (2+1) teki myös tätä edeltäneen 2-0-maalin tarkalla ylivoimakudillaan etuylänurkkaan. Ottelun avausmaalin teki Brandon Montour, jonka laukaus lipsahti Meriläiseltä ajassa 7.59.

Peliä hallinnut Ottawa sai tämän jälkeen kavennettua, mutta Florida meni sitten menojaan, eikä tanskalaisveskari Mads Sögaardinkaan iltapuhde herättänyt hurraa-huutoja.

Panthersin maalilla torjuntavastuuta viime ajat kantanut Alex Lyon, 30, jatkoi vahvoja otteitaan ja torjui peräti 56 kertaa, joista 41 laukausta jo kahden erän jälkeen.

Valtaosan urastaan farmikaukaloissa pelannut Lyon on Floridan ykkösvahti, koska Spencer Knight on pelaajien hoito-ohjelmassa ja Sergei Bobrovski loukkaantuneena.

Tunteet kuumana

Ottawan tähtiin lukeutuva Alex DeBrincat loukkaantui toisessa erässä Matthew Tkachukin taklauksesta.

DeBrincat palasi myöhemmin kaukaloon ja yritti haastaa Tkachukia kolmannessa erässä tappeluun tässä onnistumatta. Molemmat heitettiin heitettiin käytösrangaistuksilla ulos pelistä. Tkachuk ei varsinaisesti tehnyt mitään, joten hänen suihkukomennuksensa näytti tuomarien yritykseltä rauhoittaa tilannetta.

Senatorsin kapteeni Brady Tkachuk lähti pelirangaistuksella suihkuun jo toisessa erässä, kun hän kaatuili Lyonin päälle ja tappeli perään Marc Staalia vastaan.

Jäähyminuutteja jaettiin Ottawalle lopulta useiden rähinöiden jälkeen 88 ja Floridalle 78. Viimeksi NHL-ottelussa jaettiin yhtä paljon jäähyminuutteja marraskuussa 2016, kun Vancouver ja Toronto kohtasivat (171 minuuttia).

Eetu Luostarinen iski ottelussa yhden maalin, 5–1-osuman Aaron Ekbladin irtokiekosta.

Floridan tehokkain oli Brandon Montour (1+3), joka myös rikkoi seuran yhden kauden puolustajien syöttöennätyksen. Montour on kauden 77 ottelussaan tehnyt pisteet 15+56.

Matthew Tkachuk nousi kahdella syötöllään 105 tehopisteeseen ja rikkoi viime kaudella syntyneen vanhan (104) piste-ennätyksensä.

Floridan suomalaisista Anton Lundell jäi ilman tehomerkintöjä.

Pittsburgh löi Minnesotan 4-1 ja New York Islanders Tampa Bayn 6-1, joten tilanne idän pudotuspeliviivalla säilyy kiharaisena. Panthersilla on 89 pistettä, Penguinsilla 88 ja Islandersilla. Islandersilla on pelaamatta neljä peliä, sen vastustajilla kolme ottelua.

