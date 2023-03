NHL-tuomio: Edes Connor McDavid ei malttanut olla hiljaa – jääkiekolla on iso ongelma

NHL-tuomio ruotii peliviikon puhuttavimmat henkilöt, tapahtumat ja ilmiöt.

MUKANA raadissa ovat taalaliigaa tarkasti seuraavat toimittajat Tommi Koivunen, Sami Hoffrén ja Aki-Petteri Pulkkinen.

Tommi Koivunen

Tähti

Matthew Tkachuk liitää kuuden ottelun maaliputkessa ja seitsemän ottelun pisteputkessa (7+9). Tkachuk on Floridan sielu ja johtaa joukkueen sisäistä pistepörssiä yli 30:llä (69, 35+62). Tiukassa pudotuspelitaistelussa olevan Panthersin loppuohjelmaan lukeutuu vielä kaksi kohtaamista Ottawan kanssa. Velipoika Brady Tkachukista, hänen asenteesta ja johtajuudesta ei ole jäänyt myöskään kiinni, että Senators on neljä pinnaa perässä. Brady on tehnyt jo piste-ennätyksensä (72, 32+42).

Brady Tkachuk on paukuttanut piste-ennätyksensä.

Puheenaihe

”Kaikki ovat tervetulleita minun pukukoppiini”, Matthew Tkachuk linjasi Panthersin pride-teemapelin jälkeen. Tämä on vuosien ajan kyseisissä ottelutapahtumissa ollut varmasti tärkeä viesti vähemmistöille. Sääli, että tällä kaudella on jouduttu puhumaan neljästä koppiin jääneestä pelaajasta sekä seuroista, joiden perustelu ”venäläispelaajien turvallisuudesta” ontuu pahasti.

Suomalainen

Patrik Laineen kiinnostava kokeilu sentterinä päättyi valitettavan tutulla tavalla: taas loukkaantuminen, joka pitää vahvasti aloittaneen Laineen viikkotolkulla sivussa. Columbuksen kauden kannalta poissaolo on yhdentekevä, mutta enää joukkueen peleissä ei ole mitään nähtävää.

Farssi

Winnipeg Jetsin kevätkausi on ollut surkeaa seurattavaa. Pudotuspelipaikka on vielä tulossa niukasti, voitot peräpään Arizonasta ja Anaheimista toivat viivalle vähän happea. Nashvillellä on toki vielä ohut mahdollisuus, mutta sen jatkopaikkaan vaaditaan hirmuvireiseltä Juuse Sarokselta lisäihmeitä.

Yllätys

Edellä mainitun Arizonan joukkue on lyönyt tiskiin loistokauden ohuella materiaalilla. Seurajohto olisi Connor Bedard silmissään toivonut varmaan huonompia tuloksia, mutta Andre Tourignyn nippu pelaa paljon paremmin ja tiiviimmin kuin liigan pohjasakka. Jos verrataan pelkkien kotipelien rekordia, Coyotes olisi pudotuspelijoukkue! Matias Maccelli ja Juuso Välimäki ovat olleet kantavia voimia ykköstähti Clayton Kellerin takana.

Sami Hoffrén

Tähti

Kaiken maailman nousukkaita ja komeettoja riittää joka lähtöön, mutta legendoja syntyy ani harvoin. Sidney Crosby on elävä legenda sanan kaikissa merkityksissä. Pittsburghin 35-vuotias kapteeni puhkoi 30 maalin kausirajan 11. kerran urallaan. Kilpailullisuus ja kokonaisvaltaisuus eivät mene koskaan pois muodista. Crosby (72, 31+54) takoo tulostakin edelleen kovalla tahdilla. Katsokaa nyt tuota rystymoukaria. Kaunista.

Puheenaihe

Kisa pudotuspelipaikoista tiivistyy. Idän puolella kaksi villi kortti -paikkaa on enää kolmen kauppa. Islanders, Pittsburgh ja Florida ovat vain kolmen pisteen sisällä. Lännessä pudotuspelijoukkueet ovat käytännössä saletit. Seattle ja Winnipeg ovat viimeisillä paikoilla, ja viivan alapuolella Nashville rimpuilee vielä ihmeen hyvin. Nashvillella on kolme peliä vähemmän pelattuna kuin Winnipegilla, mutta laatuero puoltaa Jetsiä pudotuspeleihin.

