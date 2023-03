Jesse Puljujärvi päästettiin irti – taululla tyly tulos

Carolina kärsi tappion Detroitissa.

Carolina Hurricanes kärsi tylyn 2–3-tappion vieraskentällä Detroitissa. Kotijoukkue Red Wingsin mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat jo menneet.

Detroit ratkaisi voiton neljä sekuntia ennen loppusummeria, kun Jake Walman ampui viivasta voittomaalin.

Hurricanesin suomalaishyökkääjä, suuren mielenkiinnon kohteena siirtonsa jälkeen ollut Jesse Puljujärvi palasi parin ottelun tauon jälkeen kokoonpanoon.

Teuvo Teräväinen oli sivussa sairastumisen takia. Puljujärvi, Jesperi Kotkaniemi ja Stefan Noesen pelasivat yhdessä Canesin kakkosvitjassa, joka Moneypuckin tilastojen mukaan voitti laukaisuyritykset 14–1 muttei kuitenkaan saanut tulosta aikaiseksi.

Puljujärvi pelasi 11.43 ja laukoi neljästi kohti maalia. Erikoistilanneaikaa ei herunut. Hän on pelannut Carolinassa yhdeksän ottelua ilman tehomerkintöjä.

Sebastian Aho sai syöttöpisteen Carolinan toiseen maaliin, jonka Jaccob Slavin laukoi siniviivasta.

Lue lisää: No nyt! Anton Lundell nöyryytti vastustajaa – maalivahti täysin voimaton

New Jersey otti suurvihollisestaan New York Rangersista 2-1-voiton ja on enää pisteen päässä Carolinasta, joka johtaa Metropolien divisioonaa. Hurricanes on tosin pelannut ottelun vähemmän. Molemmilla joukkueilla on kymmenestä viime ottelustaan neljä voittoa.