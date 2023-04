Muut NHL-pelaajat nostivat Aleksander Barkovin taas esiin – ”Isoin kunnia”

Aleksander Barkov ja Florida Panthers jahtaavat kuumeisesti pudotuspelipaikkaa.

Aleksander Barkov on Florida Panthersin kapteeni.

Montreal

Florida Panthersin kausi on ollut erikoinen.

Hallitseva runkosarjan voittaja aloitti tahmeasti, etenkin tuloksellisesti. Kausi on ollut alusta lähtien kirimistä.

Hiljattain Panthers nousi vihdoin ja viimein pudotuspeliviivan ylle, mutta sitä seurasi neljän ottelun tappioputki, joka vei joukkueen taas takaa-ajoasemaan.

Erikoinen on ollut kapteeni Aleksander Barkovinkin kausi, sillä hän on ollut toistuvasti terveyshuolien kiusaama. Paikoin hän on näyttänyt myös pelaavan hieman vaivaisena.

Barkov on nyt pelannut 62 ottelua tehoin 20+48. Hän kertoo myös olevansa nyt terve.

– On ollut vähän sellainen kausi, että koko ajan on ollut jotain. Nyt on kunto ollut ihan hyvä. Olen päässyt pelaamaan rauhassa. Ei tarvitse syödä Buranaa tai ottaa piikkejä, Barkov kertoo Ilta-Sanomille Montrealissa.

Torontossa erittäin tärkeään jatkoaikavoittoon noussut Florida löi myös Montrealin, joka on jo menettänyt pudotuspelisaumansa aikaa sitten. Näin unelma pudotuspelipaikasta elää.

Aleksander Barkov johtaa Floridaa kohti pudotuspelejä.

Pelaajayhdistys NHLPA:n vuosittaisen kyselyn tulos oli tuttu ja turvallinen: Barkov äänestettiin jälleen kerran liigan aliarvostetuimmaksi pelaajaksi.

– Se on isoin kunnia, kun valinta tulee pelaajilta, joita vastaan ja joiden kanssa pelaan. Kanssapelaajathan sen parhaiten tietävät, Barkov sanoo.

Aliarvostuksen jonkinlaisena mittarina voinee pitää mediahuomion määrää verrattuna pelitaitoihin. Tähän viitaten myös Barkov jatkaa kommenttiaan aiheesta.

– Minua se ei hirveästi haittaa, että lukeeko tai kirjoitetaanko minusta jotain. En itse juuri lue mitään juttuja. Hieno juttu kuitenkin, että pelaajat arvostavat.

Kanssapelaajat äänestivät Barkovin myös kolmanneksi kokonaisvaltaisimmaksi NHL-kiekkoilijaksi.

Barkov on loukkaantumisista ja yhteensä 14 ottelun poissaoloistaan huolimatta Floridan toiseksi paras pistemies. Ylivertainen ykkönen on kuitenkin 73 otteluun 101 (38+63) pistettä paukuttanut supertähti Matthew Tkachuk.

Tkachuk on toki paljon esillä, mutta jos puhutaan aliarvostetuista NHL-kiekkoilijoista, niin ehkä hänenkään tasoaan ole vielä kaikkialla täysin ymmärretty.

Floridassa on. Barkovkin kyllä myöntää, että hänkin on vähän yllättynyt siitä, miten hyvä pelaaja Matthew Tkachuk on.

– On se vähän, vaikka tiesin totta kai, ettei sataa pinnaa tuosta noin vain vahingossa tehdä, vaikka hyvässä ketjussa pelaakin.

Tkachuk iski viime kaudella 104 pistettä Johnny Gaudreaun ja Elias Lindholmin rinnalla.

– Hän on ollut vähintään saman roolin ellei isomman roolin pelaaja meillä kuin Calgaryssa. Johtava pelaaja jäällä ja sen ulkopuolella. Tulosta tulee tuohon tahtiin, ja hänen arvonsa ei ole edes pelkästään siitä kiinni, Barkov hehkuttaa.

– Hän tekee jäällä koko ajan oikeita ratkaisuja. Tkachuk auttaa nuorempia ja vanhempiakin pelaajia täällä pukukopissa. Iso pelaaja ja henkilö meille.

Tkachuk sekä hänen veljensä, Ottawan kapteeni Brady Tkachuk ovat synnynnäisiä johtajia ja joukkuehengen luojia.

– Sitä hän on tuonut meille eniten, että olemme hänen ansiostaan ja avullaan yhtenäisempi joukkue. Koko ajan on yhteisiä team dinnereitä, joihin hän ottaa kaikki mukaan syömään.

– Aina hän ei tosin välttämättä tarjoa, mutta kuitenkin, Barkov virnistää.

Floridan kausi on ollut ailahteleva.

Tkachuk on aistinut ja nähnyt jääkiekko- ja pukukoppikulttuuria pikkupojasta lähtien, sillä isä Keith Tkachuk pelasi myös vaikuttavan NHL-uran. Se auttaa ymmärtämään joukkuedynamiikkaa.

Tämän toteaa myös Barkov.

– Se varmasti auttaa, että isä on pelannut ja kulkee varmasti myös äidinmaidossa, Barkov sanoo Tkachukin – tai Tkachukien luonteesta.

– Tapasin veljenkin tähdistöpelissä. He ovat hienoja ihmisiä kaikin puolin. Arvostan molempia suuresti, vaikka vielä viime vuonna en ihan tykännytkään kummastakaan. Mielipide on muuttunut täysin. Huikeita äijiä.