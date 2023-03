Suomalaisen NHL-tähden yllättävä taito löi juontajan ällikällä – ”Oletko tosissasi?”

Kaapo Kähkösen taidot eivät rajoitu vain jääkiekkokaukaloon.

Kaapo Kähkösen kausi on mennyt alamaissa.

San Jose Sharksin suomalaismaalivahti Kaapo Kähkönen, 26, esitteli vaiettua taitoaan kalifornialaisorganisaation Off Days -sarjassa, joka kertoo Sharks-pelaajien arjesta kaukalon ulkopuolella.

Turkulainen on nimittäin videon perusteella varsin pätevä kokki. Kähkönen ei vaikuta elävän mikroaterioilla ja pakastepizzoilla vaan viimeisen päälle valikoiduista raaka-aineista tehdyillä gourmet-aterioilla.

Kähkösen tähdittämässä Cooking with Kaapo -jaksossa sekä kokki itse että ohjelman juontaja Emily Harlan käyvät aluksi kaupassa keräämässä ainekset alkuruoka caprese-salaattiin ja pääruoka pasta carbonaraan, jotka ovat Kähkösen keittiön menussa.

Pasta carbonaraan Kähkönen valikoi suomalaisittain perinteisen pekonin sijasta oikeaoppisesti suolattua sian poskea. Caprese-salaatin kanssa hän tekee poikkeuksen, eikä käytä yleisen ohjeen mukaisesti mozzarella- vaan burrata-juustoa.

Kähkönen jopa jauhaa pastansa itse. Tämä sai aikaan leveän hymyn Harlanin huulille, joka oli selvästi vakuuttunut suomalaiskokin kulinaristisista kyvyistä.

Kaksikon siirryttyä keittiöön Kähkönen löi pasta-ainekset yhteen, veivasi niistä symmetrisen pastapallon ja löi sen pastakoneen läpi uudelleen ja uudelleen.

Kähkönen kertoi opetelleensa pastan tekemisen korona-aikana.

– Halusin opetella jotakin, mitä en vielä osannut. Ostin pastakoneen ja opettelin tekemään pastaa. Nyt teen sitä usein, Kähkönen sanoi.

Kun ruoka oli valmista, Kähkönen ja Harlan söivät keittiön näyttävästi asetellut antimet nautiskellen. Erityisesti juontaja näytti nauttivan Kähkösen tuotoksista.

– Tämä on suosikki Off Days -jaksoni! Harlan huusi suu täynnä ruokaa.

– Tämä on niin hyvää. Oletko tosissasi? Syön kaikki lautaset tyhjiksi, hän jatkoi ylistystään.

Kaukalossa Kähkösellä ei ole kulkenut tällä kaudella yhtä mallikkaasti kuin keittiössä.

Kähkönen on torjunut kiekkoja vain 87,8 prosentin varmuudella surkean haiparven takana. Kähkönen on päästänyt noin 23 maalia odottamaa enemmän selkänsä taakse. Lukema on koko NHL:n toiseksi heikoin.

Sharksilta kuluva NHL-kausi päättyy runkosarjaan. Sitä on jäljellä noin pari viikkoa.