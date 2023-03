Tällaisilla mailoilla NHL:n supertähdet pelaavat – Connor McDavid paljasti erikoisen viritelmänsä

Useat tähdet kertovat avoimesti mailoistaan NHL:n julkaisemalla videolla. Mukana on myös Miro Heiskanen.

Maila on kiistatta yksi jääkiekkoilijan tärkeimmistä työkaluista. Eri pelaajilla on erilaisia mieltymyksiä mailoista – ne voivat liittyä pelipaikkaan tai ainoastaan henkilökohtaisiin tarpeisiin.

NHL:n YouTubessa julkaisemalla Puck Personality -videolla useat huippupelaajat kertovat mailastaan ja erityisesti sen flex-lukemasta, eli jousto-ominaisuudesta.

Yleisesti ottaen ääriesimerkkinä aikuisten mailojen flex-lukemasta ammattilaispelaajalla voi mainita amerikkalaishyökkääjä Johnny Gaudreaun, jonka on aiemmin kerrottu käyttäneen 55 flexin mailaa. Tätä voi pitää melkoisena letkuna.

Toisessa ääripäässä on jo uransa lopettanut Zdeno Chara. Hänen tiedetään pelanneen 155-mailalla, ja mailanvalmistaja Warriorin mukaan järkälemäisellä slovakkipakilla oli jossain vaiheessa uraansa käytössä jopa 165 flexin maila.

Pelkät flex-numerot eivät kuitenkaan kerro koko totuutta mailan joustavuudesta. Komposiittimailan joustavuus riippuu myös mailan pituudesta, eivätkä eri valmistajien ilmoittamat flex-numerot ole täysin vertailukelpoisia keskenään.

Nykymailoja voidaan myös valmistaa siten, että ne joustavat eri kohdista. Joustoa voidaan painottaa lähemmäksi lapaa mailan nilkkaosaan tai panostaa varren joustoon.

NHL:n videolla mailastaan kertovat muiden muassa supertähdet Connor McDavid ja Sidney Crosby. Myös suomalaispuolustaja Miro Heiskanen puhuu mailastaan.

Edmonton Oilersin taiturihyökkääjä McDavid kertoo mailansa flexin olevan 85.

– Olen katkaissut mailan vartta hieman, joten se on todellisuudessa luultavasti hieman jäykempi kuin tuo ilmoitettu lukema, McDavid kertoo.

– Tällainen maila vain toimii minulle. Keskushyökkääjänä täytyy ottaa aloituksia, joten mailassa pitää olla jäykkyyttä, mutta toisaalta sillä pitää myös pystyä ampumaan vaivatta. Täytyy olla maila, jolla tuntee pystyvänsä tekemään kaikkea omassa pelissään, McDavid jatkaa.

Pittsburgh Penguinsin tähtihyökkääjä Crosby kertoo käyttävänsä mailaa, jonka flex-lukema on 100. Tätä voidaan pitää melko jäykkänä mailana hyökkääjälle. Crosby, 35, myös kiekkoilee verrattain lyhyellä mailalla.

– Nuoremmat pelaajat ovat luultavasti tottuneet pienempiin flex-lukemiin, mutta minä olen aina käyttänyt vähän jäykempää mailaa.

Sidney Crosby on tunnettu myös sähäkästä rystylaukauksestaan.

Toronto Maple Leafsin hyökkääjä Auston Matthews kertoo suosivansa piiskamaista mailaa rannelaukauksiinsa ja ilmoittaa flex-numerokseen 80. Arizona Coyotesin Clayton Keller on samoilla linjoilla kuin Matthews ja kertoo käyttäneensä aiemmin ammattilaisurallaan jopa flexiä 65, mutta siirtyneensä sittemmin flexiin 75.

Dallas Starsin puolustaja Heiskanen toteaa käyttävänsä 75 flexin mailaa, mutta kertoo pohtivansa hieman jäykempään mailaan siirtymistä. Heiskanen sanoo, että notkeahko maila on hänelle hyvä syöttämiseen ja rannelaukauksiin.

Miro Heiskanen valitsee usein rannelaukauksen nopean pelin tiimellyksessä. Hän on myös tunnettu niin sanotuista siniviivan ”toimituksista” vastustajan maalille.

NHL:n videolla jäykkien mailojen suosijaa edustaa Tampa Bay Lightningin isokokoinen ruotsalaispuolustaja Victor Hedman. Hän kertoo mailansa flex-numeroksi 122.

Ottawa Senatorsin Brady Tkachuk puolestaan väittää, ettei edes tiedä mailansa flex-numeroa.

Tesoman tarkka-ampuja Patrik Laine ei kyseisellä videolla esiinny. Laine on tunnettu vaarallisesta laukauksestaan, ja hän on iskenyt roppakaupalla upeita osumia sekä lyönti- että rannelaukauksilla. Laineen laukauksessa on niin sanottu piiskaefekti.

Laine on ainakin aiemmin urallaan käyttänyt mailoja, joiden flex on vaihdellut välillä 75–87, hieman mailamerkistäkin riippuen.

Patrik Laine ei NHL:n mailavideolla esiinny, mutta on tunnettu ”ruoskastaan”.

NHL:n videolla useampi pelaaja arvioi, että ainakin osa huippukiekkoilijoista olisi siirtynyt viime vuosina käyttämään entistä löysempää mailaa. Perusteeksi tähän mainittiin entisestään nopeutunut peli ja mahdollisuus ampua nopeammin ja pienemmästä tilasta.