Pamahtaako MM-Leijoniin jättipotti? Näiden suomalaisten NHL-kausi on päättymässä runkosarjaan

Runkosarjan lopun ja MM-kisojen alun välissä on huomattavasti pidempi tauko kuin vuosi sitten.

Tampereella odotellaan vesi kielellä, pääsevätkö Aleksander Barkov ja Patrik Laine MM-kisoihin. Barkovin Florida on nyt kiinni pudotuspelipaikassa.

Jääkiekon MM-turnauksen alkuun on vielä yli kuukausi. NHL:n runkosarja puolestaan loppuu jo ensi viikolla – ja samalla myös monien suomalaisten kaudet.

Kullassa viime vuodet kylpeneen Leijonien GM Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen kasaavat lähiviikkoina palapeliä, josta muodostuu Tampereen kotikisojen nippu.

NHL:n runkosarja loppuu jo ensi viikolla, mutta turnauksen alkuun on vielä yli kuukausi. Tämä voi madaltaa joidenkin pelaajien intoa odotella kisoja kesäloman sijaan. On mahdollista, että isoin potti MM-pelaajia tuleekin vasta pudotuspelien avauskierroksen jälkeen.

IS listasi nimekkäimmät suomalaispelaajat, joiden kausi on päättymässä runkosarjaan.

Tampereen omat pojat Patrik Laine ja Aleksander Barkov olisivat luonnollisesti kova lisä Suomelle niin pelillisesti kuin markkinoinnillisestikin.

Laine on tällä hetkellä loukkaantuneena mutta kuntoutuu runkosarjaan jäävän Columbuksen tiedotteen mukaan hyvissä ajoin ennen MM-turnauksen alkua.

Patrik Laine on kärsinyt loukkaantumisista NHL:ssä.

Barkovin kipparoima Florida sen sijaan taistelee pudotuspelipaikasta ja on tällä hetkellä jatkamassa kauttaan.

On toki mahdollista, että Panthersin kausi päättyy silti jo ennen MM-kisoja. Floridan todennäköisiä pudotuspelivastustajia ovat runkosarjan ylivoimainen ykkönen Boston tai kakkospaikalla oleva Carolina.

– Aina, jos olen kunnossa ja pystyn, olen halukas ja valmis edustamaan Suomea. Pelataan täällä nyt kuitenkin pelit loppuun. Meillä on hyvä draivi päällä, niin ei ole tullut hirveästi mietittyä asiaa, Barkov sanoi IS:lle viime viikolla.

Floridasta voi olla tarjolla kaksi muutakin huippuvahvistusta: uransa parasta kiekkoa pelannut Eetu Luostarinen, jonka kultainen MM-turnaus 2019 jäi kesken loukkaantumisen takia sekä Anton Lundell, joka esiintyi MM-jäillä vahvasti 2021.

Mikael Granlund juhli MM-kultaa viime keväänä.

Kevätkaudella joukkuetta vaihtaneista pelaajista Kasperi Kapasen St. Louisin kausi päättyy runkosarjaan. Samoin voi käydä Pittsburghiin kaupatulle Mikael Granlundille.

Jalosen joukkueessa nuorten MM-kullan 2016 ratkaissut Kapanen on ollut miesten MM-jäillä kerran, keväällä 2018. Pittsburghissa vaikeuksissa ollut Kapanen on Bluesissa tehnyt selvästi parempaa tulosta ja saanut isomman roolin kuin Penguinsissa.

Kaksi MM-kultaa voittanut Granlund on aina ollut Leijonissa parhaimmillaan, mutta kulunut NHL-kausi on ollut todella heikko. Laiturina valtaosaksi pelanneen Granlundin saldo Pittsburghissa on 19 ottelusta murheellinen 1+4.

Viime kevään maailmanmestareista Joel Armian Montreal jää runkosarjaan. Myös Jesse Ylönen on Montrealin mies, mutta hänellä on sopimus kesällä katkolla – ja käsky voi käydä AHL:n pudotuspeleihin.

