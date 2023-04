Joonas Korpisalo säkenöi nyt NHL:n huipulla – edessä supertähtien jättihaaste?

Joonas Korpisalo loistaa Los Angelesissa yhtenä NHL:n kuumimmista maalivahdeista.

Vancouver

Kahdeksan ottelua, torjuntaprosentti 93,6 ja 1,75 päästettyä maalia per 60 minuuttia. Ei kertaakaan yli kahta päästettyä.

Hienosti jo Columbuksessa esiintynyt Joonas Korpisalo on torjunut Los Angeles Kingsissä tulikuumin tilastoin. Vain Minnesotan Filip Gustavsson (8, 94,9, 1,69) on suomalaisen siirron jälkeen lyönyt pöytään vakuuttavampia lukuja enemmän kuin kolme ottelua pelanneista maalivahdeista.

Sunnuntaina Korpisalo torjui 24 laukausta 25:stä, kun Kings haki pisteet Vancouverista. Samalla varmistui pudotuspelipaikka, joka on toki ollut käytännössä selvä jo jonkin aikaa.

– On mennyt ihan hyvin ja tullut paljon voittoja. Se ruokkii itseluottamusta, Korpisalo totesi IS:lle Vancouverissa.

Korpisalo ja Pheonix Copley ovat pelanneet vuorotellen kunnes tällä viikolla suomalainen pelasi kahdesti peräkkäin, ensin Calgarya ja sitten Edmontonia vastaan. 30 torjuntaa 32:sta ja 35 torjuntaa 37:stä eivät riittäneet kuitenkaan voittoihin.

– Ne hävittiin, mutta omat pelit menivät kuitenkin ihan hyvin.

Columbuksen pudotuspelihaaveet katosivat jo aikaisin. Korpisalo on monin tavoin uuden edessä. Ensinnäkin Kings on yksi liigan parhaiten puolustavia joukkueita ja toiseksi panokset ovat nyt tapissa.

– Jokainen peli on hemmetin iso. Divisioona on niin tasainen, että jokainen piste merkkaa. Se tuo myös enemmän paineita, mutta niistä pitää ja olen pystynytkin nauttimaan. On ollut kyllä kiva pelata.

Joonas Korpisalo kaupattiin ennen siirtotakarajaa Columbuksesta Los Angelesiin.

Tyynenmeren divisioonassa kaikki on auki. Vegas on kiinni divisioonan voitossa, sillä sillä on 76 ottelusta 101 pistettä. Kingsillä on 77 pelistä sata ja Edmontonilla 99 pistettä.

Joukkueet kohtasivat viime viikolla ja iskevät yhteen taas tiistaina – ja voivat hyvinkin kohdata myös pudotuspelien avauskierroksella kuten vuosi sitten.

Edmonton on jo jonkin aikaa ollut liigan parhaassa tuloskunnossa. Kymmenestä viime pelistään se on voittanut peräti yhdeksän – ja sen hyökkäysarsenaali on tunnetusti hirmuinen.

– Todella vaaralliset 1–2 kenttää, jotka voivat yhtäkkiä laittaa klinikan pystyyn. Connor McDavid, Leon Draisaitl ja Ryan Nugent-Hopkins ovat hemmetin vaarallisia. Heidän veskari (Stuart Skinner) pelasi myös sikahyvin meitä vastaan.

– Noihin se pitkälti perustuu, ja erikoistilanteisiin. Niitä ei saa päästää ylivoimalle.

Viime pelissä McDavid polki myös alivoimalla läpiajoon ja iski kiekon Korpisalon taakse.

– He yrittävät aina tehdä maaleja.

Komean uran pelaajana tehnyt, Edmontonissa Conn Smythen ja Stanley Cupin voittanut Bill Ranford on Korpisalon uusi maalivahtivalmentaja. Ranford on vastannut Kingsin maalivahdeista jo pitkään.

– On ollut tosi mukavaa tehdä töitä. Ajattelemme samalla tavalla pelin aspekteista, heikkouksistani ja vahvuuksistani. Paria juttua olemme lähteneet muuttamaan, ja on toiminut tosi hyvän. Hän on kokenut jätkä, Korpisalo sanoi.

Mitä asioita olette työstäneet?

– Tolppapelaamista. Olen saanut nyt katkaistua hirveästi syöttöjä, jotka tulevat maalialueen läpi. Se on tosi iso juttu, jota olen oppinut. Monesti ne menevät siitä läpi takatolpille. Nyt olen saanut niitä pois.

Kingsin päävalmentaja on Todd McLellan. Ilta-Sanomat kysyi McLellanin näkemystä Korpisalon otteista.

– Hän on ollut erinomainen lisä meille ja antaa Copleyn kanssa tandemin, johon luotamme suuresti. Voimme joka ilta luottaa heihin. Korpisalo oli tänään iso tekijä ensimmäisellä kymmenminuuttisella ja teki erinomaisia torjuntoja myöhemmin, McLellan sanoi.

Korpisalo ja Gabriel Vilardi juhlimassa voittoa 4. maaliskuuta St. Louis Bluesia vastaan.

Korpisalo teki etenkin päätöserässä tärkeitä venytyksiä.

– Olemme onnekkaita, kun meillä on hänet.

Korpisalo on vaimonsa ja pienen poikansa kanssa päässyt hiljattain asettumaan Los Angelesissa myös taloksi.

– Se on kivaa aluetta. Sääkin on vähän erilainen kuin Ohiossa, Korpisalo myhäili.

– Ruuhkat ovat aika järjettömät. Niihin ei varmaan ikinä totu. Pelihallille voi mennä tuntikin. Harjoitushallille on kymmenen minuuttia, ja siellä ovat myös pelipäivien aamujäät.