Suomalainen

Miro Heiskasen monsterikuukausi on tilastollisesti jykevää luettavaa. Dallasin supertähti on säkenöinyt liigan tehokkaimpana puolustajana maaliskuussa. Heiskanen on nakutellut 12 otteluun 20 (4+16) pistettä, ja peliaikakeskiarvo on huidellut lähes 26 minuutissa. Heiskanen, 23, on enää 11 pisteen päässä kaikkien aikojen suomalaispakkikaudesta. Reijo Ruotsalainen teki 73 pistettä kaudella 1984–85. Heiskasella on 10 ottelua aikaa rikkoa ennätys.

Miro Heiskanen on puolustajien pistepörssin seitsemäs tehoilla 11+51=62.

Farssi

Buffalo Sabresin piti olla tällä kaudella parempi. Piti kilpailla uskottavasti pudotuspelipaikasta. No, kuinkas kävikään. Buffalo oli pitkään ihan hyvissä iskuasemissa, mutta viime viikot joukkue on rämpinyt häpeällisellä tavalla. Maaliskuun 11 ottelusta Buffalosta on voittanut vain kaksi. Omissa on kolissut naurettavalla tahdilla (4,91 per ottelu). Buffalossa on peiliin katsomisen paikka.

Yllätys

Jonathan Quickin kostokiertue on alkanut räväkästi Vegasin nutussa. Happamissa merkeissä Los Angelesista lähtenyt 37-vuotias mestarivahti on pannut haisemaan kasinokaupungissa. Kuudesta aloittamastaan ottelusta Quick on voittanut viisi. Quickin varassa on paljon, sillä Vegasin ykkösvahti Logan Thompson loukkaantui uudestaan torstain kierroksella.

Aki-Petteri Pulkkinen

Tähti

John Tavares, Auston Matthews, Kirill Kaprizov, Kyle Connor – muiden muassa nämä nimet ovat pistepörssissä Edmontonin Zach Hymanin (30+45) takana. Yleisessä tiedossa on, että Oilers on kaksipäinen hirviö, mutta Hyman on kaikessa hiljaisuudessa hyödyntänyt näytönpaikkansa kärjen takana upealla tavalla. Kanadalainen on jo rikkonut aikaisemman piste-ennätyksensä reilulla parillakymmenellä pisteellä. Ilman Hymanin tärkeää haalarityötä Oilersin ykkösnimet eivät pystyisi mällätä aivan nähdyllä tavalla.

Puheenaihe

Edes itse Connor McDavid ei malttanut pysyä hiljaa. Nykykiekon ylivoimainen ykkösnimi ilmoitti aikaisemmin viikolla, että jääkiekossa ei ole nähty vuosikymmeneen parhaat vastaan parhaat -turnausta. McDavidin elekielestä ja vastauksista on helppoa päätellä, että maailman paras pelaaja haluaisi pelata muiden maiden parhaita vastaan. McDavid on oikeassa, sitä jääkiekko kaipaa.

Suomalainen

Kauden alkumetreillä Calgarystä Arizonaan siirtynyt Juuso Välimäki, 24, pelaa loistavaa sesonkia ja erityisesti kalenterivuotta 2023. Välimäki on esiintynyt kojoottipaidassa NHL:n tähdistötauon jälkeen 22 ottelussa, joissa ovat syntyneet komeat tehot 1+18=19. Teholukema on kuusi pykälää plussalla. Välimäen ainoa maali oli sekin voittomaali. Peliaikakin on kohdillaan: nokialainen luutii lähes 23 minuutin keskiarvolla.

Farssi

Vanhuus ei tule yksin, sanotaan. Kiekkokaukaloiden kehäraakki Eric Staal linjasi yhdessä Marc-veljensä kanssa, etteivät pue seksuaalivähemmistöjen tueksi osoitetussa ottelussa sateenkaariteemapaitoja lämmittelyissä. Uskontoon vedonnut Eric totesi, ettei ole urallaan aikaisemminkaan käyttänyt kyseistä teemapaitaa. Sentterin muisti teki tepposen. Vaikka Staal onkin vapaa tekemään mitä lystää, selitys oli surkea.

Yllätys

Pitihän se tämäkin päivä nähdä, että Patrik Laine pelaa NHL-kiekkoa sentterinä. Raporttien mukaan Tesoman tykki olisi vienyt ideaa eteenpäin. Hauska kokeilu, ei siinä mitään, mutta onko tämä kestävä ratkaisu? Lainehan ei laitojen lähettyvillä ole omimmillaan, joten keskushyökkääjän positio voisi olla Laineen kaltaiselle täsmäaseelle optimaalisempi. Paljon kysymysmerkkejä.