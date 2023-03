Patrik Laineesta tipahti ikävä uutinen

Columbus Blue Jackets tiedotti Patrik Laineen tilanteesta.

Patrik Laine on Columbus Blue Jacketsin luottomiehiä.

Columbus Blue Jacketsin tähtihyökkääjä Patrik Laine joutuu 2–4 viikon mittaiselle sairauslomalle NHL:ssä, Blue Jackets tiedottaa Twitterissä.

Syyksi seura ilmoittaa käden ojentajalihaksiin liittyvän vamman, joka Laineelle oli tullut torstain harjoituksissa. Blue Jacketsin mukaan kyseessä olisi venähdysvamma.

Laine on nakutellut tällä kaudella NHL:n runkosarjan 55 ottelussa 22+30=52 tehopistettä. Hänen plusmiinus-saldokseen on kirjattu -12.

Laine, 24, on tullut tunnetuksi laitahyökkääjänä, mutta hän on viime peleissä kiekkoillut keskushyökkääjänä. Pelipaikkamuutoksen takia hän on viime aikoina harjoitellut treeneissä erityisesti aloituksia.

Maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen, 60, totesi Yleisradiolle taannoin, että Laine olisi ilmaissut kiinnostusta pelata kevään MM-kisoissa toukokuussa.