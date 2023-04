Kaapo Kakko osui jälleen – pudotuspelitaistossa kova käänne, luvassa dramaattinen huipennus

Kaapo Kakko osui kolmannessa pelissä putkeen.

Seattle

New York Rangersin Kaapo Kakko laukoi yön kierroksella kauden 17. maalinsa.

Ketjukaveriltaan Filip Chytililtä kiekon saanut Kakko latasi b-pisteeltä ja yllätti Tampa Bayn maalivahdin Andrei Vasilevskin, joka sai kaivaa kiekon selkänsä takaa toistamiseen.

Kakko on nyt tehnyt kauden 78 ottelussaan 39 (17+22) tehopistettä. Rangers juhli kotikaukalossaan Madison Square Gardenissa 6–3-voittoa.

Ottelulla ei ollut kovin merkittävää vaikutusta kummankaan kannalta. Tampa on jäämässä Atlantin divisioonassa kolmanneksi, ja samalla sijalla on Rangers Metropolien divisioonassa.

Lightning kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Toronton, ja tuore tappio oli käytännössä viimeinen sinetti Leafsin kotiedulle.

Rangers kohdannee avauskierroksella vihollisensa New Jersey Devilsin, jolla on kolmen pisteen etumatka, kun pelejä on pelaamatta kolme.

Lännen pudotuspelitaistossa tapahtui dramaattisempi käänne.

Winnipeg Jetsillä oli mahdollisuus iskeä Calgary Flames kunnolla kuilun partaalle keskinäisessä kohtaamisessa. Flames raapi Winnipegissä kuitenkin 3-1-voiton ja nousi tasapisteisiin Jetsin kanssa.

Winnipegillä on vielä etulyöntiasema, sillä se on pelannut ottelun vähemmän ja voittanut kolme ottelua enemmän varsinaisella peliajalla. Jos joukkueet ovat kauden päätteeksi tasapisteissä, ensimmäisenä paremmin sijoittuvan joukkueen ratkaisee suorien voittojen määrä.

Pelin Winnipegiä ja kaksi Calgarya vähemmän pelannut Nashville on kolmen pisteen päässä kanadalaisseuroista.

Loppu menee jännittäväksi, sillä Predatorsilla on vielä edessään vierasottelut niin Winnipegissä kuin Calgaryssakin. Kolme muuta otteluaan se pelaa kotonaan liigan huippujoukkueita vastaan: Carolinaa, Minnesotaa ja Coloradoa.