NHL-tuomio: Melkein tästä J. Karjalainenkin lauloi – ensin Patrik Laine, nyt Kasperi Kapanen seurasi perässä

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Tommi Koivunen

Tähti

Järisyttävillä tilastoilla NCAA:ssa torjunut Devon Levi, 21, debytoi perjantain kierroksella NHL:ssä ja Buffalo Sabresissa. Kesällä 2020 Floridaan seitsemännellä kierroksella varattu veskari aloitti lupaavasti: 31 torjuntaa, kaksi päästettyä maalia ja voitto New York Rangersista. Sabresilla on tulevaisuuden joukkue – tässäkö sen selkäranka?

Puheenaihe

Kauden ylivertainen ykkönen Boston Bruins on jo varmistanut runkosarjan voiton. Bostonilla on vielä täydet mahdollisuudet tehdä historiaa ja liigan kaikkien aikojen voittoennätys. Detroit voitti 62 peliä kaudella 1995–96, Bostonilla on 58 voittoa ja 121 pistettä 75 ottelusta. Kaikkien aikojen piste-ennätys, Montrealin 132 pinnaa 1976-77, on sekin vielä mahdollisuuksien rajoissa.

Suomalainen

Anton Lundell ajautui yllättävän pieneen rooliin ja joutui nelosketjuunkin Floridassa. Sam Bennettin loukkaantuminen toi 12 peliä ilman pisteitä pelanneelle Lundellille lisävastuuta. Matthew Tkachukin ja Eetu Luostarisen rinnalla tulee tulosta: kahteen peliin 3+1. Nick Suzukia nöyryytettiin Montrealissa.

Farssi

Rick Bownessin Winnipeg Jetsin kauden alku yllätti, mutta keväällä on menty sekaisaan suuntaan. IS:n sisäpiiristä kuulemat kuiskutukset viittaavat samoihin ongelmiin johtavien pelaajien kanssa kuin aiemminkin. Tämän toki on nähnyt julkisistakin eleistä. Mark Scheifele ilmoitti medialle kaipaavansa enemmän kiekonhallintaa hyökkäysalueella, kun taas koutsi Bowness on puhunut lähinnä laukaisumääristä. Bowness pyöritteli päätään kuullessaan Scheifelen näkemyksistä.

Yllätys

Ensin Patrik Laine ja nyt vielä Kasperi Kapanenkin. Uusia suomalaissenttereitä putkahtelee kuin sieniä sateella! Kapanen kuvaili ensikokemustaan ”oudoksi”. Kapasen aika St. Louis Bluesissa on muuten alkanut mukavasti. Vastuuta on tullut enemmän kuin Pittsburghissa, ja sähäkkä suomalainen on kiittänyt tästä tekemällä tulosta. 16 otteluun tehot 7+5.

Sami Hoffrén

Tähti

Ryan Nugent-Hopkins on pelaamassa NHL-historian ”hiljaisinta” 100 pisteen kautta. Edmontonin kaksipäinen hirviö Connor McDavid-Leon Draisaitl kerää kierroksesta toiseen – hyvästä syystä – isoimmat otsikot, ja Nugent-Hopkins on saanut mättää kaikessa rauhassa hurjaa jälkeä. Maaliskuussa RNH teki koko sarjassa neljänneksi eniten pisteitä (15, 7+17). Tällä hetkellä Burnabyn mies on pistepörssin kuudes tehoilla 35+61.

Puheenaihe

Läntinen konferenssi on niin ympäripyöreä kuin olla ja voi. Käytännössä kaikille pudotuspeleihin selvinneille lännen joukkueille latu on auki finaaleihin asti. Lännessä kuuden kärki on vain viiden pisteen sisällä. Keskisessä divisioonassa Minnesota on kärjessä 97 pisteellään, mikä on sysäämässä lännen ennakolta suurimmat finalistisuosikit Dallasin ja Coloradon heti vastakkain avauskierroksella.

