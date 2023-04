Jesse Puljujärvi on ihmeissään – tulosta ei tule: ”En tiedä”

Jesse Puljujärvi ei ole saanut pistetiliään auki Carolinassa.

Montreal

Kymmenen ottelua, 0+0=0.

Carolina Hurricanesiin siirtorajan kynnyksellä liittyneen Jesse Puljujärven pistehana on pysynyt täysin tukossa seurasiirron jälkeen, vaikka 24-vuotiaalla laitahyökkääjällä on tältä ajalta esimerkiksi 26 laukausta maalia kohti.

Sama trendi on jatkunut kuin Edmontonissa, jossa kauden saldo 58 ottelusta oli vaatimaton 5+9. Viime kaudella Puljujärvi teki vielä tähänastisen NHL-uransa ennätyksen, 36 (14+22) pinnaa 65 ottelussa.

– Tehojen suhteen on ollut aika hiljaista. Siitä ei pääse mihinkään, Puljujärvi sanoi IS:lle lauantaina Montrealissa 3–0-voiton jälkeen.

– Niitä ei tule.

Miksei?

– En tiedä, mistä se on kiinni. Ehkä pikkunapsu tarvitaan jotain johonkin, Puljujärvi pohti.

Hän myöntää, että tilanne on vaivannut pääkoppaa. Tämä on huomattavissa myös kehonkielestä.

– Totta kai sitä miettii, että miksei peli tuota mitään. Ei auta kuin uskoa.

Puljujärvi on ollut Carolinan pelaaja reilun kuukauden ajan.

Joukkueessa on iso suomalaiskatras: Sebastian Aho, Antti Raanta, Teuvo Teräväinen ja Jesperi Kotkaniemi, jonka laidalla Puljujärvi pelasi lauantaina Montrealissa.

Carolina johtaa Metropolien divisioonaa, mutta kamppailu sen voitosta on vielä tiukka. Ottelun enemmän pelannut New Jersey vaanii pisteen päässä.

– Joukkueeseen oli helppoa ja mukavaa tulla mukaan. Suomalaisten kanssa on päässyt värjäilemään. Hyvä joukkue ja hyvä aihio, Puljujärvi linjasi.

Edmontonissa suomalaisia oli aina vähemmän, välillä ei ollenkaan muita.

– Tässä on hyvät ja huonot puolet. Ehkä nyt tulee liikaakin puhuttua suomea.

Carolina juhli voittoa Montrealissa. Antti Raanta torjui nollapelin.

Puljujärvi on päässyt myös asettumaan kodiksi Raleigh’ssa.

– Kämppä löytyi. Ei se kyllä vedä vielä vertoja sille, mikä oli Edmontonissa, mutta kyllä siinä asustaa. Ihan hyvä paikka. Alueella asuu muitakin pelaajia. Koiran kanssa pääsee käppäilemään, kaupat ja kahvilat ovat lähellä. Hallille on kymmenen minuutin matka. Kaikki toimii, Puljujärvi luetteli.

Jaffa-koiralla on oma koiravahti, Puljujärven ystävä, joka saapui hoitamaan tonttia jo Edmontoniin.

– Hän on ruokapalkalla.

Vanha tutkapari Puljujärvi ja Aho pelasivat aiemmin yhdessä muutamassa ottelussa, kun Andrei Svetshnikovin loukkaantuminen avasi tilaa kärkiketjuihin.

– Sepen kanssa on aina hyvä pelata, Puljujärvi myhäili.

Tuoreimpana ketjukavereina olivat Kotkaniemi ja Stefan Noesen.

– Ihan hyvä siinä on pelata, mutta kyllähän sitä tulosta odottaisi. Aika graindaamista on.

Hurricanesia on vuosien ajan luotsannut Rod Brind’Amour, joka kapteenina johti joukot Stanley Cupiin 2006.

– Hyvä koutsi. Luotamme omaan pelitapaan, Puljujärvi sanoi mutta totesi, ettei osaa erotella eroja Edmontoniin.

Carolinan varakapteeni Aho on Puljujärven pitkäaikaisin tuttu Hurricanesin pukuhuoneessa.

Aho ja Puljujärvi pelasivat jo 12-13-vuotiaina yhdessä Kärpissä.

– Jesse on päässyt ryhmään tosi hyvin sisään, käytännössä ensimmäisestä päivästä lähtien. Meillä on siitä hieno joukkue, että ilmapiiri on niin hyvä. Sakki on tiivis, ja uskon, että siihen on helppoa tulla mukaan, Aho sanoi.

Sebastian Aho (oik.) on Carolinan tärkein pelaaja.

Myös pelikaverit ovat tietysti tietoisia Puljujärven tehottomuudesta.

– Sellaista jääkiekko joskus on. Sitä on välillä vaikea edes selittää. Monesti kun tekee yhden maalin, seuraava on helpompi. Joskus on jaksoja, että vaikka kuinka hyvin pelaa ja luo paikkoja niin itselleen kuin muillekin, maaleja ei vain tule, Aho sanoi.

– En ole huolissani siitä, etteikö se pitkällä aikavälillä Jesselläkin uppoa, jos hän pelaa noin ja pääsee paikoille. On varmasti vain ajan kysymys, että reppu heiluu.

Myös Aholla oli hiljattain kauden pisin kuiva kausi, seitsemän ottelua ilman tehopisteitä. Sitten rävähti, kun hän iski hattutempun Philadelphiassa.

– Siinä oli tosi vaikea jakso, kun ei tullut tulosta. Sitten sen pelin alussa tein yhden maalin. Se on taas tätä jääkiekkoa. Itseluottamusta, uskoa ja tuuria. Niillä ja kenttäkavereilla on oma osansa siihen, milloin pisteitä ja maaleja tulee, Aho perkasi.

Nollapelin lauantaina torjunut Antti Raanta sanoi, että Puljujärvi on hänen mielestään pelannut hyvin ja parantanut huomattavasti ensi peleistään.

– Ei ole helppoa tulla kesken kauden uuteen systeemiin. Hän on pelannut hyvin, mutta kiekko ei ole vain mennyt maaliin, Raanta sanoi.

– Hän paiskii hommia älyttömästi. Toivoisin, että tulisi hiukan onnistumisiakin. Se voisi vähän laukaista puristusta. Koetan antaa treeneissä pari helppoa silloin tällöin, Raanta naurahti.