Toisen maailmanmestarin Saku Mäenalasen Winnipeg taistelee vielä pudotuspelipaikasta, mutta sen kohdalla voidaan pitää varsin todennäköisenä, että kausi on paketissa ennen MM-kisoja. Mäaenalanen on tosin ilman sopimusta ensi kaudesta.

Nashvillen Juuso Pärssinen on ollut loukkaantumisen takia sivussa kaukalosta helmikuun 23. päivästä lähtien.

Tulokassensaatio Matias Maccellin kausi päättyy runkosarjaan, mutta häntä tuskin nähdään MM-karkeloissa, sillä jatkosopimus Arizonan kanssa on vielä tekemättä.

Isomman profiilin puolustajista runkosarjaan jäävät Detroitin Olli Määttä, Philadelphian Rasmus Ristolainen, Arizonan Juuso Välimäki ja Buffalon Henri Jokiharju.

Määttä esiintyi erinomaisesti ainoassa MM-turnauksessaan keväällä 2021 ja takana on nyt selvästi parempi NHL-kausi kuin silloin.

Ristolainen on John Tortorellan piiskaamana pelannut parasta NHL-kiekkoaan vuosiin. Nuorten MM-kullan 2014 ratkaissutta Ristolaista ei ole koskaan nähty miesten MM-turnauksessa, vaikka NHL:n pudotuspelejä hän ei ole pelannut.

Juuso Välimäki on Suomen toiseksi tehokkain NHL-pakki Miro Heiskasen jälkeen. Käynnissä Arizonassa on yli 30 pisteen kausi.

Arizonassa kukkaan puhjenneella, huippukauden pelanneella Välimäellä, 24, ei ole kokemusta miesten maajoukkueesta. Puolustaja kertoi IS:lle Seattlessa tavanneensa Leijonien johdon kertaalleen keväällä muttei osannut vielä tarkemmin sanoa mahdollisesta MM-kisoihin matkaamisesta.

Jokiharju on kevään 2019 maailmanmestareita. Välimäen tapaan hänkin on tamperelaistaustainen eli kisat pelataan kotikylällä.

Maalivahdeista kauttaan NHL:n pudotuspeleissä ovat jatkamassa vain Los Angeles Kingsin Joonas Korpisalo ja Carolina Hurricanesin Antti Raanta.

Nashvillellä on vielä ohut mahdollisuus. Sen suomalaisella veskaritandemilla Juuse Saroksella ja Kevin Lankisella on taustalla kovat näytöt Leijonista.

Saros torjui Nuoret Leijonat MM-kultaan 2014 ja oli sen jälkeen kahdesti kakkosvahtina miesten MM-kisoissa. Hän on pelannut MM-karkeloissa yhteensä kolme ottelua päästämättä yhtään maalia.

Lankinen tuli AHL-statuksella kevään 2019 kisoihin ja torjui mitalipelien huippuotteillaan maailmanmestaruuden.

Saros on pelannut huiman kevätkauden ollen suurin syy siihen, että Nashville on roikkunut näennäisesti mukana pudotuspelikamppailussa. Lankinen on jäänyt Saroksen takana vähälle vastuulle mutta pelannut myös vahvan kauden liki samoin tilastoin kuin Saros.

Ville Husso on kerran ollut AHL-statuksella miesten MM-jäillä. Nyt hän on Detroitin ykkösvahti.

Detroit Red Wingsin Ville Husso pelasi ensimmäisen kautensa selvänä ykkösvahtina NHL:ssä. Runkosarjan lopulla alavartalovammasta kärsinyt Husso palasi tiistaina tositoimiin. Hän viestitti viime viikolla IS:lle, että kisoja täytyy katsoa kauden jälkeen.

Runkosarjaan jäävät myös Ukko-Pekka Luukkosen Buffalo ja Kaapo Kähkösen San Jose. He tuskin kuitenkaan ovat paalupaikalla, jos Leijoniin haetaan torjujaa NHL:stä.

– En ole kyllä miettinyt asiaa, mutta ei ole mitään soittoa tai viestiäkään kuulunut. Äänet puhelimessa ovat päällä. Täytyy katsoa, Kähkönen sanoi hiljattain.