Suomalainen

Carolina Hurricanesin ympärillä on yhtäkkiä isoja kysymysmerkkejä pudotuspelejä kohti mentäessä. Andrei Svetshnikovin kauden päättänyt loukkaantuminen oli valtava kolaus Carolinalle. Hyökkäyksestä ei löydy liikaa kovan luokan viimeistelijöitä. Sebastian Ahon harteilla on entistä isompi kuorma. Jos Aho ei pysty tekemään jatkuvalla syötöllä tulosta, Carolina on lirissä. Ahon maaliskuu oli vaisuhko: 16 otteluun tehot 8+3.

Sebastian Aho on Carolinalle kaikki kaikessa.

Farssi

Florida Panthersista ei ota selvää. Joukkue on pelannut pudotuspelejä jo monta viikkoa ja pisteitä olisi raavittava tasaisesti, mutta taso heittelee yhä pelien ja erien sisällä naurettavan paljon. Kuun lopulla Panthers otti pataan neljästi peräkkäin, ja perään se voitti Toronton ja Montrealin. Tätä menoa kausi on päättymässä runkosarjaan. Ei ihme, että päävalmentaja Paul Mauricen jänne on vaihtopenkillä riekaleina.

Yllätys

Vegas Golden Knightsista tuli tämän kauden ensimmäinen läntisen konferenssin joukkue, joka varmisti pääsyn pudotuspeleihin. Kova temppu, kun huomioi joukkueen kokemat vastoinkäymiset. Joukkueen sielupelaaja Mark Stone on ollut sivussa tammikuun puolivälistä asti. Maalivahtitilanne on myös elänyt. Ensimmäistä kautta Vegasia valmentavan Bruce Cassidyn vahva kädenjälki näkyy ritarien pelissä.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

Mies, myytti, legenda. Pekka Rinne sai jo paitansa Bridgestone-areenan kattorakenteisiin, mutta vielä suuremman kunnian ex-työpaikkansa ulkopuolelle. Kempeleen muurin patsas seisoo jykevästi tästä hetkestä hamaan tulevaisuuteen Nashvillen keskustan kupeessa jäähallin edessä. Rinne jos joku ansaitsee sen.

Puheenaihe

Miten se J. Karjalainen lauloikaan? Me ollaan sankareita kaikki. Sama pätee suomalaisiin, mutta vaihdetaan sankari-sanan tilalle sentteri. Mitä Patrik Laine edellä, sitä Kasperi Kapanen perässä. Mikä on tämä buumi, jossa suomalaiset rightin kätisyyden umpilaiturit marssivat keskushyökkääjän tonteille?

Suomalainen

Kojootin oveluudella illasta toiseen suorittava Matias Maccelli voi hyvinkin olla puhutuin suomalaiskiekkoilija juuri nyt. Harmittavasti turkulaiskasvatti ei saa ansaitsemaansa huomiota rapakon tuolla puolen, mikä vesittää haaveet Calder-kisasta. Kuin varkain fiksu ja jopa eroottisen syöttövalikoiman Maccelli on tulokkaiden listaykkönen piste per peli -tilastossa. Coyotes onneksi on tajunnut hypettää pelaajaansa.

Farssi

Carolina Hurricanes oli kauteen lähdettäessä yksi suurimmista mestarisuosikeista, mutta pari viikkoa ennen runkosarjan päätöstä seura on itse keskellä hurrikaania. Tämän piti olla se kausi, mutta loukkaantumisten runtelema porukka on vaikean paikan edessä. Vastaavista poissaoloista ei toipuisi yksikään organisaatio.

Yllätys

Minnesota Wild. Joukkue oli runkosarjan alkupuoliskolla aina viime viikkoihin asti yhden hevosen – Kirill Kaprizovin – varassa. Wildin yllä leijaili kysymysmerkkejä loppukauden suhteen, mutta mitä vielä. Venäläistähti on ollut kymmenen ottelua sivussa, joiden aikana Wild on raapinut komeat kahdeksan voittoa ja noussut oman divisioonansa piikkipaikalle. Nykytahdilla noussee vielä konferenssin kurkoksi.