Venäläinen NHL-pelaaja jylisee venäläisten kohtelusta: ”Järjetöntä!”

Dmitri Kulikovin mielestä Venäjän pitäisi päästä takaisin jääkiekon arvokisoihin.

Pittsburgh Penguinsia edustavan Dmitri Kulikovin, 32, mukaan on ”sääli”, etteivät venäläiset jääkiekkofanit pääse hurraamaan maajoukkueensa edesottamuksille jääkiekon arvokisoissa. Kulikovin mielipiteestä kirjoittaa venäläinen Match TV -urheilusivusto.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti maaliskuussa, että Venäjä ja Valko-Venäjä pysyvät poissa kansainvälisiltä kilpakentiltä myös kauden 2023–2024. Se tarkoittaa, ettei Venäjää nähdä jääkiekon MM-kisoissa keväällä 2024.

Kulikov ei tätä sulata.

– Venäjän faneille on aina ilo katsoa MM-otteluita ja kannustaa Venäjää, koska meillä on mahdollisuus voittaa kultaa jokaisessa turnauksessa. Minusta on järjetöntä, että Venäjä ei saa osallistua, Kulikov jylisi Match TV:llä.

Samassa Match TV:n haastattelussa Kulikov puolusti Philadelphia Flyersia edustavaa maanmiestään Ivan Provorovia, joka kieltäytyi pukemasta sateenkaaren väristä paitaa NHL-ottelun alkulämmittelyyn marraskuussa.

Provorov sanoi tuolloin, ettei voinut pukea sateenkaripaitaa päälleen uskonnollisista syistä.

– Olen täysin samaa mieltä Provorovin kanssa. Jokaisella on oikeus päättää itse. En tiedä miten itse reagoisin, mutta jokaisella täytyy olla oikeus henkilökohtaisiin päätöksiin, Kulikov sanoi.

Kulikov on pelannut tällä kaudella 65 ottelua NHL:ssä ja tehnyt niissä 16 (3+13) tehopistettä.

Puolustaja aloitti kautensa Anaheim Ducksissa mutta siirtyi siirtotakarajalla Pittsburghiin.