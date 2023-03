2000-luvun kärkeen! Mikko Rantanen iski jälleen – Matias Maccelli loistaa tulokaspörssissä

Mikko Rantanen sivusi Teemu Selänteen 2000-luvun suomalaisennätystä. Matias Maccelli ja Juuso Välimäki pääsivät pisteille Coloradoa vastaan.

Arizona Coyotesin piskuinen kotihalli Mullett Arena ei ole ollut helppo paikka hakea pisteitä.

Hallitseva mestari Colorado Avalanche hävisi aavikolla joulukuussa, mutta nyt se onnistui raapimaan voiton rankkarikisan jälkeen lukemin 4–3.

Maalihanat ottelussa avasi Mikko Rantanen, joka katkaisi Coyotesin maalivahdin Connor Ingramin rännikiekon ja kiepautti kiekon tyhjään rysään.

Rantanen on nyt tehnyt 48 maalia ja sivuaa 2000-luvun suomalaisennätystä. Teemu Selänne iski yhtä monta maalia Anaheimin paidassa kaudella 2006–07.

Colorado lähti päätöserään kahden maalin johtoasemasta, mutta Matias Maccelli kavensi nollakulmasta 1–2:een ja Christian Fischer tasoitti tasan minuutti myöhemmin ajassa 51.37.

Tulokaslaituri Maccelli on tehnyt 56 ottelussa komeat 41 (8+33) tehopistettä, joilla hän on tulokaspörssin kolmantena. Maccelli on kuitenkin loukkaantumisen takia pelannut 14 ottelua vähemmän kuin Matty Beniers (70, 20+30) ja 16 ottelua vähemmän kuin Mason McTavish (72, 16+26).

Valeri Nitshushkin vei Coloradon uudelleen johtoon, kun Rantanen tarjoili maalin eteen ja venäläinen iski kiekon häkkiin.

Arizona tuli kuitenkin vielä kerran tasoihin, kun Juuso Välimäki syötti epäonnistuneen laukaisuyrityksensä jälkeen Clayton Kellerille. Arizonan ykköstähden nopea kuti yllätti Aleksandr Georgijevin.

Jatkoaika ei tuonut ratkaisua. Maccelli ja Rantanen kohtasivat voittomaalikisan kolmannella kierroksella, mutta kiekko hukkui molemmilta. Ratkaisu ja ensimmäinen maalintekijä löytyi vasta seitsemännessä parissa, jossa Nitshushkin osui näyttävästi.