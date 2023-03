NHL:n pride-kohu paisuu – veljekset jäivät pois lämmittelyistä, hämmentävä väite ottelun jälkeen

Florida Panthers järjesti teemaottelun.

Vancouver

NHL-seurat järjestävät vuosittain teemailtoja, joihin lukeutuvat esimerkiksi Yhdysvaltain asevoimia, syövän vastaista taistelua ja tasa-arvoa kunnioittavat pelit.

Viimeksi mainitut pride-tapahtumat ovat tällä kaudella olleet talven edetessä varsinaisia kohuotteluita.

Kaikki alkoi tammikuussa, kun Philadelphia Flyersin puolustaja Ivan Provorov ei suostunut menemään jäälle sateenkaarivärein varustetussa peliasussa.

Sittemmin New York Rangers, Minnesota Wild ja viimeksi Chicago Blackhawks ovat jättäneet käyttämättä pride-tapahtumissaan erillisiä lämmittelypaitoja. Asiaa on The Athletic -verkkolehden seuroista saamien sisäpiiritietojen mukaan perusteltu ”venäläispelaajien turvallisuushuolilla”.

Viime lauantaina San Jose Sharksin maalivahti James Reimer jätti alkulämmittelyt väliin ja vetosi uskonnollisiin syihin.

Torstain NHL-kierroksella tapahtui taas. Florida Panthersin kokenut veljeskaksikko Eric Staal ja Marc Staal jätti lämmittelyt väliin seuran pride-ottelussa ja vetosi uskontoonsa.

Keskushyökkääjä Staalin lausunto on herättänyt ottelun jälkeen hämmennystä, sillä hän ilmoitti The Hockey Newsiin raportoivan Erin Brownin mukaan, ettei ole koskaan aiemminkaan pukeutunut pride-paitaan.

Väite ei pidä paikkaansa, sillä Staal käytti kaudella 2020–21 Montreal Canadiensissa sateenkaarilogolla varustettua paitaa, joka huutokaupattiin 750 dollarilla.

Vaikka muista seuroista on The Athleticin tietojen mukaan vedottu venäläispelaajien turvallisuuteen, Floridan venäläinen tähtiveskari Sergei Bobrovski oli normaalisti mukana lämmittelyissä. Niin olivat myös Sharksin Nikolai Knizhov ja Aleksandr Barabanov viime lauantaina.

– Mielestäni tämä on maailman upein peli, ja kaikki ovat tervetulleita minun pukukoppiini. Organisaatiomme on tehnyt upeaa työtä sen näyttämisessä ja juhlistamisessa, Floridan tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk sanoi ottelun jälkeen.

Tkachuk teki Panthersin 1–1-tasoituksen avauserässä Torontoa vastaan. Joukkueen suomalaisista kapteeni Aleksander Barkov puolestaan syötti Nick Cousinsin 2–3-kavennuksen toisessa erässä, mutta vierasjoukkue Leafs vei lopulta pisteet 6–2-voitolla.

Myös Pittsburgh hävisi, Dallasin vieraana, ja tilanne idän pudotuspeliviivan tuntumassa säilyy äärikireänä. Penguins on kiinni viimeisessä villin kortin paikassa pisteen erolla Panthersiin.