NHL-seuran omistaja pidätettiin vaimonsa pahoinpitelystä

NHL-seura Arizona Coyotesin osaomistaja pidätettiin vaimon kuristamisyrityksestä.

NHL-seura Arizona Coyotesin vähemmistöomistaja Andrew Barroway pidätettiin viime viikolla vaimonsa pahoinpitelystä.

Pariskunta oli ollut hotellissa Aspenin hiihtokeskuksessa, kun heille oli tullut riitaa. Keskiviikkoiltana alkanut riitely johti siihen, että Barroway oli kahdesti painanut vaimonsa maahan ja pitänyt häntä kaulasta kiinni niin, että vaimo oli omien sanojensa mukaan nähnyt tähtiä.

Andrew Barroway.

Kovaäänisen riitelyn vuoksi paikalle kutsuttiin torstaiaamuna poliisi, joka pidätti Barrowayn, raportoi Aspen Daily News.

Poliisin mukaan vaimolla oli useita mustelmia ja muita jälkiä riitelyn seurauksena.

Barroway pääsi vapaaksi takuita vastaan. Hänet määrättiin lähestymiskieltoon.

Oikeuden mukaan hänellä on oikeus tavata lapsiaan, mutta tapaamiset pitää järjestää riippumattoman osapuolen avustuksella niin, ettei vaimon tarvitse tavata miestään.

NHL ilmoitti, että Barroway on siirretty syrjään seuran toiminnasta.

Rahastoyhtiöllään rikastunut Barroway oli Coyotesin enemmistöosakas vuodesta 2014 vuoteen 2019, jolloin hän myi enemmistön Alex Meruelolle ja jäi itse vähemmistöosakkaaksi.

Barrowayn on takavuosina huhuttu havitelleen omistukseensa myös New Jersey Devilsiä ja New York Islandersia.